Das Waldsofa am Heckberg in Much lädt zum Genießen der Aussicht ein.

Much – Ein „Waldsofa“ schmückt den Panoramapunkt „Schöne Aussicht“ am Heckberg. Die breite Liegebank aus Holz weihten Vertreter der Tourist-Info Much, des Vereins Naturpark Bergisches Land und des Verkehrsvereins Much ein. Wastl Roth-Seefrid, Wanderwege-Manager des Naturparks, erklärte, dass man mindestens zehn der Waldsofas an besonders schönen Orten im Bergischen aufstellen wolle.



Der Panoramapunkt „Schöne Aussicht“ besteche durch seine „natürliche Stille und den weiten Blick“ bis ins Rheintal. Die zehn Stücke wurden in Windeck und im oberbergischen Reichshof hergestellt. Der Geschäftsführer des Naturparks, Jens Eichner, fügte an, die „Schöne Aussicht“ sei in Zeiten von Corona ein guter Ort, um zur Ruhe zu kommen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Rollstuhl-Tischtennis Anzeige Ruppichterotherin trainiert für die Paralympics in Japan

Morsbach Anzeige Vereine können Fördermittel für Instandhaltung von Bänken beantragen

Wie entsteht ein Wanderweg? Anzeige Oberberger Wegepaten betreuen 4800 Kilometer Wanderstrecke

Patricia Wermeister, Leiterin der Tourist-Information Much, dankte allen Helfern für die gute Zusammenarbeit sowie den Mitarbeitern des Mucher Bauhofs um Reiner Kettwig, die sich um die Wartung der Bank kümmern werden. Für die Gemeinde bedankte sich als Stellvertreter des Bürgermeisters der Beigeordnete Karsten Schäfer. Das Waldsofa schmücke einen Ort, der nicht umsonst schöne Aussicht heiße. Wer sich von Panorama und Waldsofa überzeugen will, findet den Aussichtspunkt am Ortseingang von Heckhaus. (rsc)