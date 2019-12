Für Vinylfans: Plattenläden in Köln – Von Avantgarde bis Urgestein

Köln -

In der Medienmetropole Köln gibt es natürlich mehr als die fünf Plattenläden, die wir Ihnen bereits vorgestellt haben. Deshalb hat die Kölnische Rundschau für Sie fünf weitere Fachgeschäfte erkundet, in denen Sie auch so manche Tonträger finden werden, die als verschollen gelten.

Avantgarde und Alleskönner: A-Musik

Das zehnte Jubiläum von A-Musik im Jahr 2005. Denis Barthel Foto:

Georg Odijks Plattenladen A-Musik am Kleinen Griechenmarkt in der Kölner Innenstadt besteht seit knapp 25 Jahren. In dem hervorragend sortierten Fachgeschäft findet man Second Hand-Vinyl, Archivveröffentlichungen und Neuheiten, vor allem aus den Genres Avant Rock und Noise, Ambient und Drone, sowie elektronische, improvisierte und experimentelle zeitgenössische Musik.

Auch das britische Avantgarde-Magazin The Wire, das für seinen unabhängigen Musikjournalismus bekannt ist, kann bei a-Musik erworben werden. Online ist A-Musik ebenfalls sehr gut aufgestellt: Der Versandhandel läuft über mehrere Kanäle wie Discogs, Amazon und Direktversand aus dem Laden. In dem umfangreichen Vertriebskatalog auf der Webseite von A-Musik sind circa einhundert Labels gelistet.

Gleichzeitig ist A-Musik auch ein Plattenlabel, Verkaufsort des Antiquariats Alexander Kunz für besondere Bücher, sowie Veranstaltungsort. Regelmäßig finden hier Lesungen, Ausstellungen und Künstlergespräche statt.

Adresse: Kleiner Griechenmarkt 28-30, 50676 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch von 13:00 - 18:00 Uhr, Donnerstag und Freitag von 12:00 bis 19:00 Uhr sowie Samstag von 12:00 bis 16:00 Uhr. Jeden ersten Donnerstag im Monat bis 22 Uhr. Weitere Termine nach Vereinbarung möglich.

Mehr Informationen auf www.a-musik.com.

Kein bisschen angestaubt: Kontrapunkt Vinyl

Kontrapunkt Vinyl in Köln-Deutz. Einhard Bucheim Foto:

Der Kontrapunkt Vinyl Store nahe der Deutzer Freiheit ist einer der wenigen Plattenläden auf der Schäl Sick und noch ein Jungspund, denn die Eröffnungsfeier fand vor fast genau drei Jahren statt. Ladenbesitzer Sebastian Koschmieder hat sich bei der Genreauswahl vor allem auf HipHop, Jazz, Funk, Soul, Disco, Afro und Reggae festgelegt. Aber auch Rock-Platten und Filmmusik befinden sich im Sortiment.

Neuerscheinungen findet man weniger, dafür Second Hand-Platten und den einen oder anderen seltenen Vinylschatz. Außerdem bietet Kontrapunkt Vinyl einen professionellen Plattenreinigungsservice an. Staubigen Platten begegnet Sebastian Koschmieder oft, wenn er wieder auf der Jagd nach interessanter Musik ist. Sein Spitzname und Künstlername als DJ ist Basti Fingers, angelehnt an „Dusty Fingers“, eine Zusammenstellung von Musiktiteln, die auch heute noch bei Rappern und Produzenten so beliebt ist, dass Auszüge der Lieder häufig wiederverwendet und neu interpretiert werden.

Man merkt es bereits an dem nerdigen Spitznamen: Koschmieder ist Vinylfan mit Leib und Seele. Wer mit besonderen Platten in seinen Laden kommt, hat gute Chancen, diese zu tauschen oder an ihn zu verkaufen. Auf aktuelle Veranstaltungen wie DJ-Sets weist Koschmieder auf facebook/kontrapunkt-vinyl.de hin.

Adresse: Helenenwallstraße 2, 50679 Köln-Deutz

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 14 bis 20 Uhr sowie samstags von 13 bis 19 Uhr und nach Vereinbarung.

Early Bird Records

Gemütlich stöbern kann man im Early Bird Records, Frank Schneiders Plattenladen, der in unmittelbarer Nähe zur Universität zur Köln gelegen ist. Pseudoelitäres Gehabe, welches im Metier des Plattenhandels öfter vorkommt, legt Schneider überhaupt nicht an den Tag – ganz im Gegenteil.

Wer sich in Ruhe Platten anhören, einen Kaffee trinken und interessante Gespräche über Musik führen möchte, ist bei Early Bird Records genau richtig. In dem bunten Geschäft, das gerade sein „verflixtes siebtes Jahr“ hinter sich gebracht hat, lassen sich vor allem Second Hand-Platten der Musikrichtungen HipHop, R&B, Oldschool Rap, Soul und Jazz finden, aber auch Rock wird hier nicht verschmäht.

Merchandise wie Kappen und Kalender gibt es auch zu kaufen, außerdem Kassetten und CDs sowie Plattenspieler, Lautsprecher und so gut wie alles, was das Plattensammlerherz höher schlagen lässt. Im Early Bird Records finden außerdem Signierstunden statt und jedes Jahr zu Heiligabend veranstaltet Schneider eine Spendenaktion für ein ausgewähltes soziales Projekt.

Mehr Informationen auf facebook.de/earlybirdcologne.

Adresse: Lindenstraße 77, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 13:00 bis 19:30 Uhr und Samstag von 13 bis 18:30 Uhr.

Das Urgestein: Groove Attack Record Store

Karneval vor dem Groove Attack-Plattenladen. Groove Attack Record Store Foto:

Der Groove Attack Record Store hat sage und schreibe 27 Jahre auf dem Buckel und befindet sich im angesagten Belgischen Viertel. Damals gehörte der Laden noch zu dem Independent-Musikvertrieb Groove Attack, weshalb der Name auch außerhalb Kölns bekannt ist. Der Plattenladen wurde inzwischen verkauft und wird nun von Uwe Welter und Timothy Purnell betrieben.

Welter und Purnell sehen sich nicht einfach als Verkäufer, sondern bieten eine Tonträgerauswahl an, die ihnen auch persönlich gut gefällt. Das Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf Hip Hop, RnB und Techno, jedoch sind auch viele andere Genres wie zum Beispiel Reggae, New Wave und Psychedelic vertreten.

Der Shop auf der Internetseite des Groove Attack Record Store ist bei Weitem nicht so gut gefüllt wie der Laden selbst und funktioniert nur in Verknüpfung mit einem Paypal-Konto, weshalb sich ein persönlicher Besuch im Laden am besten dazu eignet, den Tonträger seiner Träume zu finden. Vor Ort hat man auch den Vorteil, von Vinyl-Begeisterten kompetent beraten zu werden.

Mehr Informationen und Onlineshop: grooveattackrs.bigcartel.com

Adresse: Maastrichter Str. 49, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 12:00 bis 19:30

Unbegrenzte Weiten der Musikstile: Parallel Schallplatten

Parallel Schallplatten: Fast jede Musikrichtung von Schlager bis Doom Metal. Parallel Schallplatten (Meier-Oehlke/Rhein/Sommer) Foto:

Ebenfalls im Belgischen Viertel befindet sich Parallel Schallplatten, wo im Gegensatz zu den vielen auf bestimme Genres spezialisierten Plattenläden eine breitgefächerte Auswahl an neuen und gebrauchten LPs und Singles angeboten wird. Das Sortiment umfasst Jazz, Funk, Soul, HipHop, Reggae, Easy Listening, Country, Rock, Pop, Indie, New Wave, Industrial, Avantgarde, Klassik und mehr. Außerdem hat der Laden einige CDs und gebrauchte Plattenspieler im Angebot.

Die Geschäftsführer Christian Meier-Oehlke, Thomas Rhein und Mark Sommer sind mit der deutschen Independent-Musikszene verbandelt und in mehreren Genres bewandert. Parallel Schallplatten ist dafür berüchtigt, teure Sammlerstücke zu führen und dass die Inhaber gerne mit ihrem Fachwissen glänzen. Wer also umfassend beraten werden oder gezielt suchen möchte anstatt nur zu stöbern, dem sei dieser Plattenladen wärmstens empfohlen.

Auch ein Blick in den gut sortierten Onlineshop lohnt sich. Hier ist fast jede Musikrichtung von Schlager bis Doom vertreten, außerdem Hörspiele, Kabarett und Comedy. In der Musikdatenbank Discogs hat Parallel Schallplatten unter dem Namen Paralleluniversum tausende Platten gelistet.

Weitere Informationen und Onlineshop auf www.parallel-schallplatten.de.

Adresse: Brabanter Str. 2-4, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11:00 bis 19:00 Uhr