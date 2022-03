Im Rückblick bleibt das Grauen: Serienmörder Niels Högel als Zeuge vor Gericht

Oldenburg -

Im Prozess gegen Verantwortliche aus den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst hat der 2019 wegen 85-fachen Mordes verurteilte Ex-Pfleger Niels Högel als erster Zeuge ausgesagt. Von seinen Äußerungen verspricht sich das Landgericht Oldenburg Hinweise darauf, ob sich seine Ex-Vorgesetzten der Beihilfe zum Totschlag beziehungsweise zum versuchten Totschlag durch Unterlassen schuldig gemacht haben. „Als Zeuge haben Sie die Wahrheit zu sagen“, mahnte ihn der Vorsitzende Richter am Dienstag.

Äußerlich erinnert vieles an den Prozess von 2018/2019, in dem Högel verurteilt wurde. Wie damals sitzt auch diesmal der psychologische Sachverständige Max Steller im großen Saal der Weser-Ems-Halle. Högel habe eine „hohe Lügenneigung und eine hohe Lügenbereitschaft“ und sei in der Lage, qualitativ hochwertige Falschaussagen zu machen, hatte Steller dem Mann damals attestiert. Die Mahnung des Richters ist damit nicht unbegründet.

Im Rückblick bleibt das Grauen

Högel schilderte am Dienstag vom Zeugenstuhl aus, wie er seine Opfer tötete und weshalb er die wehrlosen Patienten umbrachte. All das beschrieb er bereits 2019. Das gleiche sprachlose Grauen macht sich breit. Doch es geht nicht um Högel, der in der JVA Oldenburg seine Strafe verbüßt. Seine Schuld steht fest. Für die Angeklagten gilt dagegen die Unschuldsvermutung. Das heißt, die Ergebnisse des Urteils von 2019 dürfen nicht einfach übernommen werden. Alle Vorwürfe müssen neu eingebracht, geprüft, bewiesen oder widerlegt werden.

Wirklich zu fassen ist die Dimension des Verbrechens auch Jahre danach nicht. Auf die Frage des Richters, wie viele Menschen er getötet habe, antwortete Högel, dessen Gesicht auf zwei großen Monitoren zu sehen ist, er wisse, weshalb er verurteilt worden sei. Zuletzt war dies 2019 für 85 Morde. „Ich könnte aber niemals sagen, ob das die endgültige Zahl ist. Das kann ich wirklich nicht sagen.“ In dem Prozess gegen die sieben Angeklagten geht es konkret um acht Fälle, für die Högel bereits verurteilt wurde: drei Morde im Oldenburger Klinikum sowie drei Morde und zwei Mordversuche in Delmenhorst. Für die sechs Morde wurde Högel 2019 verurteilt, für die beiden Mordversuche bereits 2006 und 2015.

„Niemand hat bessere Informationen als der Täter“

„Positiv überrascht“ zeigte sich Christian Marbach, dessen Großvater zu den Opfern Högels gehörte, vom Auftreten des Zeugen. Högel habe bei seinem ersten Auftritt als Zeuge „offen und reflektiert“ in der Rückschau berichtet, sagte Marbach. Natürlich biete man ihm damit wieder eine Bühne. Aber so „widerlich“ es sei: „Niemand hat bessere Informationen als der Täter“, hatte Marbach beim ersten Prozesstag gesagt.

Für die Verhandlung sind insgesamt 42 Prozesstage angesetzt. Die Angeklagten werden durch 18 Anwälte vertreten. Gegen einen weiteren Angeklagten, einen Pflegeleiter aus Delmenhorst, wurde das Verfahren aus gesundheitlichen Gründen abgetrennt. Högel hatte seine Opfer in den Jahren 2000 bis 2005 mit Medikamenten zu Tode gespritzt. Insgesamt wurde er seit 2005 in mehreren Prozessen für 91 Taten verurteilt, darunter für insgesamt 87 Morde. (dpa)