Much – Aus der Not heraus war im vergangenen Jahr der Mucher Sommer entstanden. Die Veranstaltungsreihe sollte die Kultur in der Gemeinde am Leben halten, die pandemiebedingt zum Erliegen gekommen war. Auch in diesem Jahr plant der Marketingverein ein Programm auf Burg Overbach. Bis Ende August erleben die Besucher jeden Freitag Konzerte.



Am 9. Juli geht es mit einem Klassik-Picknick des Berliner Quartetts Drei plus Eins weiter. Spanische Lebensfreude bringen Los Manolos aus Bonn am 16. Juli auf die Bühne. Die Band hat sich spanischen und lateinamerikanischen Rhythmen verschrieben. 2017 war sie im Finale von „Das Supertalent“ auf RTL zu sehen.



Paul Radau und Dirk Meierlücke covern Wolfgang Niedecken

Eine Woche später, am 23. Juli, covern Paul Radau und Dirk Meierlücke Stücke ihres großen Idols Wolfgang Niedecken. Sie spielen sich einmal durch 45 Jahre Bandgeschichte von BAP. Am Samstag, 24. Juli, tritt Druckluft auf, nach eigener Aussage „die kölscheste Brass-Band Bonns“.



Die Rock'n'Roll-Combo Jack is back ist am 30. Juli zu Gast. Vom „Gaststätten(un)wesen im alten Much“ erzählt Hartmut Benz am 6. August in seinem unterhaltsamen Vortrag mit musikalischer Untermalung. Am 13. August spielen Baroque in Blue Musik von Deep Purple und Whitesnake. Schottische und irische Klänge spielen Celtic Circle am 20. August.



Voll wird die Bühne am 27. August, wenn die Big Band von Heinz Rehring und der Musikzug der Feuerwehr Bergneustadt in die Berggemeinde kommen. Sie spielen Klassiker aus Rock und Pop. Den Abschluss bildet das Lagerfeuerkonzert mit Paul Radau am Sonntag, 29. August. Es findet allerdings nicht auf Burg Overbach, sondern im Hotel Fit (Berghausen 30) statt.



Das könnte Sie auch interessieren:

Kölsche Besuch in Sankt Augustin Anzeige Brings eröffnete die Hangelarer Open-Air-Arena

„Tropen Air“ Anzeige Troisdorf veranstaltet Konzerte und Theater unter freiem Himmel

Studiobühne Siegburg Anzeige Böse Komödie begeistert Publikum zur Wiederöffnung

Die Corona-Regeln werden durch eine Sitzordnung im Schachbrettmuster eingehalten. Alle Besucher müssen nachweisen, dass sie geimpft oder genesen beziehungsweise negativ auf Corona getestet sind. Eine Maske ist auf dem Platz nicht notwendig.



Alle Konzerte beginnen um 18 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher. Der Eintritt beträgt acht Euro. Tickets sind in der Rathaus-Information und der Touristen-Information erhältlich. Verkauft werden sie zudem bei Schreibwaren Klement und bei Schollsack in Marienfeld. Bei der VR-Bank Rhein-Sieg können bis zum Sonntag vor der jeweiligen Veranstaltung Online-Tickets erstehen.