Bewerbungsmappen wie für den ersten Job, vielleicht noch ein Video und natürlich Bürgschaften der Eltern samt Schufa-Auskunft und Gehaltsnachweis. Kurz vor dem Start des Wintersemesters beginnt für viele Studentinnen und Studenten eine ebenso dringliche wie mitunter entwürdigende Prozedur: die Suche nach einer Wohnung.

Dass der Wohnungsmarkt gerade in beliebten Studienstädten angespannt ist, hat sich längst herumgesprochen. Aber trotzdem stimmen die Zahlen, die das Moses Mendelssohn Institut in Kooperation mit der Plattform WG-gesucht.de an diesem Wochenende veröffentlicht hat, nachdenklich.

Spitzenreiter München

Ausgewertet wurden 3.870 Angebote auf WG-gesucht.de für bestehende Wohngemeinschaften mit einer Gesamtgröße von zwei bis drei Personen, in denen ein Zimmer unbefristet und nicht als Tauschangebot zur Verfügung gestellt wird. Demnach müssen angehende Akademikerinnen und Akademiker in München in diesem Winter durchschnittlich 850 Euro für ein WG-Zimmer inklusive Nebenkosten hinlegen, in Berlin und Hamburg sind es 650 Euro, in Köln 640 und in Frankfurt 630 Euro.

Der bundesweite Schnitt liegt bei 510 Euro - macht 161 Euro mehr als noch vor zehn Jahren. „Das ist deutlich stärker als die normale Teuerung“, sagt der Geschäftsführende Direktor des Moses Mendelssohn Instituts und Professor für Immobilienmanagement an der NBS Northern Business School, Stefan Brauckmann.

Sorgen bereitet dem Experten auch etwas anderes. Die Unterschiede zwischen teuren Pflastern wie München, Berlin oder Hamburg und den vergleichsweise preisgünstigen Städten wie Chemnitz (305 Euro), Magdeburg und Halle (beide 350 Euro) sind heute größer als vor zehn Jahren. „Für junge Menschen, die zum Studium in eine andere Stadt ziehen, macht es einen erheblichen Unterschied, wo sie studieren“, sagt Brauckmann. „Ob ein WG-Zimmer 400, 500 oder 650 Euro kostet, kann erheblich darüber mitentscheiden, welcher Studienort überhaupt finanzierbar ist.“

BAföG-Wohnkostenpauschale zu niedrig

Betroffen davon sind vor allem Studentinnen und Studenten, deren Eltern ohnehin schon Schwierigkeiten haben, ein Studium in einer anderen Stadt zu finanzieren. Der „freie zusammenschluss von student*innenschaften“ (fzs) beklagt vor diesem Hintergrund, dass die Wohnkostenpauschale im BAföG weiterhin 380 Euro beträgt und erst zum nächsten Sommersemester auf 440 Euro erhöht werden soll.

„Die derzeitigen 380 Euro reichen an 76 von 90 untersuchten Hochschulstandorten nicht einmal bis zum Durchschnitt der beobachteten WG-Zimmerangebote“, bestätigt Stefan Brauckmann. An diesen Standorten studierten mehr als 84 Prozent der in der Statistik betrachteten Studierenden.

Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Studierendenwerks, Matthias Anbuhl, spricht von gesellschaftlichem Sprengstoff. Es drohe „eine neue Form der sozialen Auslese über die Miete“. Anbuhl sieht allerdings auch einen Lichtblick: Das im Jahr 2023 gestartete Bund-Länder-Programm „Junges Wohnen“ für mehr bezahlbaren Wohnraum für Studierende und Auszubildende habe das Potenzial, zum Gamechanger zu werden - „wenn alle Bundesländer überzeugt und kräftig mitziehen“.

Abzocker machen Kasse

Dass die Preise absehbar sinken, zeichnet sich nach Ansicht von Immobilien-Experten Brauckmann vorerst nicht ab. Zwar seien Wohnheimplätze in der Regel günstiger, aber vergleichsweise rar gesät. „Wer allein in einer Einzimmerwohnung oder einem Apartment wohnt, muss dagegen üblicherweise mit höheren Wohnkosten rechnen“, sagt Brauckmann. „Andere Untersuchungen zeigen, dass hierfür gegenüber unserem WG-Zimmer-Indikator überschlägig noch einmal rund 200 Euro im Monat angesetzt werden können.“

Der vielerorts hohe Druck auf dem Wohnungsmarkt für Studierende lockt zudem offenbar vermehrt zwielichtige Gestalten auf den Plan. Es häufen sich Berichte, wonach vor allem ausländische Studentinnen und Studenten abgezockt werden. Dessen ungeachtet geht für viele junge Menschen die Suche nach einer Bleibe weiter. „In mehreren Hochschulstädten erhalten WG-Angebote mehr als dreimal so viele Kontaktanfragen wie noch im Juni“, sagt WG-Gesucht.de-Sprecherin Annegret Mülbaier. „Wer jetzt ein passendes Angebot findet, sollte deshalb nicht lange überlegen, sondern möglichst direkt Kontakt aufnehmen.“ (kna)