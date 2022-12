Corona-Verdacht Hardy Krüger Jr. muss bei „Let's Dance“ aussetzen

Berlin – Schauspieler Hardy Krüger Jr. (53) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und muss daher bei der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ an diesem Freitag aussetzen. „Ihm geht es gut, und wir hoffen, dass er nächste Woche wieder dabei ist“, teilte RTL am Donnerstag in Köln mit. „Dennoch verlässt ein Promi die Show.“ Es ist die 15. Staffel von „Let's Dance“.

Chef-Juror Joachim Llambi ist ebenfalls an Corona erkrankt und wird vom Vorjahressieger Rúrik Gíslaso vertreten.

Zu den prominenten Teilnehmern gehören in diesem Jahr außerdem: Riccardo Basile, Amira Pocher, Janin Ullmann, Mike Singer, Michelle, Mathias Mester, Bastian Bielendorfer, Caroline Bosbach, Lilly zu Sayn Wittgenstein, Timur Ülker, René Casselley, Sarah Mangione und Cheyenne Ochsenknecht. (dpa/red)