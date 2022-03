peacefarming, Traktoren-Aktion: So zeigen Bauern aus NRW Solidarität mit der Ukraine

Herford -

Bauern aus Herford und Bielefeld haben am Wochenende mit einer besonderen Aktion Solidarität mit der Ukraine gezeigt. Unter dem Motto „Wir Landwirte für den Frieden“ haben die Landwirte mit 85 Traktoren auf einem Feld in Herford-Schwarzenmoor ein Peace-Zeichen mit 120 Metern Durchmesser formiert und es mit angeschalteten Lichtern im Dunkeln zum Leuchten gebracht.

Bauern aus NRW organisieren Solidaritätsaktionen

„Dieses Zeichen für den Frieden senden wir aus Herford in die Welt. Es ist ein Zeichen für unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Den Menschen, die sich von heute auf morgen im Krieg befinden und Angst um ihre Kinder haben müssen. (...) Auch den Menschen in Russland, die für ihren Widerstand gegen dieses Verbrechen am Völkerrecht und der Autonomie eines europäischen Staates ihre Freiheit und mehr riskieren. Und es ist auch ein Appell an die Menschlichkeit: Stoppt diesen Krieg! Es kann nur Verlierer geben“, heißt es auf der Facebookseite vom Obsthof Otte, der sich an dieser Aktion beteiligt und davon auch ein Video geteilt hat.

Initiiert hatten die Aktion Mitglieder vom Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband. Zuvor hatte bereits Joachim Rukwied, Präsident vom Deutschen Bauernverband, deutlich gemacht, dass man solidarisch hinter der Ukraine stehe. „Wir sind in Gedanken bei unseren Berufskolleginnen und -kollegen und deren Familien, die massiv unter den russischen Angriffen leiden. Als Deutscher Bauernverband tragen wir die gegen Putin gerichteten Maßnahmen der Bundesregierung mit, auch wenn es für unsere Branche zu großen Herausforderungen kommen könnte", so der DBV-Präsident weiter.

Ukraine-Krieg setzt Landwirte in Deutschland unter Druck

Schon jetzt bekommt die Landwirtschaft die Folgen des Ukraine-Kriegs und der Sanktionen zu spüren. Neben den Energiepreisen, die infolge dessen noch einmal anziehen werden, und die Geldbörsen der Landwirte massiv belasten werden, explodieren an der Börse auch die Preise für Getreide.



So seien die Weizen-Preise laut Agrarheute im vorbörslichen Handel am Terminmarkt in Chicago am Montag erneut um fast sieben Prozent gestiegen. „Das ist der größte eintägige Preissprung am Weizenmarkt seit 10 Jahren, berichten Analysten, weil Russlands Invasion in der Ukraine die Lieferungen aus einer der größten Exportregionen der Welt unterbrochen hat“, heißt es in dem Online-Beitrag.

Landwirte aus Borken haben andere Vertreter ihrer Zunft auf Twitter und auf Facebook unter dem Hashtag #peacefarming dazu aufgerufen, überdimensionale Peace-Zeichen auf ihren Feldern zu ziehen. „Auf geht's, hängt die Grubber an und lasst uns gemeinsam ein Zeichen für den Frieden setzen“, ruft ein Nutzer auf Twitter auf.



Auch auf der Facebook-Seite Borkener Landgeschichten wird dazu aufgerufen, es einem Borkener Landwirt, der sein Feld bereits mit einem solchen Peace-Zeichen versehen hat, nachzutun.