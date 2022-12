Überblick für Köln Wie die Stadt sich auf den Karnevals-Trubel vorbereitet

Köln – Überall in der Stadt bereiten sich die Jecken, genau wie die Gastronomen und Veranstalter auf die jecken Tage vor. Ein Überblick.

Aufbau am Alter Markt

Die Bühne und die sechs Tribünen am Alter Markt stehen bereit. Bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein liefen am Mittwoch die letzten Vorbereitungen. Um 10 Uhr beginnt das Programm direkt vor dem Rathaus, um 11.11 eröffnen Oberbürgermeisterin Henriette Reker und das Dreigestirn den Straßenkarneval offiziell. Unter anderem treten Cat Ballou, Höhner und Paveier auf. Um 16 Uhr übernehmen die Blauen Funken mit ihrem „Fest in Blau“. Das Programm endet um 21 Uhr. Die Tickets für Donnerstag sind bereits ausverkauft. Für die Veranstaltungen von Agrippinas Töchtern am Freitag und die der Willi-Ostermann-Gesellschaft, Nippeser Bürgerwehr und Bürgergarde Blau-Gold am Samstag auf dem Alter Markt gibt es noch Resttickets.

Kontrollen

Der Ordnungsdienst wird an den Tollen Tagen in der Spitze mit 160 Mitarbeitern in der Stadt präsent sein. Dazu kommen bis zu 440 Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten.

Die Stadt hat die Zahl der Handys, mit denen der 2G-Plus-Status kontrolliert wird, aufgestockt. Am Elften Elften waren es noch 40, jetzt sind es 50. An den größeren Zugängen zur Feierzone auf der Zülpicher Straße und der Uniwiese gibt es zudem eine extra Schleuse für papiermäßige Kontrollen, teilte die Stadt mit.

Tickets für Rosenmontag

Innerhalb weniger Minuten waren die Karten für das Rosenmontagsfest im Stadion ausverkauft. Wer noch auf der Suche ist, könnte über das Verkaufsportal Ebay Kleinanzeigen oder die sozialen Medien noch fündig werden.



Das Festkomitee führte im Stadion Tests für den Rosenmontagszug durch. Copyright: Costa Belibasakis

In den meisten Fällen gehen die Tickets zu fairen Preisen über die digitale Ladentheke. Die meisten verlangen 13 Euro, im Vorverkauf kosteten die Plätze 11,11 plus eine Vorverkaufsgebühr von rund zwei Euro. „Habe zwei Tickets abzugeben. Wir liegen leider mit Corona im Bett. Kölle Alaaf!“, schreibt ein Verkäufer. Bereits am Dienstagabend, kurz nach dem Vorverkaufsstart um 18 Uhr waren die ersten Angebote aufgetaucht.

Tickets für Blinde

Der Landschaftsverband Rheinland vergibt für das Rosenmontagsfest kostenfreie Tickets für Blinde und Menschen im Rollstuhl. Tickets für Blinde und Sehbehinderte sind immer noch verfügbar.

Per Live-Beschreibung über drahtlose Kopfhörer können sie den Rosenmontagszug und das Rahmenprogramm erleben. Kartenwünsche können per Mail an karneval-fuer-alle@lvr.de gerichtet werden.

Weiberfastnacht im TV

Der WDR zeigt am Donnerstag ab 22.15 Uhr „Die ausgefallenste Stunksitzung 2022“. Neben vier neuen Kabarett-Nummern sind dort Highlights der Stunksitzung aus den letzten drei Jahrzehnten zu sehen. Ab 23.45 Uhr zeigt der WDR eine Wiederholung der Sendung „Die schönsten Lieder aus der Stunksitzung“.

Das ZDF zeigt seine traditionelle Mädchensitzung am Donnerstag um 20.15 Uhr.

Regeln in den Kneipen

Für Verwirrung sorgte bei den Jecken in den vergangenen Tagen die Zugangsregeln für den Kneipenkarneval. Teilweise kursierten auch am Mittwoch noch unterschiedliche Regeln.

Zugang zu Kneipen haben nur Personen, die geboostert und zusätzlich getestet oder Geboosterten gleichgestellt und zusätzlich getestet sind. Vor allem der Status „Geboosterten gleichgestellt“ ist für viele noch unklar.

Das könnte Sie auch interessieren:

Karneval in Köln 2022 Anzeige Wetter, Rosenmontag, Regeln – Was man jetzt wissen muss von Simon Westphal

Laut Stadt sind folgende Personen Geboosterten gleichgestellt:

a) Personen, bei denen die zweite Impfung nicht mehr als 14 aber höchstens 90 Tage zurückliegt,

b) genesene Personen, bei denen der positive PCR-Test mehr als 28 Tage, aber höchstens 90 Tage zurückliegt,

c) einfach Geimpfte, die vor oder nach einer Infektion geimpft wurden,

d) Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren.

Bei allen Konstellationen ist ein zusätzlicher tagesaktueller Test Pflicht. Tagesaktuell heißt: Ein offizieller Antigen-Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein, ein PCR-Test maximal 48 Stunden.