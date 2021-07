Kölner Serie „Picknick in der Stadt“: Vom Hügel im Forstbotanischen Garten aus genießen

1: Forstbotanischer Garten

Auf einer ehemaligen Ackerfläche wurden Anfang der 60er Jahre Bäume, Sträucher und Stauden aus vielen Teilen der Welt gepflanzt. Es gibt eine Rhododendronschlucht, einen Heidegarten und eine Pfingstrosenwiese. Beeindruckend ist auch die japanische Abteilung mit Kirschen- und Azaleenblüte und prächtiger Herbstfärbung der Fächerahorne und Kuchenbäume. In einem 1,5 Hektar großen Wald stehen Riesenmammutbäume, Gelbkiefern, Flusszedern und Coloradotannen. Der Garten ist täglich ab 9 Uhr geöffnet und barrierefrei. Von April bis August schließt er um 20 Uhr. Hunde sind verboten, Eintritt frei.

2: Finkens Garten

Ein Besuch im Naturerlebnisgarten ist für Kinder ebenso spannend wie für Erwachsene. Hier kann die Natur mit allen Sinnen entdeckt werden. So führt der Hauptweg zunächst durch eine Wiese mit heimischen Apfelbaumarten. Probieren für den Sofortverzehr ist erlaubt. Danach können in einem mit Schilf bewachsenen Teich Frösche und Lurche ausgemacht werden. Ganz von selbst entdeckt man die bunt schillernden Libellen. Weiter hinten im Garten wartet ein Imker auf neugierigen Besucher. Außerdem gibt es den Barfußpfad, einen Klang- und einen Fühl-Garten. Der Garten ist von 9 Uhr bis Sonnenuntergang geöffnet. Der Eintritt ist frei, Hunde und Radfahren sind verboten. Das Bienenhaus ist jeden 2. und 4. Sonntag im Monat von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Adresse: Friedrich-Ebert-Straße 49

3: Rodenkirchener Riviera

Wer möchte, kann vor dem abendlichen Picknick ein paar Stunden an der Rodenkirchener Riviera verbringen. Der Abschnitt an der Uferstraße in Rodenkirchen ist wegen seines Sandstrandes sehr beliebt. Von hier ist man in knapp zehn Minuten über den Schillingsrotter Weg am Forstbotanischen Garten. Und genießt die Ruhe nach dem Strandtrubel gleich doppelt so gerne.

Anfahrt: Mit der Stadtbahn-Linie 16 bis Haltestelle Siegstraße, mit der Buslinie 135 bis Haltestelle Schillingsrotter Straße. Mit dem Auto von Militärringstraße der Ausschilderung „Forstbotanischer Garten“ bis zum Schillingsrotter Weg 100 folgen. (bos)