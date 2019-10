Neue Spielekonsole: Sony gibt Verkaufsstart für Playstation 5 bekannt

Sony hat überraschend den Verkaufsstart für seine neue Spielekonsole, die Playstation 5, bekanntgegeben. Das Gerät soll in den der Vorweihnachtszeit 2020 in den Verkauf gehen, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Pressemitteilung schreibt.

Geplant sind neben den üblichen Verbesserungen im Performance- und Grafik-Bereich auch Anpassungen am Controller. Demnach soll das neue Modell haptisches Feedback geben und zudem die Möglichkeit beinhalten, den Widerstand der Trigger auf der Hinterseite des Kontrollers einzustellen.



Weitere Details, wie etwa den Verkaufspreis, wird Sony in den kommenden Wochen und Monaten bekanntgeben. (ssh)