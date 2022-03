Mit Hotel verwechselt: Belgier fährt mit zwei Promille aufs Gelände der Autobahnpolizei

Würselen -

Ein aus Belgien stammender Autofahrer ist in der Nacht zu Donnerstag stark alkoholisiert ausgerechnet der Polizei „in die Arme“ gefahren. Der 51-Jährige steuerte sein Fahrzeug auf das Gelände der Autobahnwache an der A44 in Broichweiden bei Würselen.

Der Mann, bei dem zwei Promille festgestellt wurden, nahm fälschlicherweise an, es würde sich bei der Polizeistation um ein Hotel handeln. Die Nachfrage bei einem Streifenteam, das zeitgleich auf dem Gelände angekommen war, endete auf der Wache.



Als die Polizisten eine Blutprobe anordneten und seinen Führerschein sicherstellten, leistete der 51-Jährige erheblichen Widerstand. Zur Ausnüchterung brachten die eingesetzten Beamten den Mann ins Polizeigewahrsam nach Aachen. (red)