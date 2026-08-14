Schauspielerin Anna Bergman ist heute mit der Bohrmaschine unterwegs. „Wir bauen uns die Bühne, auf der wir dann spielen“, erklärt sie fröhlich. Sie hilft dabei, die Räume an der Platenstraße 32 wieder auf Vordermann zu bringen, mit Vorfreude auf den Start: Am Freitag, 14. August, eröffnet das neue „Theater & Ehrenfeld“ um 19.30 Uhr mit einem „Theaterreigen“, wobei Ausschnitte mehrerer Produktionen gezeigt werden. Am Samstag, 15. August, steht dann um 19.30 Uhr „Das kunstseidene Mädchen“ nach der Vorlage von Irmgard Keun auf dem Spielplan.

Premiere um die unangepasste Kölnerin Irmgard Keun

Schauspieler und Sänger Frank Oppermann, der das neue Theater und das „Kleine Theater Bad Godesberg“ leitet, hält das für ganz passend: Keun sei eine Kölnerin gewesen, die ein unangepassten Lebens geführt habe, sagt Oppermann. „Sie war eine unbeugsame Frau.“ Nach einem Psychiatrieaufenthalt lebte sie auch in Bad Godesberg, kehrte dann aber nach Köln zurück, wo ihre Bücher durch eine Neuauflage in den 70er-Jahren wieder bekannt wurden. Ihr 1932 verfasster Roman „Das kunstseidene Mädchen“ war 2003 das erste Werk, das im Rahmen der gemeinsamen Aktion des Literaturhauses Köln und des „Kölner Stadt-Anzeiger“ als „Buch für die Stadt“ ausgewählt wurde. An der Platenstraße wird es jetzt auf der Bühne noch einmal Gestalt annehmen.

Politische Themen sind durch das Nö-Theater vertreten

Neu ist die Produktion allerdings nicht. Sie ist auch in Bad Godesberg zu sehen, denn Oppermann möchte mit dem zweiten Privattheater in Ehrenfeld Synergien schaffen. In seinen Theatern stehen auch Ensemblemitglieder des Kölner Nö-Theaters auf der Bühne, dessen Produktionen mehrfach mit dem Kölner Theaterpreis ausgezeichnet wurden. Während das Nö-Theater Politisches thematisiert, möchte Oppermann unterhalten und klassische Stücke zeigen. Unter Krimis und Komödien mischen sich Shakespeares „Machbeth“, „Josef und Maria“ von Peter Turrini und „Zweifel“ von John Patrick Shanley. Im Theater & Ehrenfeld sei aber auch Raum für freie Ensembles mit experimentelleren Produktionen, sagt Oppermann.

Frank Oppermann leitet auch Das kleine Theater in Bad Godesberg. Er erhofft sich Synergie-Effekte. In Ehrenfeld startet er mit Irmgard Keuns „Kunstseidenen Mädchen“. Copyright: Susanne Esch

Als Privattheater, das vorwiegend von seinen Einnahmen existieren muss, sei man darauf angewiesen, sich nach dem Geschmack des Publikums zu richten, erläutert Oppermann. In Bad Godesberg sei es etwas konservativer, in Ehrenfeld progressiver. Seine Theater haben Produktionen für beide Geschmäcker auf dem Spielplan. Sie sollen sich ergänzen und auch ein jüngeres Publikum anlocken. Die Möglichkeit, die Stücke in beiden Spielstätten zu zeigen, solle deren Erhalt sichern, schildert der Leiter.

Das Urania an der Platenstraße gab es seit den 1980er-Jahren in Köln-Ehrenfeld

„Das Theater in Bad Godesberg leidet unter einem sagenhaften Verkehrsproblem“, so Oppermann. „Die 16 fährt nicht mehr nach Bad Godesberg. Die Bahn saniert die Eisenbahnbrücken. Die Nordbrücke ist gesperrt.“ Die Theaterbesucher sähen sich bei der Anreise mit Hürden konfrontiert. Viele würden aufgeben. Da helfe eine zweite Spielstätte, wo sie die bereits fertigen Produktionen ebenfalls zeigen und auch proben können. Fast alle seine Schauspieler und Schauspielerinnen leben in Köln.

Das leer stehende Theater an der Platenstraße war die passende Gelegenheit. Bis Sommer vergangenen Jahres war dort das Urania-Theater unter der Leitung von Bettina Montazem beheimatet. Es zog übergangsweise in ein Spiegelzelt an der Mülheimer Schanzenstraße. Seine neue Heimat soll es im September in einem Zelt am Zoo finden. Oppermann kennt das Theater an der Platenstraße allerdings noch aus der Zeit, als es zum ersten Mal Urania-Theater hieß: Im Herbst 1985 hatten Claudia Howard und Kurt Lambrigger unter diesem Namen als erstes Kölner Stadtteiltheater eröffnet.

Auch die Millowitsch-Familie stand dort auf der Bühne. Später war dann das Arkadas-Theater in den Räumen beheimatet, danach die „Bühne der Kulturen“. 2017 belebte Oppermann das Urania-Theater als Teil eines neuen Leitungsteams wieder. 2018 übernahm er dann allerdings die Leitung des „kleinen Theater Bad Godesberg“. Nun ist er zurück und ist mit seinem Team an der Platenstraße spielbereit. Die Bühne für „Das kunstseidene Mädchen“ ist bereits aufgebaut.

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