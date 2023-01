Verkehr in NRW Teilausfälle bei der Deutschen Bahn – zum Wochenende Einschränkungen in Düsseldorf

Am zweiten Tag des neuen Jahres ist es auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen ruhig. Selbst von den Autobahnen rund um Köln werden keine Verkehrsbehinderungen gemeldet.

Dafür gibt es Probleme im Bahnverkehr: Bei der Deutschen Bahn werden Baumaßnahmen an der Leit-und Sicherungstechnik gemeldet, so dass es vom 02.01 bis zum 04.01.2023 zu Teilausfällen auf den Linien RB 20 und RE 9 zwischen Stolberg und Aachen Hbf kommt. Zudem teilt National Express mit, das sich unter anderem bei der Linie RE1 wegen Brückenarbeiten folgende Fahrplanänderungen ergeben, auch Fahrten Richtung Köln Hbf sind betroffen:

Auf der Linie S 19 kommt es zu Teilausfällen zwischen Aachen Hbf und Düren. Auf der Linie RE 1 kommt es zu Teilausfällen zwischen Eschweiler und Düren. Auf der Linie RE 9 kommt es zu Teilausfällen zwischen Aachen Hbf und Langerwehe. Als Ersatz verkehren Busse im Schienenersatzverkehr.

Einschränkungen für Pendler um Düsseldorf ab Freitag

Bahnreisende zwischen Düsseldorf und Duisburg müssen sich außerdem von diesem Freitagabend (21.00 Uhr) an drei Wochen lang auf Einschränkungen einstellen. Unter anderem am Düsseldorfer Flughafen halten durch die Bauarbeiten bis zum 27. Januar (21.00 Uhr) deutlich weniger Züge. Einige Regionalzüge aus Richtung Norden enden bereits im Ruhrgebiet und fahren nicht wie sonst bis Düsseldorf.

Im Einzelnen: Die Linie RE2 (Osnabrück-Düsseldorf) endet während der Bauarbeiten bereits am Düsseldorfer Flughafen, Züge fahren nicht weiter bis Düsseldorf Hauptbahnhof. Die Linien RE3 (Hamm-Düsseldorf) endet bereits in Duisburg und fährt nicht bis Düsseldorf. Der RE6 (Minden-Köln) wird bis auf wenige Ausnahmen von Duisburg direkt nach Neuss umgeleitet - dadurch entfallen die Stopps am Düsseldorfer Flughafen, am Hauptbahnhof und in Bilk.

Fernzüge fahren weiter normal

Der RE11 (Kassel-Düsseldorf) endet schon in Essen. Der RE19 (Düsseldorf-Arnheim) hält nicht am Düsseldorfer Flughafen. Die S-Bahnlinie S1 (Solingen-Dortmund) hält nicht an den Düsseldorfer Bahnhöfen Wehrhahn, Zoo und Derendorf. Ganz normal fahren hingegen die Fernzüge. Der normale Fahrplan gelte auch für die Regionalzüge RE1 (Hamm-Aachen) und RE5 (Wesel-Koblenz) sowie für die S-Bahnen S11 (Bergisch Gladbach-Düsseldorf Flughafen) und S6 (Düsseldorf über Ratingen nach Essen).

Wer normalerweise mit einem Zug gefahren wäre, der von den Bauarbeiten betroffen ist, solle auf eine dieser Verbindungen ausweichen. Die Bahn riet dazu, die Online-Verbindungsauskunft zu nutzen. Dort seien die Änderungen bereits eingearbeitet. (dpa/red)