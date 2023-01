Am Sonntag, 20. März, ist Frühlingsanfang.

Wir haben sechs Frühlingsboten in Wäldern, auf Wiesen, an Bächen, in Gärten, Städten und Parks ausgesucht, wo wir der Natur zuschauen können, wie sie zum Leben erwacht.

Von der Apfelblüte über Felsenbirne und Magnolie bis zur wilden Narzisse und japanischen Kirsche: Wann blüht was?

Die Natur steht in den Startlöchern! Langsam weicht das Wintergrau dem frischen Grün und einzelnen bunten Farbtupfern. Manchmal muss man schon genau hinsehen. Allerdings soll es zum Wochenende und vor allem zum Wochenanfang viel Sonne und steigende Temperaturen geben, worüber sich Magnolie und Co. freuen werden.



Meteorologisch gesehen ist schon seit dem 1. März Frühling, außerdem wird eine neue Jahreszeit noch gerne phänologisch (nach dem Entwicklungsstand der Pflanzen) bestimmt.

Farbtupfer im Wald

Buschwindröschen sprießen aus dem Waldboden. Copyright: Getty Images/iStockphoto/DRpics24

Mit den ersten Sonnenstrahlen tauchen einzelne Blütenköpfe in Weiß, Blau oder Gelb zwischen dem braunen Laub des Vorjahres auf. Wenige Tage später bilden sich ganze Teppiche aus bunten Farbtupfern über dem Waldboden aus. Solange sich die Vegetation noch nicht voll entfaltet hat, sind die Frühblüher wichtigste Nahrungsquelle für Insekten, vor allem Hummeln. Bis Ende März sprießen die kleinen Bunten aus dem Waldboden.

Besonders verbreitet in rheinischen Wäldern ist das Buschwindröschen, das seine sternförmigen Blüten nur bei Sonne öffnet und sich in Buchen- und Eichenmischwäldern sehr wohl fühlt. Auch das blaue Leberblümchen und das dottergelbe Scharbockskraut zeigen sich früh und viel. Seltener erscheinen die schwefelgelben Schlüsselblumen und zarten violetten Veilchen am Wegesrand, deren süßlicher Duft verzaubert.

Wildpflanzen am Bach

Mädesüß wächst gerne an Bachufern sowie in Erlen-Eschenwäldern. Copyright: Getty Images/iStockphoto/unpict

Der Winter geht dem Ende entgegen, die Tage werden länger und bieten mehr Licht. Auch wenn es manchmal noch ganz schön kalt ist, gibt es bereits einige Wildpflanzen- und kräuter, die sich an Wegesrändern und Gewässern der Sonne entgegen strecken. Die Bachbunge zum Beispiel. Die wintergrüne Sumpfpflanze blüht zwar erst ab Mai, doch auch ihre Stängel enthalten viel Vitamin C und sind köstlich im Salat. Entlang von Bächen die neben Wiesen verlaufen, bilden sich gerne wilde Hochstauden aus. Zu diesen zählt in der Eifel auch die weißblühende süßlich riechende Heilpflanze Mädesüß (Filipendula ulmaria), die viele gar nicht kennen. Sie enthält schmerzstillende Substanzen, blüht aber erst ab Juni. Im März und April können wir hingegen die gelb blühende Sumpfdotterblume an Bächen finden. Doch Vorsicht, die regional geschützte Pflanze ist giftig.



Natur- und Umweltschutzakademie NRW: 55 Wildpflanzen im Portrait von der

Blühende Apfelbäume auf Streuobstwiesen

Wenn die Apfelbäume in der Region blühen ist Vollfrühling. Copyright: Getty Images/iStockphoto/AlinaMD

Spätestens wenn die Apfelbäume blühen, ist der Frühling da. Mehr noch, dann ist Vollfrühling und der lässt sich nicht an einem Datum erkennen, sondern daran, wann bestimmte Pflanzen blühen. In den Vorjahren lag der Start der Apfelblüte Anfang April. Durch unsere Obstanbaugebieten können wir uns auf blühende Ausflüge im April freuen: Der Leichlinger Obstweg, Streifzug #4 im Bergischen Land, ist ein knapp 6 km langer Rundweg mit Abkürzungs- und Verlängerungsmöglichkeiten. Wer mit dem Rad unterwegs ist, kann auf der Rheinischen Apfelroute durch die größte Obstanbauregion NRWs radeln. Rund um die Kommunen der Region Rhein-Voreifel Alfter, Bornheim, Meckenheim, Rheinbach, Swisttal und Wachtberg führt die 124 km lange Strecke.

Bergisches Wanderland Flyer Obstweg

Frühlingsboten im Grünen

Wilde Narzissen in der Eifel Copyright: Getty Images/iStockphoto/Wilfried Strang

Während Scharbockkraut und Buschwindröschen einheimisch sind und natürlich in unseren Wäldern wachsen, sind viele Frühjahrsboten als Zierpflanze eingebracht: Die Osterglocke oder Narzisse zum Beispiel. Als eine der häufigsten Gartenpflanzen im Frühjahr macht sie sich seit Jahren auch auf den Grünstreifen in den Städten breit und erfreut dort die Menschen. Davon kann auch ihre wilde Schwester in der Eifel ein Lied singen: Wie jedes Jahr im April/Mai werden Millionen wilder Narzissenblüten die Wiesen im Perlenbach- und Fuhrtsbachtal bei Monschau säumen, sowie im Oleftal bei Hellenthal. Das Spektakel gehört zu den Highlights für Naturfreunde. Erstmals finden 2022 wieder geführte Wanderungen zu den Narzissenwiesen statt.

Blühende Sträucher in Gärten

Felsenbirne Copyright: Getty Images/iStockphoto/Dizainera

Sobald Schneeglöckchen, Winterlinge und Krokusse in den Gärten verblüht sind, freuen sich Ziergehölze und Sträucher auf ihren großen Auftritt. Lange Zeit in Vergessenheit geraten, ist die Felsenbirne mit ihren schönen sternförmigen Blüten in den letzten Jahren wieder zum beliebten Vertreter der Frühlingsbotschafter geworden. Sie blüht aber erst im April. Davor erfreut uns die imposante Tulpen-Magnolie mit ihrer Anziehungskraft. Jedes Jahr beglückt die Königin der Gärten Spaziergänger mit ihrer Schönheit. In Köln steht sie schon in den Startlöchern und wartet auf die nächsten warmen Sonnenstrahlen. Auch die gelben Forsythien und goldgelben Kornelkirschen blühen bald und leuchten uns aus Parks und Grünanlagen entgegen. Wer sich also bei nächster Gelegenheit auf einen Spaziergang vor der Haustür macht, hat vieles zu entdecken.

Rosa Kräfte in der Stadt

Wenn die japanische Kirschblüte die Städte rosa färben - wie auf der Barcelona-Allee in Köln Kalk - ist der Frühling fortgeschritten. Copyright: Uwe Weiser

Wenn die Farbe „rosa“ in die Städte Einzug hält, dann ist der Frühling fortgeschritten: Gegen Mitte oder Ende April beginnt der Auftritt der Heldinnen in Rosa - der japanischen Zierkirsche. Dann lassen sich wieder tausende von Menschen von der Kraft der rosa Bäume verzaubern. Vor allem auf der bekannten Bonner Heerstraße wird das Selfie-Spektakel gefühlt Jahr für Jahr größer. Doch auch in Köln färben sich bald wieder ganze Plätze und Straßenzüge rosa. Wo die magischen Bäume zu finden sind? Unteranderem Am Mediapark in der Innenstadt, auf dem Hügel am Aachener Weiher, am Museum für Ostasiatische Kunst, an der Stadtbibliothek am Neumarkt, im Forstbotanischen Garten in Rodenkirchen, am Aquarienweg in Sülz, in Porz, in Weiden und an vielen Orten mehr. Die Blütezeit lässt sich nicht voraussagen, da heißt es, Augen auf beim spazieren gehen.