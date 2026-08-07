Der geplante kostenlose Auftritt des Musikduos Blumengarten am Samstag (8. August) beim Venloer Straßenfest in Ehrenfeld findet nicht statt. Die Kölner Formation, die mit dem viralen Hit „Gut genug“ bekannt wurde, darf nicht wie geplant auftreten.

Via Instagram gab die Stadt Köln bekannt: „Das ist zwar blöd, ging aber leider nicht anders.“ Als Begründung wurde angeführt, dass für Events dieser Art sowohl ein Antrag als auch ein Sicherheitskonzept notwendig seien. Der Organisator habe beides jedoch nicht eingereicht.

Konzert-Absage: Blumengarten arbeitet „an einer Alternative“

Das Duo Blumengarten äußerte sich ebenfalls zur Absage: „Können leider aus Sicherheitsgründen morgen nicht bei der geplanten Location auf der Venloer Straße spielen“, hieß es bei Instagram. Man arbeite „gerade an einer Alternative“ und werde die Fans unterrichten, sobald neue Informationen verfügbar sind.

Der Auftritt war für 18 Uhr angesetzt und sollte kostenlos sein. Aufgrund des momentanen Erfolgs der Band wäre mit einem erheblichen Besucheraufkommen zu rechnen gewesen. Mit ihrem Lied „Gut genug“ (feat. Shirin David) landeten Rayan Djima und Samuel „Sammy“ Eickmann einen internationalen Hit auf Plattformen wie TikTok und Instagram.

Anhänger, die eine Reise für das spontane Konzert geplant hatten, müssen sich nun gedulden. Es ist gegenwärtig unklar, ob und an welchem Ort der Auftritt nachgeholt wird. (red)