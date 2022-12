Zimmerbrand in Much  Zwei Bewohner aus verrauchtem Gebäude gerettet

Much – Zu einem Brand in Much rückte die Freiwillige Feuerwehr Much mit den Einheiten Much und Marienfeld am Sonntagabend gegen 19 Uhr aus: Nach Renovierungsarbeiten hatte es im Badezimmer eines Hauses in Niederwahn im Erdgeschoss eine Verpuffung gegeben.

Feuerwehr rettet Bewohner aus verrauchtem Gebäude

Zwei Bewohner hatten sich im Obergeschoss in Sicherheit gebracht. Der Rauch des Zimmerbrandes drang jedoch auch in die oberen Räume. Wehrleute brachten die beiden in Sicherheit, die unverletzt geblieben waren.



Das Feuer hatten die Einsatzkräfte unter Leitung von Wehrleiter Markus Büscher schnell gelöscht. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet. (seb)