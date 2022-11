Much – Ungewöhnliche Beute machten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Vereinsheim an der Straße Hinter dem Bockemsfeld in Much. Sie nahmen 15 rund 900 Euro teure Leder-Volleybälle mit. Sie sind mit der Aufschrift RSV versehen.



Die Täter haben in der Zeit von Donnerstag, 14.30 Uhr, bis Freitag, gegen 10 Uhr, ein Fangnetz zerschnitten, das die Anlage auf dem Sportplatz umgrenzt.



Anschließend brachen sie die Schlösser an der Eingangstür zum Vereinsheim auf, um so ins Innere zu gelangen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02241/541 34 21. (rvg)