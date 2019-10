Rundschau-Tipps: Das Wochenende lockt mit Cat Ballou und Klangwelle

Köln -

Das Wochenende steht vor der Tür und verspricht herbstlich durchwachsenes Wetter. Tipps für jede Wetterlage finden Sie hier bei den Rundschau-Tipps zum Wochenende. Ob Whiskey-Liebhaber oder Fan norwegischer Literatur - dieses Wochenende hat einiges zu bieten.

20 Jahre Cat Ballou – Juliläumskonzert in der Lanxess Arena

Cat Ballou rockt am 12. Oktober die Lanxess-Arena. Benjamin Horn Foto:

Bereits seit zwei Jahrzenten gibt es dir Kölner Band Cat Ballou, die auch über die Stadtgrenzen der Domstadt die Herzen vieler Musikfans erobern konnte. Ihrer Heimat bleiben sie jedoch stets treu, daher zelebrieren sie ihr Jubiläum erstmal in der Lanxess Arena in Köln. Dort findet am Samstag das große Jubiläumskonzert statt, für das es noch Karten ab 22,90 Euro gibt.

Mehr Informationen und Tickets für Cat Ballou finden Sie hier.

Wann? Samstag 20 Uhr

Wo? Lanxess Arena, Willy-Brand-Platz, 50679 Köln

Eine sportliche Zeitreise zum Mitmachen im Deutschen Sport & Olympia Museum

Haben Sie sich schon mal gefragt, was den antiken Weitsprung von dem unterscheidet, den wir heute als Weitsprung kennen? Das und vieles mehr können Besucher des Deutschen Sport & Olympia Museums erfahren. Jeden Samstag und Sonntag wird eine öffentliche Führung angeboten, bei der man sich auf eine sportliche Zeitreise begibt. Wer selbst aktiv werden möchte hat dazu viele Möglichkeiten: Boxen am Sandsack, Reaktionstest oder Turnübungen. Die Tickets können Sie sowohl im Internet, als auch vor Ort kaufen. Sie kosten für Erwachsene 10 Euro, ermäßigt 6. Familien (zwei Erwachsene, zwei Kinder) zahlen 25 Euro.

Mehr Informationen finden Sie hier.

Wann? Jeden Samstag, Sonntag und an Feiertagen (mit Ausnahmen) um 14:30 Uhr

Wo? Deutsches Sport & Olympia Museum, Im Zollhafen 1, 50678 Köln

Klangwelle in Bad Neuenahr

Dieses und nächstes Wochenende findet die Klagwelle in Bad Neuenahr statt. Dominik Ketz Foto:

Bad Neuenahr macht wieder die Welle, genauer die Klangwelle. Die Show aus Wasser, Feuer, Licht und Musik war dereinst auf dem Bonner Münsterplatz ein Renner, ehe das Spektakel mit mehr als 30 Meter hohen Fontänen, Pyrotechnik und passender Musik von Klassik bis Pop in den Kurpark von Bad Neuenahr umzog. In diesem Jahr gibt es noch sieben Vorstellungen, Freitag, Samstag und Sonntag, sowie nächste Woche von Donnerstag bis Sonntag, jeweils um 20 Uhr, ein Rahmenprogramm startet schon um 18 Uhr. Restkarten können im Internet bestellt werden.

Mehr Informationen finden Sie hier.

Wann? Donnerstag (10.10.) bis Sonntag (13.10) und Donnerstag (17.10.) bis Sonntag (20.10.)

Wo? Kurpark, Kurgartenstraße 13, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Feine lokale und internationale Spirituosen auf der 0221 Spirits in Köln

Im Palladium können sich die Besucher der Spirits durch das vielfältige Angebot an Spirituosen probieren. Prowhisky GmbH Foto:

Ob Gin, Whiskey, Rum, Tequila oder doch eher Bier und Wein – auf der 0221 Spirits können Sie sich durch die Vielfalt der Spirituosen probieren. Wer sich für die Entstehungsgeschichte der einzelnen Marken und deren Produkte interessiert, oder wer genauer wissen möchte, wie der Whiskey hergestellt wird, den man gerade probiert hat, ist hier richtig. In angenehmem Ambiente des Palladiums können Besucher Freitag bis Sonntag neues testen und sich informieren. Tickets gibt es ab 18 Euro (für einen Tag).

Mehr Informationen und Tickets für die 0221 Spirits finden Sie hier.

Wann? Freitag 17-23 Uhr, Samstag 13-23 Uhr, Sonntag 13-19 Uhr

Wo? Palladium Köln, Schanzenstraße 36, 51063 Köln

Lange Nacht der norwegischen Literatur

Das Land der Fjorde und Berge hat nicht nur faszinierende Natur zu bieten, sondern auch große Literatur. Als Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse stehen norwegische Autoren im Fokus der Aufmerksamkeit. So auch am Samstag im Comedia Theater, wenn Autoren aus Norwegen ihre Werke präsentieren.

Mehr Informationen finden Sie hier.

Wann? Freitag ab 19 Uhr

Wo? Comedia Theater, Vondelstraße 4-8, 50677 Köln

2. Europäischen Tag der Restaurierung

Ein historischer Fund: Der Ötzi aus Rheinbach. Arthemus GmbH Foto:

Als Ötzi von Rheinbach bejubelten Archäologen aus dem Rheinland Anfang des Jahres den Fund eines mehr als 4500 Jahre alten menschlichen Skeletts auf einem Feld unweit der A 61 bei Rheinbach. Es soll das erste erhaltene Skelett im Rheinland aus der Zeit um 2800 bis 2200 vor Christus sein. Ein Jahr lang wurde die Entdeckung geheim gehalten, um „Hobbyarchäologen“ vom wilden Buddeln abzuhalten, 2020 soll „Acki vom Wolbersacker“ im LVR-Landesmuseum Bonn gezeigt werden. Neugierige können den Skelettfund am Sonntag, am 2. Europäischen Tag der Restaurierung, in der Werkstatt des Museums bestaunen, die von 10 bis 17 Uhr geöffnet ist. Der Archäologe Martin Heinen bietet Führungen um 10 und 14 Uhr an. Die Teilnahme kostet zwei Euro plus Museumseintritt. Anmeldung per E-Mail: veranstaltungen-museumsverbund@lvr.de.

Wann? Sonntag 10-17 Uhr

Wo? LVR-LandesMuseum Bonn, Colmantstr. 14-16, 53115 Bonn

Auch mehrere Museen in Köln und das historische Stadtarchiv öffnen an diesem Tage ihre Werkstätten. Im Wallraf-Richartz-Museum, Obenmarspforten, beispielsweise geht es bei drei Führungen beispielsweise um die Restaurierung eines Selbstbildnisses von Rembrandt.Treffpunkt für die Führungen um 11, 15 und 16 Uhr ist im Foyer des Wallraf. Eintritt und Teilnahme gratis.

Mehr Informationen finden Sie hier.

"Veggienale & FairGoods"

Von veganen Speisen bis zu nachhaltiger Kleidung ist auf der Veggienale alles zu finden. Sechert Foto:

Am Wochenende wird es grün in Köln. Bei der Veggienale und FairGoods dreht sich alles um nachhaltige, gesunde und bewusste Ernährung, sowie andere Bereiche des Lebens. Ob Essen, Kleidung oder Politik, die Veggienale deckt eine große Bandbreite unterschiedlicher Bereiche ab. Hier kann man probieren und sich dank vieler Vorträge und Workshops informieren.

Mehr Informationen finden Sie hier.

Wann? Samstag und Sonntag, 11-18 Uhr

Wo? The New Yorker/ Dock.One, Hafenstraße1 / Auenweg, 51063 Köln

Siegerkonzert - WDR Rundfunkorchester & BonnVoice

2018 haben sie bei der WDR-Sendung Der beste Chor im Westen gewonnen: Bonn Voice. WDR/Melanie Grande Foto:

Wenn Sie die WDR-Sendung „Der beste Chor im Westen“ verfolgt haben, bei dem sich verschiedene Chöre aus NRW gesanglich duellieren, kennen Sie Bonn Voice. 2018 wurde der Bonner Chor zum Besten Chor im Westen gewählt. Um diesen Sieg gebührend zu feiern, findet in der Kreuzkirche gemeinsam mit dem WDR Rundfunkchor am Freitag das Siegerkonzert statt. Karten variieren je nach Platzwahl und Kategorie zwischen 8 und 18 Euro.

Wann? Freitag 20 Uhr

Wo? Kreuzkirche, An der Evangelischen Kirche, 53113 Bonn

1. FC Köln - VfL Wolfsburg (Frauen BL)

Ob die Frauen des 1. FC Köln am Freitag wieder Grund zum Jubeln haben, können Sie live miterleben. Benjamin Horn Foto:

Mit dem FC mitleiden gehört zu Köln wie der Dom. Sollten Sie Bundesliga-Entzug in der Länderspielpause verspüren, kann Ihnen geholfen werden: Am Freitag spielen die Frauen des 1. FC Köln gegen den aktuellen Tabellenführer VfL Wolfsburg. Um 19:15 Uhr geht es im Franz-Kremer-Stadion los, Tickets kosten 8 Euro, ermäßigt 5 Euro und Kinder bis 6 Jahre müssen keinen Eintritt zahlen.

Mehr Informationen finden Sie hier.

Wann? Freitag 19:15 Uhr

Wo? Franz-Kremer-Stadion, Franz-Kremer-Allee 1-3, 50937 Köln

Tag des Apfels im LVR-Freilichtmuseum Kommern

Im Freilichtmuseum Kommern dreht sich alles um den Apfel. dpa Foto:

Derweil wird am Sonntag im LVR-Freilichtmuseum Kommern von 11 bis 17 Uhr der Tag des Apfels gefeiert. Wie vielfältig die Sorten sind, kann bei einer Ausstellung im Tanzsaal aus Pingsdorf bestaunt werden. Informationsstände, Mitmachangebote für Kinder und Erwachsene sowie Äpfel als flüssige und feste Nahrung runden das Programm ab. Um 12 und 15 Uhr zeigen Stellmacher und Schmied, wie ein Wagenrad hergestellt wird. Eintritt 7,50 Euro, Kinder bis 18 Jahre frei.

Mehr Informationen finden Sie hier.

Wann? Sonntag 11-17 Uhr

Wo? LVR-Freilichtmuseum Kommern, Eickser Straße, Mechernich