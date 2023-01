Köln – Ein 43-Jähriger hat auf seine Partnerin eingeprügelt, einen couragierten Helfer bewusstlos geschlagen und schließlich einen Bundespolizisten gewürgt. Ein Zeuge wollte der Frau am Montagabend am Kölner Hauptbahnhof zur Hilfe eilen.



Köln: Polizist schreitet nach Dienstende in Prügelei ein

Der Täter schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, der Helfer verlor das Bewusstsein und ging zu Boden, wie die Polizei berichtete. Der Mann prügelte weiter auf seine Lebensgefährtin ein, die ebenfalls zu Boden ging.



Ein 28-jähriger Polizist, der nach Dienstende auf dem Heimweg war, schritt ein. Der Uniformierte wurde von dem aggressiven Täter mit beiden Händen am Hals gewürgt. Erst mit Unterstützung weiterer Bundespolizisten und Zeugen konnte der Mann gestoppt und gefesselt werden. Er wurde von der Polizei in Köln in Gewahrsam genommen. (dpa)