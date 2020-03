Newsblog zum Coronavirus: Italien schließt alle Schulen und Universitäten für elf Tage

Eine neuartige Lungenkrankheit „Covid-19“ breitet sich rasant über den Globus aus.

Mehr als 90.000 Infizierungen mit dem Coronavirus sind weltweit mittlerweile bestätigt. Mehr als 3000 Menschen sind bereits gestorben.

Die Entwicklungen im Newsblog.

Weltweit rüsten sich Regierungen dafür, eine mögliche Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Die Zahl der Toten und Infizierten steigt täglich. Die Ereignisse im Newsblog.

Mittwoch, 4. März: Italien schließt alle Schulen und Universitäten

Italien schließt wegen der Verbreitung des neuartigen Coronavirus nach Medienberichten die Schulen im ganzen Land. Sie sollten von Donnerstag bis 15. März geschlossen bleiben, berichteten die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos am Mittwoch unter Berufung auf Regierungskreise.

Mittwoch, 4. März: 200 Liter Desinfektionsmittel aus Uniklinik gestohlen

Unbekannte Täter haben bis zu 200 Liter Hände-Desinfektionsmittel aus dem Lübecker Universitätsklinikum (UKSH) gestohlen. Die Mittel wurden in der vergangenen Woche aus verschiedenen Bereichen des Klinikums entwendet, wie UKSH-Sprecher Oliver Grieve am Mittwoch sagte. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass es sich bei den Tätern um eigene Mitarbeiter handele. Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord darüber berichtet. Auch aus Kliniken in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hatte es zuletzt Berichte über den Diebstahl von Schutzmasken und Desinfektionsmittel gegeben.

Mittwoch, 4. März: Hannover Messe wegen Coronavirus verschoben

Wegen der anhaltenden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verschieben die Veranstalter der Hannover Messe die weltgrößte Industrieschau. Das Branchentreffen mit rund 6000 Ausstellern, das vom 20. bis 24. April in der niedersächsischen Landeshauptstadt geplant war, soll jetzt vom 13. bis 17. Juli stattfinden. Dies teilte die Deutsche Messe AG am Mittwoch mit.

Mittwoch, 4. März: Bundesregierung untersagt Export von Atemmasken

Angesichts der weiteren Ausbreitung des Coronavirus untersagt die Bundesregierung den Export von Atemmasken und anderer Schutzausrüstung. Ein entsprechendes Verbot wurde am Mittwoch im Bundesanzeiger veröffentlicht, wie der Krisenstab aus Gesundheits- und Innenministerium mitteilte. Betroffen sind etwa auch Handschuhe und Schutzanzüge.

Mittwoch, 4. März: Zahl der Corona-Infektionen in NRW steigt auf 129 Fälle

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus in Nordrhein-Westfalen ist deutlich auf 129 gestiegen. Das sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwochmorgen in Düsseldorf. Davon seien 87 Fälle im Kreis Heinsberg festgestellt worden. Bei insgesamt vier Patienten gebe es schwere Krankheitsverläufe.

Mittwoch, 4. März: NRW kauft eine Million Atemschutzmasken

Das NRW-Gesundheitsministerium hat laut Gesundheitsministerium rund eine Million Schutzmasken bestellt, die in Kürze geliefert und in den Gesundheitsämtern des Landes eingelagert werden sollen.

„Das Bund und alle Länder haben entschieden, das öffentliche Leben nicht lahmzulegen", sagte Laumann. „Wir haben in der Abwägung entschieden, das Spiel Mönchengladbach gegen Dortmund nicht abzusagen", sagte Laumann. „Wir werden von Fall zu Fall entscheiden. Ich halte es für unverhältnismäßig, das komplette öffentliche Leben lahmzulegen."



Man müsse zur Kenntnis nehmen, dass „wir in NRW derzeit eine unterschiedliche Lage haben“, sagte Laumann. Der Kreis Heinsberg sei stärker betroffen als beispielsweise Ostwestfalen-Lippe.

Minister Laumann übte deutliche Kritik an den Arbeitgebern, die sich in Sachen Gesundheitsschutz nur unzureichend auf die Situation vorbereitet hätten. Gesundheitsschutz sei Sache der Arbeitgeber. Das betreffe Kliniken genauso wie Arztpraxen. „Wir springen jetzt ein. Das ist aber nicht Aufgabe des Staates", sagte Laumann. Sobald die Krise vorbei sei, werde man mit den Arbeitgebern und Klinikleitungen darüber reden müssen. Er sei sich bewusst, dass die meisten dieser Schutzmittel verfallen, weil man sie nicht benötigt. Dennoch müssen sie vorgehalten werden. "Die Masken werden innerhalb einer Woche eintreffen. Wahrscheinlich nicht alle auf einmal, aber wir werden sie bekommen", so Laumann.

Das Robert-Koch-Institut wird nach Angaben von Laumann vor allem die Handlungsempfehlungen für das medizinische Personal in Krankenhäusern anpassen. Es gehe um die Kontaktpersonen der Stufe zwei und drei. Die Empfehlungen werden in die Richtung gehen, dass das Personal möglicherweise täglich getestet wird. Selbstverständlich müsste das Personal mit der entsprechenden Schutzbekleidung ausgerüstet sein. Eine Infizierung könne nach den bisherigen Regelungen dazu führen, dass 40 bis 50 Menschen in Quarantäne müssen. So werde das Gesundheitssystem sehr schnell lahmgelegt.

Mittwoch, 4. März: Irak bestätigt ersten Toten in arabischer Welt

Mit dem Irak hat das erste Land der arabischen Welt einen Toten durch das neuartige Coronavirus gemeldet. Dabei handele es sich um einen 70-Jährigen aus den kurdischen Autonomiegebieten im Norden des Iraks, meldete die staatliche Nachrichtenagentur INA am Mittwoch unter Berufung auf die lokale Gesundheitsbehörde. Der Mann sei Geistlicher in einer Moschee der Stadt Sulaimanija gewesen.

Der Irak pflegt enge Beziehungen zum benachbarten Iran, der von dem Sars-CoV-2 genannten Virus stark betroffen ist. Die irakischen Behörden haben bisher 31 Coronavirus-Fälle gemeldet.

Mittwoch, 4. März: Bundesligaspiel Mönchengladbach gegen Dortmund findet statt

Das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund wird am Wochenende stattfinden. Das hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwochmorgen mitgeteilt. Das Gesundheitsamt von Mönchengladbach hat keine Bedenken gegen die Austragung.



Der Verein hat den Fußballfans aus dem Kreis Heinsberg angeboten, die auf den Besuch des Spiels freiwillig verzichten, sie mit einer kostenlosen Eintrittskarte für ein Spiel in der Champions League oder der Europaliga in der kommenden Saison zu entschädigen.



Minister Laumann empfahl den Fußballfans aus dem Kreis Heinsberg, auf dieses Angebot einzugehen. Man habe Borussia Mönchengladbach die Auflage erteilt, zusätzliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Zum Beispiel mehr Desinfektionsbehälter für die Hände aufzuhängen.

Die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach haben dem NRW-Gesundheitsministerium zugesichert, alle Maßnahmen zu treffen, um für einen optimalen Gesundheitsschutz für das Spiel gegen Borussia Dortmund getroffen. Man habe alles bereits vorbereitet, zitierte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) die Verantwortlichen des Bundesligaklubs.

Mittwoch, 4. März: Zahl der Blutspenden geht wegen Coronavirus deutlich zurück

Die Angst vor dem Coronavirus hat in Nordrhein-Westfalen auch Auswirkungen auf die Blutspendebereitschaft. Die Zahl der Blutspender sei in den vergangenen Tagen um knapp 20 Prozent zurückgegangen, sagte ein Sprecher des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuzes der Deutschen Presse-Agentur. „Die Verunsicherung bei den Leuten ist groß“, sagte der Sprecher, versicherte aber gleichzeitig: „Das Spenden und Empfangen von Blut ist auch in Zeiten des Coronavirus ungefährlich.“ Der hohe Rückgang sei allerdings nicht alleine auf das neuartige Virus zurückzuführen: „Es ist ja auch Grippesaison und wir hatten Karneval.“

Grundsätzlich würden Menschen mit Krankheitssymptomen von dem zuständigen Arzt bei einer Blutspende wieder nach Hause geschickt - das sei auch bei einer Grippe üblich. Bei jeder Blutspende gebe es im Eingangsbereich einen Desinfektionsstand, dazu werde fast überall die Temperatur der Spender gemessen. „Wir haben jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit Viren und Bakterien“, sagte der Sprecher. Für ein Übertragungsrisiko gebe es keine Hinweise: „Es gibt nicht einen dokumentierten Fall, wo das Virus über das Blut vom Spender auf den Empfänger übertragen wurde.“

Mittwoch, 4. März: Zahl der Toten in China steigt auf fast 3000

Die Zahl der Toten durch das neue Coronavirus in China ist erneut um 38 gestiegen. Damit sind in Festlandchina bereits 2981 Todesfälle zu beklagen, wie die nationale Gesundheitskommission am Mittwoch in Peking berichtete. Außerdem wurden 119 Infektionen neu nachgewiesen. Die Gesamtzahl der Ansteckungen in der Volksrepublik seit Beginn der Epidemie im Dezember klettert damit auf offiziell 80.270. Von ihnen haben knapp 50.000 die Krankenhäuser wieder verlassen.



Experten gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus. Die überwiegende Zahl der neu bestätigten Infektionen und Todesfälle in der offiziellen Statistik gab es wieder in der schwer betroffenen Provinz Hubei in Zentralchina, wo das Sars-CoV-2 genannte Virus seinen Ausgang genommen hat. In der seit Ende Januar abgeschotteten Krisenregion sind bislang allein mehr als 67.000 Fälle registriert und 2871 Tote durch die Covid-19-Lungenkrankheit gemeldet.

Dienstag, 3. März: Keine Covid-19-Erkrankung bei CDU-Mann



Der Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus bei einem Thüringer CDU-Abgeordnetem hat sich nach Angaben aus des Thüringer Gesundheitsministeriums nicht bestätigt. Er steht nicht mehr unter Quarantäne. Die für Mittwoch geplante Wahl des Ministerpräsidenten im Erfurter Landtag kann damit stattfinden.

Dienstag, 3. März: Hilferufe von Ärzten aus dem Kreis Heinsberg

Ärzte aus dem Kreis Heinsberg haben vor den Folgen des Coronavirus für die gesundheitliche Versorgung gewarnt. Die „medizinische Situation im Kreis Heinsberg eskaliert und nimmt bedrohliche Ausmaße an“, heißt es in dem Brief, der am Dienstag bekannt wurde und auch vom Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) unterschrieben ist. Ein Zusammenbruch der medizinischen Versorgung an der Basis und in den Krankenhäusern sei nicht mehr auszuschließen. „Wir brauchen dringend Hilfe (...)“, hieß es in einem Brief an die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein. Der Kreis ist derzeit von einem Ausbruch des neuartigen Erregers Sars-CoV-2 betroffen.



Durch die vom Robert Koch-Institut (RKI) vorgeschriebenen Quarantänemaßnahmen würden die Krankenhäuser hochgradig behindert. Ärzte und Mitarbeiter seien deshalb nicht arbeitsfähig. Notdienste könnten nur mit Mühe und auch nur eingeschränkt besetzt werden. Nach der RKI-Regelung muss im Fall einer Infektion in der Belegschaft automatisch das ganze Team in eine 14-tägige Quarantäne.



Die Belastung durch verunsicherte Patienten sei enorm. Die Versorgung der niedergelassenen Ärzte mit Schutzmasken sei katastrophal. Der Handel liefere nicht mehr. Die kleine Lieferung durch das NRW-Gesundheitsministerium sei sofort vergriffen gewesen. In den Praxen sei so gut wie nichts angekommen. „Wir brauchen ganz dringend entsprechende Schutzmaterialien, da wir zurzeit unter Gefährdung der Gesundheit von Ärzten und Mitarbeitern arbeiten“, hieß es in dem Brief.

Dienstag, 3. März: Coronavirus erreicht Mecklenburg-Vorpommern

Erstmals sind auch in Mecklenburg-Vorpommern zwei Menschen nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert. Die beiden Personen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald seien umgehend zuhause isoliert worden, teilte die zuständige Amtsärztin Marlies Kühn am Dienstag in Greifswald mit. Damit ist der Erreger nun in allen Bundesländern außer in Sachsen-Anhalt nachgewiesen worden.

Derzeit sind die Verantwortlichen laut Kühn damit beschäftigt, die Kette der Ansteckung nachzuverfolgen und mögliche Kontaktpersonen zu ermitteln. Der Verwaltungsstab des Landkreises habe Maßnahmen eingeleitet, um einer Ausbreitung des Virus möglichst wirksam zu begegnen. „Wichtig ist jetzt, dass alle Bürgerinnen und Bürger die bereits bekannten Hygieneregeln beachten, um sich selbst und ihr persönliches Umfeld zu schützen“, mahnte die Amtsärztin, betonte zugleich aber, dass kein Grund zu Panik bestehe.

Dienstag, 3. März: Saarland meldet ersten Fall

Im Saarland ist erstmals eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus festgestellt worden. Das teilte das saarländische Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Das Ministerium hat für Dienstagabend (19.00) zu einer Pressekonferenz in Saarbrücken eingeladen.

Das Saarland war zuletzt noch eines der wenigen Bundesländer ohne Sars-CoV-2-Infektionen gewesen. Bundesweit gibt es mit Stand Dienstagmittag rund 190 Fälle. Das Robert Koch-Institut (RKI) rechnete aber mit weiteren Fällen und Ausbrüchen in Deutschland. Am stärksten betroffen sind bislang die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Am Montagabend waren erste Fälle in Brandenburg, Thüringen und Sachsen bekannt geworden.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron AFP Foto:

Dienstag, 3. März: Präsident Macron kündigt Beschlagnahme aller Schutzmasken in Frankreich an



Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beschlagnahmt der französische Staat alle Atemschutzmasken. „Wir beschlagnahmen alle Vorräte sowie die Produktion von Schutzmasken“, verkündete Präsident Emmanuel Macron am Dienstag auf Twitter. Die Masken sollen nach seinen Angaben an das Gesundheitspersonal und mit dem Virus infizierte Franzosen verteilt werden.

Dienstag, 3. März: BVB sagt Asien-Reise ab

Borussia Dortmund sagt eine für den Sommer geplante Asien-Reise in der Saisonvorbereitung aufgrund des Coronavirus ab. „Das tut uns sehr leid, weil wir wissen, wie sehr sich die Menschen vor Ort wünschen, dass wir ihnen wieder nahe sind“, sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer (51) der Sport Bild (Mittwoch-Ausgabe).

Ob die Westfalen stattdessen wie schon in den vergangenen beiden Jahren einen Trip in die USA planen, ließ Cramer offen: „Wir haben einige Offerten und werden alle prüfen. Entscheiden wir uns für eine Reise, muss sie zu 100 Prozent verantwortbar und ohne Risiko für alle Beteiligten sein.“

Dienstag, 3. März: EU-Kommission stellt 90 Millionen Euro für Forschung bereit

Zur Erforschung von MittelN zur Diagnose und Behandlung des neuen Coronavirus will die EU-Kommission bis zu 90 Millionen Euro mobilisieren. Die Hälfte soll aus dem Forschungsprogramm Horizon 2020 kommen, wie die Brüsseler Behörde am Dienstag mitteilte. Die übrigen 45 Millionen Euro soll die Pharmaindustrie beisteuern. So würden Ressourcen aus öffentlichen und privaten Kassen gebündelt und die Entwicklung der Arzneien beschleunigt, hieß es. Die Initiative sei Teil der koordinierten Antwort auf die Gesundheitsbedrohung durch die neue Krankheit Covid-19, für die die EU insgesamt 230 Millionen Euro in Aussicht gestellt hatte.

Ein Mann mit Mundschutz arbeitet auf einer Baustelle, während im Hintergrund die olympischen Ringe aufgestellt sind. dpa Foto:

Dienstag, 3. März: Tokio darf Olympia nur innerhalb von 2020 verlegen

Tokio könnte die Ausrichterrechte für die Olympischen Spiele 2020 verlieren, falls der Gastgeber eine Verlegung der Sommerspiele für die Zeit nach dem 31. Dezember 2020 plant. Durch das sich weltweit rasch ausbreitende Coronavirus wird seit Wochen über eine mögliche Verlegung bzw. auch über eine Absage der Sommerspiele diskutiert.Japans Sportministerin Seiko Hashimoto brachte die Debatte in Schwung. „Wenn man den Vertrag erneut liest, besagt Artikel 66, dass das IOC das Recht hat, die Spiele mit Auflösung des Vertrages abzusagen, wenn (...) die Spiele nicht im Jahr 2020 ausgetragen werden“, erklärte Japans Regierungsmitglied.

Hashimoto, selbst siebenmalige Olympiateilnehmerin im Eisschnelllauf und Bahnrad, erklärte aber auch, dass Japan alles daran setze, den ursprünglichen Plan einzuhalten. „Tokio 2020, das IOC und die Stadtregierung von Tokio unternehmen alles, damit die Spiele am 24. Juli starten können“, meinte Hashimoto. Auch die japanische Regierung unterstütze dies.

Dienstag, 3. März: Leipziger Buchmesse abgesagt

Die Leipziger Buchmesse ist wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Die Stadt Leipzig und die Messeleitung haben die Entscheidung am Dienstag gemeinsam getroffen, wie Stadtsprecher Matthias Hasberg sagte. Es sei eine Maßnahme zur Prävention. Die Frühlingsschau der Buchbranche hätte vom 12. bis 15. März stattfinden sollen.

Die Leipziger Buchmesse findet dieses Jahr nicht statt. AFP Foto:

Für die Buchbranche ist die Absage ein harter Schlag. Die Buchmesse gilt bei den Verlagen als Möglichkeit, eine große Aufmerksamkeit auf ihre Autoren zu lenken. Im Rahmen des begleitenden Lesefestivals „Leipzig liest“ hatten 3700 Veranstaltungen an 500 Leseorten auf dem Programm gestanden.

In diesem Jahr waren rund 2500 Aussteller aus 51 Ländern auf der Buchmesse erwartet worden. Von deren Seite hatte es zuvor so gut wie keine Absagen gegeben. Nur ein Aussteller der integrierten Comic-Messe Manga-Comic-Con hatte vorab seine Teilnahme gestrichen.

Dienstag, 3. März: Zahl der Toten im Iran stark gestiegen

Die offizielle Zahl der Coronavirus-Toten und -Infizierten im Iran ist erneut stark gestiegen. Die Zahl der Toten stieg innerhalb von 24 Stunden von 66 auf 77, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Insgesamt sind nach offiziellen Angaben 2336 Menschen – 835 mehr als am Vortag - positiv auf das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gleichzeitig seien 435 Corona-Patienten geheilt und aus den Krankenhäusern entlassen worden, betonte das Ministerium. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer im Iran aus.

Irans oberster Führer, Ajatollah Ali Chamenei, forderte in einer Fernsehansprache am Dienstag alle Behörden im Land sowie die Streitkräfte auf, im Kampf gegen das Virus dem Gesundheitsministerium zur Seite zu stehen. 300 000 Kräfte sollten versuchen, eine weitere Verbreitung im Land zu vermeiden.

Dienstag, 3. März: EU aktiviert Krisenmodus

Die EU hat wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einen Krisenmodus aktiviert, um schneller Entscheidungen treffen zu können. Wie der EU-Rat der Mitgliedstaaten am Montagabend mitteilte, wurde die sogenannte integrierte politische Krisenreaktion (IPCR) nun vollständig ausgelöst. Damit könne die EU sich auf „wichtige Lücken“ in ihrem Vorgehen gegen die Virus-Erkrankung konzentrieren und Entscheidungen schnell vorbereiten. Zudem könnten auch Drittstaaten wie Großbritannien oder Akteure wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) leichter eingebunden werden.

Dienstag, 3. März: Aida-Schiff sitzt in Norwegen fest

Zwei deutsche Passagiere des Kreuzfahrtschiffs „Aida Aura“ stehen unter Verdacht, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Das Schiff mit rund 1200 Passagieren lag am Dienstagmorgen im Hafen der norwegischen Küstenstadt Haugesund. Ein Arzt der Gemeinde sagte dem norwegischen Rundfunk NRK, beide Passagiere seien vor einer Woche in Kontakt mit einer Person gewesen, bei der das Virus festgestellt worden sei. Diese Person befinde sich aber nicht an Bord.



Die beiden Passagiere hielten sich nun in ihrer Kabine auf, bis die Ergebnisse der Tests vorlägen, voraussichtlich bis Dienstagnachmittag. So lange bleibe die „Aida Aura“ im Hafen von Haugesund.

Dienstag, 3. März: Ronan Keating tritt in Coronavirus-Fettnapf

Ex-Boybandstar Ronan Keating (43) ist nach einer Coronavirus-Bemerkung von der Hafenbehörde in Singapur belehrt worden. Bei Instagram veröffentlichte der irische Sänger ein Bild aus einem Flugzeug, das Schiffe im Hafen des Stadtstaates zeigte, dazu erklärte er, diese könnten wegen des Virus nicht anlegen. Nach einigem Ärger und Spott löschte Keating den Eintrag. Offenbar hatte der Musiker nicht gewusst, dass in dem Hafen immer viel los ist.



Die Behörde schrieb, dass sie sich freue, dass Keating einen Blick auf den Hafen erwischt habe. „Alle zwei bis drei Minuten kommt ein Schiff an oder legt ab.“ Es sei noch keines wegen der grassierenden Lungenkrankheit Covid-19 abgewiesen worden. Der Hafen arbeite rund um die Uhr, dass der Betrieb normal weiter laufe. Dazu setzte die Behörde den Hashtag „WeCouldntSayNothingAtAll“ - „Wir konnten nicht gar nichts dazu sagen“. Das war eine Anspielung auf Keatings Hit „When You Say Nothing At All“.

Dienstag, 3. März: Coronavirus in fast allen Bundesländern entdeckt

In fast allen Bundesländern gibt es seit Montagabend nachgewiesene Infektionen mit dem neuen Coronavirus. Insgesamt stieg die Zahl der erfassten Ansteckungen in Deutschland auf rund 170. Mit mehr als 90 Fällen verzeichnet Nordrhein-Westfalen bei Weitem die meisten registrierten Ansteckungen. Noch keine Meldungen gab es lediglich aus dem Saarland, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.



Erstmals wurden am Montag Fälle aus Brandenburg (1), Thüringen (1) und Sachsen (1) gemeldet. In Berlin, wo der erste Fall am Sonntagabend bekannt wurde, kamen zwei weitere Infektionen hinzu. Da eine Lehrkraft unter den Infizierten ist, bleibt nun auch in der Hauptstadt eine öffentliche Schule geschlossen.



Dienstag, 3. März: Kein Abklatschen mehr in der NBA

Maximal einen Fistbump dürfen die NBA-Fans in den kommenden Tagen von den Basketballern in der besten Liga der Welt erwarten - auf Abklatschen sollen die Spieler wegen des Coronavirus verzichten. Das geht aus einer Empfehlung der Liga an die Teams hervor. Autogramme geben sollen die Profis demnach nur noch mit eigenen Stiften, mitgebrachte Gegenstände sollen sie nicht mehr annehmen - und sowieso auf gutes und regelmäßiges Händewaschen sowie genug Abstand zu angeschlagenen Menschen achten. Einen Fistbump, also das Aneinanderdrücken zweier Fäuste, halten die Verantwortlichen der Liga dagegen wohl für in Ordnung.

Montag, 2. März: Internationale Handwerksmesse in München abgesagt

Die Internationale Handwerksmesse (IHM) in München wird wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus abgesagt. Das teilten die Veranstalter am Montagabend in München mit. Die IHM ist mit 1000 Ausstellern aus 60 Ländern und mehr als 100.000 Besuchern die wichtigste Leistungsschau des Handwerks in Deutschland.

Montag, 2. März: Schweizer Fußball-Liga stellt Spielbetrieb ein

Der Schweizer Spitzenfußball liegt vorerst auf Eis. Wegen des grassierenden Coronavirus wurden die Spiele der 1. und 2. Liga bis zum 23. März ausgesetzt. Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Swiss Football League (SFL) alle Spiele der beiden höchsten Ligen abgesagt, am Montag entschieden sich die 20 Klubs bei einem Treffen in Bern für weiteren Maßnahmen.Und auch die Austragung der Play-off-Partien Ende März für die paneuropäische EM könnte beeinflusst werden: Die Europäische Fußball-Union (UEFA) schloss mögliche Konsequenzen für die Spiele am 26. und 31. März nicht aus. „Wir sind in Kontakt mit den lokalen Behörden und werden darauf reagieren, was sie uns sagen“, erklärte UEFA-Mediendirektor Phil Townsend am Rande der Sitzung des Exekutivkomitees am Montag in Amsterdam: „Wenn die Behörden ihre Ansicht ändern, werden wir unsere ändern.“

Montag, 2. März: Zahl der Toten durch Coronavirus in Italien auf 52 gestiegen

Die Zahl der Todesopfer durch die Coronavirus-Epidemie in Italien ist auf 52 gestiegen. Seit Sonntag seien 18 weitere Infizierte gestorben, teilte der italienische Zivilschutz am Montag mit. Behördenchef Angelo Borrelli verwies darauf, dass es sich bei den meisten Toten um ältere Patienten oder solche mit Vorerkrankungen handele. Auch die Zahl der Infektionen stieg weiter an. Laut Zivilschutz gibt es nun 2036 registrierte Fälle, nach 1694 Fällen am Vorabend.

Montag, 2. März: British Airways streicht Hunderte Flüge

Die britische Fluggesellschaft British Airways (BA) hat wegen der verminderten Nachfrage infolge des Coronavirus-Ausbruchs Hunderte Flüge in die USA und nach Europa gestrichen. Wie die Airline am Montag mitteilte, werden zwischen dem 17. und 28. März mehr als 200 Hin- und Rückflüge abgesagt, unter anderem nach Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich, Irland und in die Schweiz.



Betroffen sind die Londoner Flughäfen Heathrow, Gatwick und der City Airport. Passagiere können der BA-Mitteilung zufolge zwischen einer Erstattung der Kosten und einer Umbuchung wählen. Für alle Flüge, die zwischen dem 3. und 16. März gebucht werden, erlässt die Airline die Gebühren für eine Buchungsänderung.



Auch die irische Fluggesellschaft Ryanair hatte am Montag angekündigt, ihre Flüge von und nach Italien zusammenzustreichen. Bis zu jeder vierte Kurzstreckenflug „hauptsächlich von und nach Italien“ falle zwischen dem 17. März und dem 8. April weg, teilte die Airline am Montag mit.

Montag, 2. März: Wien richtet Quartier für infizierte Touristen ein

Die Stadt Wien hat ein Betreuungszentrum für Touristen eingerichtet, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. In dem ehemaligen Geriatriezentrum stehen 58 Betreuungsplätze zur Verfügung. Dort sollen Infizierte betreut werden, die wegen ihrer milden Symptome nicht in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Vorerst befindet sich aber noch niemand in der Unterkunft. „Aktuell gibt es keinen Fall, der die Kriterien erfüllt“, sagte ein Sprecher des medizinischen Krisenstabes der Stadt am Montag. Zwei Touristen aus Deutschland, die am Wochenende positiv getestet wurden, befinden sich weiterhin in Quarantäne in ihrem Ferienquartier. Im Geriatriezentrum gibt es Vierbettzimmer und einen Aufenthaltsraum.

Montag, 2. März: Wegen Hamsterkäufen genehmigt NRW-lockert Regelungen für Sonntagsarbeit

Um leere Regale in Supermärkten zu vermeiden, hat das NRW-Arbeitsministerium des Verbot der Sonntagsarbeit in Lagern und Logistikzentren gelockert. Dort dürfen sonntags jetzt auch Lieferungen mit haltbaren Lebensmitteln wie Konserven oder Hygieneartikel zusammengestellt werden. Dadurch könnten „die Läden am Montagmorgen mit neuer Ware beliefert werden, auch wenn die Bestellungen aufgrund leerer Regale erst samstags nach Ladenschluss eingehen“, teilte ein Ministeriumssprecher am Montag mit. Das Ministerium reagierte mit der Ausnahmeregelung, die für verderbliche Frischwaren ohnehin gelte, auf Berichte über Hamsterkäufe wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus.

Das eigentliche Einräumen der Regale ist von der Ausnahme nicht erfasst.

Montag, 2. März: 90 Tropical-Island-Mitarbeiter mit negativem Testergebnis

Die Tests auf das neuartige Coronavirus sind bei 90 Mitarbeitern des Erlebnisbads Tropical Islands negativ ausgefallen. Dem Landkreis Dahme-Spreewald lagen bis Montagnachmittag 90 von 104 Testergebnissen vor, wie das Landratsamt in Lübben mitteilte.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass sich ein Coronavirus-Infizierter aus Nordrhein-Westfalen im Tropical Islands aufgehalten habe. Für Badegäste gab es Entwarnung: Der Mann habe demnach keinen engeren Kontakt zu anderen Gästen gehabt. Näheren Kontakt habe es indessen zu Mitarbeitern gegeben, etwa bei der Essensausgabe.

Montag, 2. März: Schwedens König sagt Dinner wegen Virusgefahr ab

Das schwedische Königshaus hat ein für Mittwoch geplantes Repräsentations-Dinner im Schloss wegen der Gefahr einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus abgesagt. Auf der Webseite des Königshauses hieß es am Montag, dies geschehe mit Rücksicht auf die rund 150 geladenen Gäste. Die schwedischen Gesundheitsbehörden schätzen die Gefahr weiterer Ansteckungen moderat ein. Allerdings bestünde eine hohe Gefahr, dass Einreisende den Erreger mitbrächten. Deshalb empfahlen die Behörden am Montag, Direktflüge zwischen Schweden und dem Iran, wo es besonders viele Fälle gibt, einzustellen.

Montag, 2. März: Mindestens drei Tote in Frankreich

In Frankreich ist die Zahl der Toten durch das neuartige Coronavirus auf mindestens drei gestiegen: Eine rund 80 Jahre alte Frau aus dem Ort Crépy-en-Valois rund 70 Kilometer nordöstlich von Paris starb an den Folgen der Infektionskrankheit, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus übereinstimmenden Quellen erfuhr. In dem Ort hatte auch ein 60-jähriger Lehrer gearbeitet, der vergangene Woche gestorben war. Zuvor war bereits ein 80-jähriger chinesischer Tourist in Paris gestorben. Andere französische Medien sprechen sogar von einem Anstieg auf vier Tote. Die Regierung in Paris hat die Angaben noch nicht bestätigt. Sie sprach zuletzt von 130 Infektionen, darunter zwei Todesfälle.

Montag, 2. März: 92 Coronavirus-Fälle in NRW

In Nordrhein-Westfalen hat sich die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus weiter erhöht. Den Behörden waren am Montagnachmittag um 15.30 Uhr 92 Fälle bekannt, wie das Gesundheitsministerium auf Anfrage mitteilte. Am Vormittag, 10 Uhr, hatte das Robert Koch-Institut noch 86 Fälle gemeldet.

Montag, 2. März: 200 Fernsehsender-Mitarbeiter im Homeoffice

Weil ein Mitarbeiter von ProSiebenSat.1 in Düsseldorf positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden ist, sind vorsorglich 200 Mitarbeiter am Unternehmenssitz in Unterföhring bei München ins Homeoffice geschickt worden. Die Maßnahme sei rein vorsorglich, es bestehe kein begründeter Verdacht, sagte eine Unternehmenssprecherin am Montag. Dem infizierten Mitarbeiter gehe es gut. Der Betroffene selbst sei nicht in München gewesen, es gebe aber Mitarbeiter, die zuletzt an beiden Standorten gewesen sein. Etwa die Hälfte der betroffenen 200 Mitarbeiter in München sei negativ auf das Virus getestet worden - alle weiteren Ergebnisse werden bis Mittwoch erwartet.

Montag, 2. März: Ordner werfen Japaner aus Stadion

Aus Panik vor dem neuartigen Coronavirus hat der Sicherheitsdienst des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig eine Gruppe Japaner des Stadions verwiesen. Gut zehn Minuten nach Beginn des Spiels gegen Bayer Leverkusen am Sonntag sei die Gruppe von etwa zehn Ordnern des Stadions verwiesen worden. Dabei soll ihnen erklärt worden sein, dass dies aus Sorge vor dem Virus geschehe. Den Japanern wurde zugesagt, dass das Geld für die Tickets zu einem späteren Zeitpunkt erstattet werde. Das teilten Personen aus der Gruppe am Montag via Twitter mit.



Der Club bestätigte den Vorfall am Montagnachmittag und entschuldigte sich. Der Sicherheitsdienst sei angehalten gewesen, Personengruppen aus potenziellen Risikogebieten gemäß den Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts verstärkt zu kontrollieren. „Leider ist hier im konkreten Fall im Zuge der großen Verunsicherung, die aktuell auch bei uns um dieses Thema besteht, in der Auslegung gegenüber unseren japanischen Gästen ein Fehler unterlaufen. Für diesen Fehler möchten und müssen wir uns an dieser Stelle entschuldigen“, teilte RB mit. Man habe bereits versucht, die betroffenen Personen zu kontaktieren und sie zum nächsten Heimspiel einzuladen.



Montag, 2. März: Dritter Coronavirus-Fall in Hamburg

In Hamburg gibt es einen dritten bestätigten Coronavirus-Fall. Die infizierte Frau sei in der vergangenen Woche aus dem Iran über Frankfurt nach Hamburg gereist, teilte die Gesundheitsbehörde am Montag mit. Nach positiver Testung auf das Sars-CoV-2-Virus habe das Gesundheitsamt umgehend eine häusliche Isolation der Frau angeordnet, auch für ihre Kontaktpersonen. Zum genauen Gesundheitszustand der Patientin wurde nichts mitgeteilt. Es gebe keine Verbindung zu den beiden bisherigen Fällen.

Montag, 2. März: Coronavirus-Spam macht die Runde

Wer rund ums neuartige Coronavirus vermeintlich hilfreiche Informationen per Whatsapp & Co erhält, sollte skeptisch sein. Erklären angebliche Ärzte, wie man sich vermeintlich gegen eine Infektion mit dem Virus schützt, und was man bei einer Infektion tun sollte, handelt es sich dabei ziemlich sicher um einen Kettenbrief mit unsinnigen Inhalten, berichtet das Fachportal „Heise online“.



Auffällig bei den Kettenbrief-Texten sei, dass konkrete Quellen fehlen, Erläuterungen und Ratschläge holprig übersetzt sowie schwammig bis falsch sind. Falsche Informationen zum Virus und zur Covid-19-Krankheit kursierten auch bei sozialen Medien wie Instagram. Wer sich fundiert informieren möchte, kann dies etwa bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) tun.



Montag, 2. März: Fußballspiel von BVB in Paris ohne Zuschauer?

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Frankreichs Fußballmeister Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund könnte laut einem Medienbericht möglicherweise ohne Zuschauer stattfinden. Die Europäische Fußball-Union UEFA habe darüber aber noch nicht entschieden, berichtete die Regionalzeitung „Le Parisien“ am Montag.



Frankreich hatte am Wochenende wegen des neuartigen Coronavirus alle Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen untersagt. Davon sind vor allem Veranstaltungen in geschlossenen Räumen betroffen, aber auch einige Sportevents. Ausgenommen sind bisher Veranstaltungen in Stadien.

Das Rückspiel ist für den 11. März geplant. Das Hinspiel hatte der BVB mit 2:1 für sich entschieden.

Montag, 2. März: 78 Infizierte im Kreis Heinsberg

Im Kreis Heinsberg ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle weiter gestiegen. Die Zahl betrug am Montag mit Stand 13 Uhr 78, wie ein Sprecher des Kreises Heinsberg mitteilte. Am Vortag waren es noch um die 65 bestätigte Fälle. Der Krankheitsverlauf sei bei allen neu Betroffenen mild, sagte Sprecher Ulrich Hollwitz. Sie kurierten die Symptome zuhause aus. Hollwitz konnte noch nicht sagen, inwieweit auch die neuen Fälle in einem Bezug zu einer Karnevalssitzung in Gangelt stehen. Bis zum Montagabend könnte die Zahl weiter leicht steigen, sagte Hollwitz.

Montag, 2. März: Schutzmasken aus mehreren Krankenhäusern gestohlen

Beim Versuch, sich vor dem neuartigen Coronavirus zu schützen, greifen manche Menschen zu rabiaten Mitteln: Aus Krankenhäusern wurden bereits Desinfektionsflaschen aus den öffentlichen Spendern geklaut. Das komme vereinzelt vor, berichtete ein Sprecher der drei Malteser-Krankenhäuser am Niederrhein am Montag in Duisburg.



Auch in einem Krankenhaus im niedersächsischen Sulingen kam es zu einem ungewöhnlichen Diebstahl: Dort wurden 1200 Mundschutzmasken aus einem Lagerraum gestohlen. In der Klinik sei bei einer Überprüfung aufgefallen, dass 20 Packungen der Masken fehlten, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Vorfall sei als Diebstahl angezeigt worden. Die Mundschutzmasken für OP-Personal haben im Normalfall nur einen Wert von wenigen Cent. Angesichts des grassierenden neuartigen Corona-Virus sind aber Desinfektions- und Schutzmittel vielerorts ausverkauft.

Montag, 2. März Coronavirus in Moskau und Portugal angekommen

In der europäischen Millionenmetropole Moskau ist erstmals das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Ein junger Russe habe sich im Februar bei einem Italien-Urlaub mit Sars-CoV-2 infiziert und sei wieder in die russische Hauptstadt mit mehr als zwölf Millionen Einwohnern zurückgekehrt, teilten die Behörden am Montag mit.

Portugal meldete am Montag den ersten Infizierten gemeldet: ein 60-jähriger Mann, der in Norditalien im Urlaub war

Montag, 2. März: 18 Hotel-Angestellte in Quarantäne

Nach dem Aufenthalt eines mit dem neuartigen Coronavirus infizierten deutschen Fußballfans sind in Salzburg 18 Hotel-Angestellte vorsorglich in häusliche Quarantäne geschickt worden. Wie die Stadt am Montag berichtete, war der Mann anlässlich des Europa-League-Spiels von Eintracht Frankfurt vergangene Woche zwei Nächte in zwei verschiedenen Hotels in Salzburg. Nach der Heimfahrt wurde er in Hessen positiv auf das neue Virus Sars-CoV-2 getestet. Darüber hätten die hessischen Behörden die Stadt am Sonntag informiert, hieß es.



In den beiden Hotels wurden 18 Mitarbeiter ermittelt, die in engerem Kontakt mit dem Deutschen gewesen sein dürften. Die Zimmer, in denen der Fan geschlafen hat, wurden desinfiziert. Unklar bleibt, ob der Frankfurter im Stadion, im Zug oder in Lokalen andere Menschen angesteckt hat. Der Mann war Mitte Februar in Italien gewesen.

Montag, 2. März: Horst Seehofer will Merkels Hand nicht schütteln

Um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus zu begrenzen, raten Ärzte zu häufigem Händewaschen und weniger körperlicher Nähe. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hält sich an diesen Rat. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag bei einem Treffen mit Vertretern von Migrantenverbänden in Berlin mit ausgestreckter Hand auf ihn zukam, hob der Innenminister die Hände, wie ein dpa-Fotograf beobachtete. Anschließend brachen Merkel und Seehofer beide in Lachen aus.

Horst Seehofer lässt Angela Merkel (l.) auflaufen. dpa Foto:

Montag, 2. März: Von der Leyen stuft Coronavirus-Risiko hoch

Die EU-Gesundheitsagentur ECDC hat das Risiko durch das neue Coronavirus in der Europäischen Union von moderat auf hoch heraufgestuft. Dies teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag in Brüssel mit. Das bedeute, dass das Virus sich weiter ausbreite.



Insgesamt wurden nach Angaben der EU-Kommission bisher rund 2100 Fälle in 18 EU-Staaten nachgewiesen. 38 Menschen in der EU seien an der neuen Krankheit Covid-19 gestorben, sagte Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Die Situation verändere sich sehr schnell. Doch es gebe keinen Grund zur Panik.

Montag, 2. März: Ägypten und Algerien melden neue Fälle

Die beiden nordafrikanischen Länder Ägypten und Algerien haben weitere Fälle des neuartigen Coronavirus gemeldet. Ägyptens Gesundheitsministerium erklärte am Montag, dass ein Ausländer sich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert habe. Es ist der zweite Fall in dem bevölkerungsreichsten Land Nordafrikas. Ein erster Patient war zuvor in Ägypten unter Quarantäne gestellt worden, erholte sich dann aber und wurde aus dem Krankenhaus entlassen.

In Algerien erkrankten eine 53-jährige Frau und ihre 24 Jahre alte Tochter an Covid-19. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hatten sie kürzlich einen Mann und dessen Tochter bei sich untergebracht, die nach ihrer Rückkehr aus Frankreich positiv auf das Virus getestet worden waren. Zuvor war nur ein Coronavirus-Fall in Algerien bekannt.

Montag, 2. März: DB-Züge können bei Verdacht gestoppt werden

Wie die Bild-Zeitung berichtet, gibt es neue Regeln für den Umgang mit Verdachtsfällen auf das Coronavirus in Zügen. Demnach muss die Bundespolizei eingeschaltet werden, auch sollen die Mitreisenden mittels sogenannter Aussteigerkarten ihre Personalien angeben - falls sich der Verdacht bestätigt, könnten sie so für Gesundheitsbehörden erreichbar sein.

Laut der Bild-Zeitung geht die Regelung auf einen Erlass des Bundesinnenministeriums vom 28. Februar zurück. Der sieht vor, dass alle Passagiere und Zugbegleiter in räumlicher Nähe zum Verdachtsfall die Aussteigerkarten ausfüllen müssen. Notfalls dürfe die Bundespolizei das auch erzwingen, heißt es weiter.

Offenbar wurde die Regelung am Wochenende in Hagen (NRW) bereits angewendet: Ein Zugbegleiter hatte Symptome gezeigt, Kollegen von ihm schalteten die Bundespolizei ein. Der Zug samt der Passagiere wurde so lange verriegelt, bis die Beamten vor Ort waren und die Personalien aufnehmen konnten. Der Verdacht auf Corona bestätigte sich jedoch nicht

Montag, 2. März: New York meldet ersten Coronavirus-Fall

Die Coronavirus-Epidemie hat New York erreicht: Gouverneur Andrew Cuomo gab den ersten Infektionsfall in der US-Ostküstenmetropole am Sonntag (Ortszeit) bekannt. Die Patientin sei eine Frau Ende 30, die sich auf einer Reise in den Iran angesteckt habe, erklärte Cuomo. Sie sei nicht schwer erkrankt und stehe derzeit unter häuslicher Quarantäne. Auch die Bundesstaaten Florida und Rhode Island meldeten erste Fälle.

Montag, 2. März: Mordermittlungen gegen Sekte in Südkorea

Südkoreas Hauptstadt Seoul fordert vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Coronavirus im Land strafrechtliche Ermittlungen gegen die Sekte Shincheonji. Ein entsprechender Antrag auf Ermittlungen, unter anderem wegen Mordes, sei an die Staatsanwaltschaft übergeben worden, teilte die Stadtverwaltung von Seoul mit.



Gefordert werden Ermittlungen gegen zwölf Anführer der Sekte, darunter Gründer Lee Man Hee. Dieser entschuldigte sich am Montag für die Ausbreitung des Virus. „Wenn sie früh aktiv Maßnahmen ergriffen hätten, hätten wir den explosiven Anstieg von Covid-19-Fällen in Daegu und der Provinz Nord Gyeongbuk sowie den Tod mehrerer Menschen verhindern können“, erklärte Seouls Bürgermeister Park Won Soon mit Blick auf die Sekte auf seiner Facebook-Seite.



In Südkorea stieg die Zahl der Coronavirus-Fälle zuletzt stark an: In weniger als zwei Wochen wurden mehr als 4000 Fälle registriert. Die meisten Infektionsfälle stehen im Zusammenhang mit der christlichen Sekte Shincheonji Church of Jesus: Eine 61-jährige Anhängerin hatte trotz einer fiebrigen Erkrankung mindestens vier Gottesdienste der Glaubensgemeinschaft in der Millionenstadt Daegu besucht, bevor bei ihr das Coronavirus diagnostiziert worden war.



Sektengründer Lee entschuldigte sich für die Rolle der Religionsgemeinschaft bei der Verbreitung des Virus. „Ich möchte mich im Namen der Mitglieder ernsthaft entschuldigen“, sagte der 88-Jährige vor Journalisten. „Wir haben uns sehr bemüht, waren aber nicht in der Lage es zu verhindern.“ Seine Gruppe arbeite aktiv mit der Regierung zusammen.

Montag, 2. März: Infizierter Mann in Berlin ist stabil

Der mit dem Coronavirus infizierte Berliner ist stabil. Dies teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Montag mit. Demnach handle es sich um einen jungen Mann aus dem Stadtteil Berlin-Mitte. Er liegt den Angaben zufolge in der Charité isoliert und wird behandelt. Bisher konnten zehn Personen ausfindig gemacht werden, mit denen er in Kontakt war. Diese werden häuslich in Berlin sowie Nordrhein-Westfalen isoliert.



Die Berliner Kontaktpersonen sollen am heutigen Montag auf den Coronavirus getestet werden. Die Suche nach weiteren möglichen Kontaktpersonen läuft. Der junge Mann wurde am Sonntag in die Charité eingeliefert. Auch Mitarbeitende der Rettungsstelle werden kontaktiert. Die Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci will am Montag (12 Uhr) über weitere Details zu dem Fall informieren.

Montag, 2. März: Pariser Buchmesse abgesagt

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ist die diesjährige Pariser Buchmesse laut einem Agenturbericht abgesagt worden. Der Salon du livre, das größte französische Branchenereignis, sollte vom 20. bis zum 23. März stattfinden. Es dürfe kein Risiko eingegangen werden, erklärte der Vorsitzende des Branchenverbandes Syndicat national de l'édition (SNE), Vincent Montagne, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag berichtete. Zu der Veranstaltung auf dem Pariser Messegelände wurden rund 160 000 Menschen erwartet.

Montag, 2. März: Gutenberg-Gymnasium in Bergheim bei Köln schließt vorsorglich

Wegen eines positiven Coronavirus-Falles fällt am Gutenberg-Gymnasium in Bergheim bei Köln der Unterricht am Montag aus. Auch am Dienstag bleibt die Schule vorsorglich vorerst geschlossen.



Montag, 2. März: Zweiter Todesfall in USA

Die Zahl der Toten durch das neuartige Coronavirus in den USA hat sich auf mindestens zwei erhöht. Die Gesundheitsbehörde im US-Bundesstaat Washington meldete am Sonntag (Ortszeit) einen weiteren Todesfall. Aus demselben Bundesstaat an der US-Westküste war am Samstag der erste Todesfall durch den Erreger Sars-CoV-2 in den Vereinigten Staaten gemeldet worden.



Im Bundesstaat New York an der Ostküste wurde am Sonntag der erste Fall einer Infektion durch das neuartige Coronavirus bestätigt. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo teilte mit, die Frau im Alter von Ende 30 habe sich bei einer Reise im Iran angesteckt. Sie sei in ihrem Zuhause unter Quarantäne.

In Südkorea desinfizieren Soldaten in Schutzanzügen vor einer Kirche. dpa Foto:

Montag, 2. März: Erste Fälle in Indonesien nachgewiesen

In Indonesien sind die zwei ersten Fälle des neuen Coronavirus nachgewiesen worden. Dabei handelt es sich um eine Mutter und eine Tochter, wie Präsident Joko Widodo am Montag vor Reportern sagte. Die zwei hätten Kontakt mit einem infizierten japanischen Touristen gehabt.



Bei dem südostasiatischen Land mit seinen 260 Millionen Einwohnern war in den vergangenen Wochen auffällig, dass dort bisher keine Sars-CoV-2-Fälle gemeldet wurden. Indonesien hatte hat zwar seit dem Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 Flüge von und nach China eingestellt.

Montag, 2. März: Erster Coronavirus in Berlin bestätigt

Auch in Berlin gibt es nun den ersten bestätigten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Der Patient werde stationär behandelt und sei isoliert untergebracht, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am späten Sonntagabend mit.

Der zuständige Amtsarzt habe mit der Nachverfolgung der Kontaktpersonen des Patienten begonnen. Zuvor am Wochenende waren auch die ersten Ansteckungsfälle in Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein bekannt geworden.

Sonntag, 1. März: Corona-Verdacht bei 185 Bonner Schülern bleibt unbestätigt

Nach der Infektion eines Mitarbeiters einer Offenen Ganztagsbetreuung (OGS) in Bonn gibt die Stadt eine erste vorsichtige Entwarnung. Am Sonntagabend lagen negative Tests für 185 Kinder vor, die die Grundschule besuchen, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagt. 30 Tests auf das neuartige Coronavirus stünden noch aus. Darunter seien sowohl Schüler als auch Lehrer.



Krisenteams hatten die Familien am Wochenende aufgesucht, aber noch nicht alle Kontaktpersonen des 23 Jahre alten OGS-Mitarbeiters angetroffen. Er hat nur leichte Symptome und befindet nach Angaben der Uniklinik Bonn in häuslicher Quarantäne. Der Student hatte Karneval im Kreis Heinsberg gefeiert.

Sonntag, 1. März: Seehofer rechnet mit Impfstoff bis zum Jahresende

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geht nicht von einem schnellen Abebben der Welle von Coronavirus-Fällen aus, die am Wochenende nahezu die gesamte Westhälfte Deutschlands erfasst hat. „Ich rechne damit, dass wir zum Jahreswechsel einen entsprechenden Impfstoff zur Verfügung haben“, sagte Seehofer der „Bild am Sonntag“. Bis dahin müsse das Virus mit den klassischen Mitteln des Seuchenschutzes bekämpft werden. „Wir müssen die Infektionsketten konsequent unterbrechen“, sagte Seehofer.

Sonntag, 1. März: Zwei Deutsche unter Coronavirus-Infizierten in Österreich

In Österreich sind zwei deutsche Touristen positiv auf das neue Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Die beiden litten nur unter einer milden Form der neuen Lungenkrankheit, sagte ein Sprecher des Wiener Gesundheitsministers am Sonntag. Das Paar war zuvor auf einer Karnevalsveranstaltung in Deutschland und hatte dort Kontakt mit einem Infizierten. Es wurde in einem Wiener Krankenhaus behandelt, durfte dann aber wieder ins Hotel. Dort sei es abgeschottet, um andere Gäste nicht zu gefährden. Insgesamt wurden am Sonntag vier neue Infektionsfälle in Österreich bekannt, die Betroffenen seien in einem guten Zustand, hieß es. Am Mittag lag die Zahl der Infizierten in Österreich damit bei 14.

Sonntag, 1. März: Mittlerweile sechs Infizierte in Aachen

Im Raum Aachen ist die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen auf sechs gestiegen. Das berichteten die Krisenstäbe der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen, die am Sonntag jeweils drei Covid-19-Betroffene meldeten. Neben der bereits bekannten Frau aus Gangelt im Kreis Heinsberg, die in einer Aachener Klinik isoliert behandelt wird, sind nun ein 29-Jähriger und seine gleichaltrige Lebensgefährtin positiv getestet worden. Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Aus der Städteregion waren am Samstag bereits eine infizierte Mutter und ihr Sohn aus Würselen gemeldet worden. Man zähle zudem eine Frau aus Herzogenrath bei Aachen hinzu, deren Fall aber schon vor einigen Tagen publik geworden war, wie ein Sprecher erläuterte. In allen Fällen gebe es einen Bezug zum Kreis Heinsberg.

Sonntag, 1. März: Quarantäne für Hunderte in Heinsberg beendet



Für mehrere hundert Bewohner im Kreis Heinsberg ist am Sonntag die häusliche Quarantäne wegen des Coronavirus zu Ende gegangen. Rund 300 Karnevalisten, die eine Sitzung am 15. Februar in Gangelt besucht hatten, und ihre Familien waren zu der vorsorglichen Maßnahmen aufgerufen worden.



Seit Sonntag dürfen Betroffene, die keine Krankheitssymptome zeigen, sich wieder ohne Einschränkungen bewegen, sagte ein Kreissprecher am Morgen. Der 47-Jährige, der als Erstinfizierter in NRW gilt und weiterhin in ernstem Gesundheitszustand ist, hatte an der Karnevalssitzung teilgenommen. Die geschätzt 600 bis 700 Bewohner könnten nun wieder normal am öffentlichen Leben teilnehmen, schilderte der Sprecher.

Wer allerdings Symptome zeige, solle weiter daheim bleiben und telefonisch den Hausarzt kontaktieren - gemäß den erteilten Anweisungen. Etwa 1000 Personen waren insgesamt im dem Kreis nahe der niederländischen Grenze in häusliche Isolierung gegangen. Rund ein Drittel von ihnen wird sich dem Sprecher zufolge noch bis Ende der kommenden Woche gedulden müssen. Es handele sich dabei vor allem um Kinder - mitsamt ihren Familien - aus der Kita, in der die ebenfalls infizierte Ehefrau des Ersterkrankten Erzieherin ist.

Sonntag, 1. März: Vier weitere Coronavirus-Fälle in Hessen bestätigt

Das neuartige Coronavirus hat Frankfurt am Main erreicht. In Hessen wurden am späten Samstagabend vier weitere Infektionen bestätigt, wie das Sozialministerium in Wiesbaden auf seiner Internetseite mitteilte. Betroffen seien drei Männer aus der Mainmetropole und eine Frau aus dem Landkreis Groß-Gerau. Damit steigt die Zahl der bestätigten Sars-CoV-2-Fälle in Hessen auf acht.

Zwei der betroffen Männer in Frankfurt und die Frau aus dem Kreis Groß-Gerau stünden im Zusammenhang mit dem seit Donnerstag bekannten Fall in Wetzlar, teilte Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) im Nachrichtendienst Twitter mit. Ein 1989 geborener Mann aus Frankfurt sei ebenfalls mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Der Fall stehe im Zusammenhang mit einer Italienreise. Derzeit prüften die Gesundheitsämter in allen vier Fällen, ob es Kontaktpersonen gibt.

Am Samstagabend hatte der Landkreis Gießen zunächst die Infektion eines 1992 geborenen Mannes aus Gießen gemeldet. Er sei stamme aus dem Landkreis Gießen und sei der Mitbewohner der erkrankten 24-Jährigen, deren Infektion am späten Freitagabend bestätigt wurde. Die anderen beiden Betroffenen sind der 31-Jährige aus Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) sowie ein 29-Jähriger aus dem Hochtaunuskreis.

Sonntag, 1. März: Erster Australier nach Infektion gestorben

In Australien ist erstmals ein mit dem neuartigen Coronavirus infizierter Mensch gestorben. Der 78-Jährige aus Perth starb am Sonntagmorgen, wie die Gesundheitsbehörden im Bundesstaat Westaustralien mitteilten.

Samstag, 29. Februar: Bus mit Jugendlichen auf dem Weg nach Österreich gestoppt

Ein Bus mit jungen Heranwachsenden auf dem Weg nach Österreich musste umdrehen und wegen Coronavirus-Verdachts in Bayern stoppen. In dem Bus saß eine junge Frau, die „intensiveren“ Kontakt hatte zu einem infizierten Elftklässler aus Würselen bei Aachen. Sie wurde zur Abklärung des Verdachts in ein Krankenhaus gebracht, die übrige Reisegruppe sollte in Feldbetten in einer Turnhalle warten. Die Betroffene war mit Erkältungssymptomen in den Bus gestiegen.

Samstag, 29. Februar: Weiterer Coronavirus-Fall in Gießen

In Hessen hat sich am Samstagabend eine weitere Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Es sei der zweite Fall in Gießen, teilte der Landkreis am Samstagabend mit. Der Mann sei 1992 geboren und stamme aus dem Landkreis Gießen. Er sei der Mitbewohner der Erkrankten, deren Infektion am späten Freitagabend bestätigt wurde. In Hessen gibt es damit insgesamt vier bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus.

Samstag, 29. Februar: Verdacht auf Virus: Zug wird gestoppt

Wegen des Verdachts auf das Coronavirus bei einem Mitarbeiter ist ein Zug in Hagen von der Bundespolizei gestoppt worden - für etwa eineinhalb Stunden. Das Ganze habe sich aber als Fehlalarm entpuppt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Samstagabend. Die Beamten seien alarmiert worden, weil den Kollegen des Mitarbeiters Erkältungssymptome bei ihm aufgefallen waren.

In der Folge nahm die alarmierte Bundespolizei beim nächsten Stopp des Regionalexpress 7 in Hagen die Personalien von 48 Fahrgästen in dem Zug auf, der von National Express betrieben wurde. Das ebenfalls alarmierte Gesundheitsamt untersuchte den Mitarbeiter und gab dann Entwarnung. Nach rund anderthalb Stunden habe der Zug seine Fahrt fortsetzen können, sagte die Sprecherin weiter.

Samstag, 29. Februar: Italienische Drittliga-Fußballer infiziert

In Italien ist der vierte Drittliga-Fußballer positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Der Spieler befinde sich in häuslicher Quarantäne und unter Beobachtung der Behörden, teilte der betroffene Club US Pianese am Samstag mit. Zuvor hatten sich bereits drei weitere Spieler und ein Club-Mitarbeiter mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Zuerst hatte ein 22 Jahre alter Profi vor dem Spiel gegen das U23-Team von Rekordmeister Juventus Turin am vergangenen Sonntag Grippesymptome gezeigt und wurde am Donnerstag in einem Krankenhaus in Siena auf eine Isolierstation gebracht.



Alle 15 Spieler des Clubs sowie die Betreuer und Verantwortlichen, die bei der Auswärtsfahrt des Teams am vergangenen Wochenende dabei waren, befinden sich nach Club-Angaben derzeit noch für zwei Wochen in Quarantäne. Das Training des Vereins wurde seitdem ausgesetzt. Das Virus Sars-CoV-2 kann die Lungenkrankheit Covid-19 verursachen. In Italien infizierten sich bislang mehr als 1100 Menschen.

Samstag, 29. Februar: Zwei Infektionen in Duisburg

Auch in Duisburg sind zwei junge Frauen mit nur geringen Symptomen positiv auf den Sars-CoV-2-Erreger getestet worden. Wie die Stadt am späten Samstagabend mitteilte, hatten sie bei einer Karnevalsfeier in Geilenkirchen im Kreis Heinsberg direkten Kontakt zu einem Infizierten. Die Betroffenen sind in häuslicher Quarantäne. Eine der Frauen wohnt in Geilenkirchen und ist zu Besuch in Duisburg, die andere wohnt in der Ruhrgebietsstadt, beide arbeiten in Viersen am Niederrhein. Das Gesundheitsamt ermittle nun die Kontaktpersonen, Geilenkirchen und Viersen seien informiert.

Samstag, 29. Februar: Erster Corona-Todesfall in den USA

In den USA ist erstmals eine mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Person gestorben. Die Gesundheitsbehörde im US-Bundesstaat Washington bestätigte den Todesfall am Samstag. US-Präsident Donald Trump wollte sich am Mittag (Ortszeit) im Weißen Haus zu den jüngsten Entwicklungen rund um das Virus in den USA äußern, wie er auf Twitter mitteilte.



In den USA waren bis Freitag nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC bei 15 Menschen Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Weitere 47 Fälle gab es bei US-Staatsbürgern, die aus Japan oder China zurück in die Vereinigten Staaten gebracht wurden.

Trump hat wiederholt betont, die USA seien auf das Virus vorbereitet. Am Freitag sagte er: „Wir sind sehr gut organisiert. Wir haben große Talente, großartige Ärzte, großartige Leute.“ Am Mittwoch hatte er Vizepräsident Mike Pence damit beauftragt, den Kampf gegen das Virus zu leiten.

Samstag, 29. Februar: Neue Corona-Fälle in Bayern bestätigt

Auch in Bayern ist die Zahl der Coronavirus-Fälle am Samstag gestiegen. Wie das bayerische Staatsministerium für Gesundheit in München mitteilte, wurden bis zum späten Nachmittag drei neue Fälle bestätigt, die aus Oberbayern stammen. Weitere Einzelheiten sollen demnach am Sonntag mitgeteilt werden. Nach Angaben des Ministeriums gibt es damit aktuell vier bestätigte Coronavirus-Fälle in Bayern. Am Donnerstag war demnach der Fall eines Mannes in Mittelfranken bekannt geworden, der in Deutschland Kontakt zu einem Italiener hatte, der später positiv auf das Virus getestet wurde.

Samstag, 29. Februar: Erste Coronavirus-Infektion in Bremen

Auch in Bremen gibt es den ersten bestätigten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Es handele sich um eine Frau, die sich noch bis Donnerstag im Iran aufgehalten habe, teilte der Senat der Hansestadt am Samstagabend mit. Das Land am Persischen Golf ist im internationalen Vergleich relativ stark betroffen. Die 1962 geborene Patientin werde derzeit in einer Klinik behandelt, sie zeige nur leichte Symptome. Das Gesundheitsamt sei in direktem Kontakt mit ihr. Ziel sei es, Kontaktpersonen zu ermitteln und erforderliche Maßnahmen einzuleiten.

Samstag, 29. Februar: Mehr als 1000 Infizierte und 29 Tote in Italien

Die Zahl der mit dem neuen Coronavirus Infizierten ist in Italien gut eine Woche nach Bekanntwerden des Ausbruchs auf 1128 gestiegen. 29 Menschen sind gestorben, wie der Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Samstag in Rom mitteilte. Damit kamen innerhalb eines Tages infolge der Covid-19-Krankheit acht Menschen ums Leben. Sechs Patienten seien in der norditalienischen Lombardei gestorben, sagte Borrelli. Dort war die Sars-CoV-2-Welle zuerst ans Licht gekommen. Zwei Menschen starben in der Region Emilia-Romagna. 50 Patienten seien inzwischen wieder gesund.



Unterdessen wollen die ersten Regionen, die Schulen wegen der Coronavirus-Krise geschlossen hatten, den Unterricht nächste Woche wieder beginnen lassen. Die Schüler in den drei am härtesten getroffenen Regionen - in der Lombardei, der Emilia-Romagna und Venetien - sollen aber weiter zu Hause bleiben.

Samstag, 29. Februar: Kölnerin positiv auf Coronavirus getestet

Eine Kölnerin hat sich mit dem Coronavirus infiziert, das gab die Stadt Köln am Mittag bekannt. Die Frau zeige leichte Symptome und werde isoliert und behandelt. Auch die Kölner Patientin war zuvor bei der Karnevalsveranstaltung im Kreis Heinsberg, bei der sich mehrere Menschen infizierten.

Samstag, 29. Februar: Vier Kita-Kinder in NRW infiziert

Bei vier Kindern in Nordrhein-Westfalen ist eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Sie gehen in die Kita im Kreis Heinsberg, in der eine an Covid-19 erkrankte Frau als Erzieherin arbeitet. Das teilte der Kreis Heinsberg am Samstag mit. Allen vier Betroffenen gehe es gut.

Samstag, 29. Februar: Italienische Ligaspiele und Pokalfinale verschoben

Die italienische Fußballliga hat fünf Partien der Serie A dieses Wochenendes auf den 13. Mai verschoben. Darunter ist die Spitzenbegegnung zwischen dem Tabellenführer und Meister Juventus Turin und dem aktuell Drittplatzierten Inter Mailand, die ursprünglich am Sonntagabend stattfinden sollte. Das teilte die Liga am Samstag mit.



Die weiteren betroffenen Spiele sind AC Mailand gegen CFC Genua 1893, Parma gegen Spal Ferrara, Sassuolo gegen Brescia und Udinese gegen AC Florenz. Die Spiele sollten wegen des Coronavirus-Ausbruchs zunächst ohne Zuschauer stattfinden.



Betroffen von der Verschiebung ist auch das Finale im italienischen Pokal, das ursprünglich für den 13. Mai, einen Mittwoch, geplant war. Es soll nun eine Woche später am 20. Mai steigen, wie die Liga ankündigte.

Samstag, 29. Februar: Güterverkehr in NRW wird umgeleitet

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wirkt sich am Wochenende auch auf den Güterverkehr in Nordrhein-Westfalen aus. Im Umfeld eines Mitarbeiters des Stellwerks in Köln-Kalk ist laut Angaben der Deutschen Bahn ein Verdachtsfall aufgetreten. Das Stellwerk war am Samstag deshalb nicht besetzt. Der Schienengüterverkehr werde umgeleitet. Auswirkungen auf den Personenverkehr gibt es den Angaben zufolge aber nicht.



Die Umleitungen sollen voraussichtlich noch bis Sonntag bestehen. Ob sich der Verdachtsfall bestätigt hat, war am Samstag zunächst noch unklar. Zuvor hatte die „Rheinische Post“ berichtet.

Samstag, 29. Februar: 38 Infizierte im Kreis Heinsberg, erster Fall in Bonn

Im Kreis Heinsberg ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten auf 38 gestiegen. Am späten Freitagabend sei eine weitere Person gemeldet worden, sagte eine Sprecherin des Kreises am Samstagmorgen. Der Krisenstab werde angesichts der raschen Ausbreitung des Erregers am Vormittag erneut zusammenkommen.



In Bonn ist am Samstagmorgen ebenfalls ein Fall einer Coronainfektion bekannt geworden. Der Mitarbeiter einer Offenen Ganztagsschule im Bonner Stadtteil Poppelsdorf hatte sich ebenfalls im Kreis Heinsberg infiziert. Er hatte in der Ortschaft Gangelt Karneval gefeiert, wo auch ein 47-jähriger Mann aus dem Kreis anwesend war, der bislang als erster Infizierter in NRW gilt.

Man warte weiter auf die Testergebnisse von Dutzenden Kindern aus der Kita, in der die erkrankte und in der Düsseldorfer Uniklinik behandelte Erzieherin arbeitet. „Dazu liegen uns noch keine Ergebnisse vor“. Alle Infizierten haben laut NRW-Gesundheitsministerium Bezüge zu Infizierten im Kreis Heinsberg. Unter allen 37 bekannten Fällen werden nur die 46 Jahre alte Erzieherin und ihr Ehemann (47) - er gilt als Erstinfizierter in NRW - im Krankenhaus behandelt.

Freitag, 28. Februar: Virologe erwartet viele Infizierte - Ansteckungsrisiko derzeit klein

In Deutschland werden sich nach Ansicht eines Experten viele Menschen mit dem neuen Coronavirus anstecken. „Es werden sich wahrscheinlich 60 bis 70 Prozent infizieren, aber wir wissen nicht, in welcher Zeit“, sagte der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité am Freitag. „Das kann durchaus zwei Jahre dauern oder sogar noch länger.“ Problematisch werde das Infektionsgeschehen nur, wenn es in komprimierter, kurzer Zeit auftrete. „Darum sind die Behörden dabei, alles zu tun, um beginnende Ausbrüche zu erkennen und zu verlangsamen.“

Freitag, 28. Februar: Minister: Jetzt 35 Infizierte im Kreis Heinsberg

In dem stark vom neuen Coronavirus betroffenen Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Infizierten gestiegen. Von inzwischen 35 nachweislich betroffenen Menschen wird ein Ehepaar im Krankenhaus behandelt. Alle anderen seien nicht stationär aufgenommen worden, sagte Landrat Stephan Pusch (CDU) am Freitag. Der Krankheitsverlauf sei bei ihnen vergleichsweise mild.

Stephan Pusch, Landrat des Kreises Heinsberg (CDU) dpa Foto:

Unterdessen sind Kinder des Ehepaars aus Gangelt, das am Coronavirus erkrankt ist, gesund. Sie seien ebenso wie weitere Verwandte nicht infiziert, sagte Landrat Stephan Pusch (CDU) am Freitag auf einer Pressekonferenz. Das habe ein Test ergeben. Der Vater der beiden Kinder war als erster Patient mit dem neuen Virus in NRW identifiziert worden. Sowohl er als auch seine Frau werden an der Düsseldorfer Uni-Klinik behandelt.

Freitag, 28. Februar: Corona-Fall in Düsseldorf - 1500 Kollegen sollen zuhause bleiben

Nachdem ein Mitarbeiter eines großen Beratungsunternehmens in Düsseldorf am Coronavirus erkrankt ist, sollen 1500 Kolleginnen und Kollegen des Mannes erst einmal zuhause bleiben. Die Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) berichtete am Freitag, sie sei am Donnerstagabend über die Erkrankung ihres Angestellten informiert worden und habe daraus die Konsequenzen gezogen. „Wir haben alle Mitarbeiter der betreffenden Niederlassung darüber informiert und sie aufgefordert, bis auf weiteres zu Hause zu bleiben“, erklärte ein Unternehmenssprecher.

Betroffen sind rund 1400 Mitarbeiter von Ernst & Young in Düsseldorf und weitere 110 Beschäftigte der Niederlassung in Essen, wo der Mann ebenfalls gelegentlich gearbeitet habe. Laut Ernst & Young hatte der Mitarbeiter keinen Kontakt mit Mandanten. Ein eingeschränkter Betrieb könne durch Arbeiten im Home-Office aufrecht erhalten werden, betonte der Sprecher.

Freitag, 28. Februar: Zwei Schulen in NRW sagen Unterricht ab

Wegen des Coronavirus haben zwei Schulen in Bielefeld und Mönchengladbach den Unterricht abgesagt. Das teilten Sprecher beider Städte am Freitag mit. Nachdem bei einer Mitarbeiterin der Verdacht auf eine Erkrankung bestand, hätten Schulleitung und Gesundheitsamt in Bielefeld entschieden, den Unterricht ausfallen zu lassen, sagte ein Sprecher des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe. Montag und Dienstag bleibt voraussichtlich eine Schule in Mönchengladbach geschlossen, weil der Bruder einer Lehrkraft positiv auf das Coronavirus getestet worden sei.

Ob Schulen geschlossen werden, entscheiden grundsätzlich die Gesundheitsbehörden, teilte das Schulministerium in NRW mit. In Ausnahmefällen könne auch die Schulleitung „zur Abwehr erheblicher konkreter Gefahren“ die Schließung veranlassen. Schulleitungen könnten im Einzelfall auch Schülerinnen und Schüler vom Unterricht ausschließen, wenn von ihnen eine Gesundheitsgefahr ausgehe.

Freitag, 28. Februar: In Heinsberg soll laut WDR ein Sperrbezirk eingerichtet werden

Laut WDR-Informationen soll im Kreis Heinsberg ein Sperrbezirk eingerichtet werden - eine weitere Maßnahme, um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Offiziell ist dieser Plan allerdings noch nicht.

Für 16 Uhr ist aber eine Pressekonferenz angekündigt, bei der bekanntgegeben werden soll, welche Orte die Sperrung umfassen soll, heißt es weiter.

Freitag, 28. Februar: Streit in NRW wegen Umgang mit Virus

Die Stadt Dortmund hat das Land NRW für ihr bisheriges Krisenmanagement im Fall des Coronavirus kritisiert. Die Gesundheitsministerien des Landes und auch des Bundes müssten klare Grundlagen an die Hand geben, damit vor Ort besser über mögliche Absagen von Veranstaltungen, Dienstreisen oder Klassenfahrten entschieden werden könne, forderte Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) am Freitag.

In der drittgrößten NRW-Stadt gebe es zwar bisher nur sechs gemeldete Verdachtsfälle, dennoch sei man bereits im Krisenstabsmodus. In zwei der sechs Fälle stellte sich der Verdacht als falsch heraus. Gesundheitsdezernentin Birigt Zoerner mahnte, die Landesregierung solle die landesweite Einrichtung von Krisenstäben anordnen.

Zoerner bemängelte für NRW: „Wir haben noch keine klare Kommunikationsstruktur.“ Das Land könne gegenüber den Bezirksregierungen die Einrichtung von Krisenstäben anordnen, die das dann wiederum in die Fläche tragen könnten.

Freitag, 28. Februar: Mittlerweile fast 60 Fälle in Deutschland

In Deutschland gibt es mittlerweile fast 60 bestätigte Coronavirus-Fälle. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. „Es ist wie bereits gesagt eine sehr dynamische Situation“, so die Sprecherin. Zu den 60 Fällen zählen auch die bereits genesenen Patienten.

Freitag, 28. Februar: Erster Infektionsfall in Düsseldorf

Ein Mitarbeiter einer Düsseldorfer Unternehmensberatung ist mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das Unternehmen Ernst & Young am Freitag mitgeteilt. Er habe im Düsseldorfer Büro gearbeitet. Alle Mitarbeiter der Niederlassung seien aufgefordert worden, bis auf weiteres zu Hause zu bleiben.

Der infizierte Mitarbeiter habe nach derzeitigen Erkenntnissen keinen Kontakt zu Mandanten gehabt. Die weiteren Schritte stimme man mit den zuständigen Behörden ab. Zum Übertragungsweg machte das Unternehmen zunächst keine Angaben. Die „Rheinische Post“ hatte zuvor berichtet.

Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums sagte, der Mann gehöre zu den 20 bereits bekannten Infizierten in NRW. Er habe Bezüge in den Kreis Heinsberg.

Freitag, 28. Februar: Schweiz sagt Großveranstaltungen ab

In der Schweiz sind wegen der Coronavirus-Epidemie bis zum 15. März auch alle Sport-Großveranstaltungen verboten worden. Spiele mit mehr als 1000 Zuschauern dürfen auf Anweisung des Bundesrats in diesem Zeitraum nicht mehr stattfinden. Möglich bleiben demnach aber Geisterspiele ohne Fans oder Partien mit geringeren Zuschauerzahlen. Alternativ müssten die geplanten Spiele verschoben oder abgesagt werden.

Auch der Genfer Autosalon ist abgesagt worden. Die bekannte internationale Fahrzeugmesse entfalle in diesem Jahr, teilten die örtlichen Behörden am Freitag mit. Die Eröffnung des Autosalons war für kommenden Donnerstag vorgesehen.

Betroffen von dem Verbot der Sport-Großveranstaltungen sind vor allem Fußballspiele und Partien der höchsten Eishockey-Ligen. Auch der nächste Auftritt des FC Basel in der Europa League könnte gefährdet sein, sofern der Club am 12. März ein Heimspiel im Achtelfinale zugelost bekäme. Im Eishockey stehen in der Schweizer National League vom 7. März an die Meisterschafts-Playoffs an. Im Mai findet in der Schweiz die Eishockey-WM statt.

In der Schweiz waren bis Freitag 15 Menschen positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden. Mehr als 100 Menschen befanden sich aktuell in Quarantäne.

Freitag, 28. Februar: Weiterer Fall nahe Köln

In Bergheim nahe Köln ist bei einem weiteren Mann der Coronavirus festgestellt worden. Das bestätigte ein Sprecher der Kreisverwaltung. Er soll auf der Karnevalsfeier im Kreis Heinsberg gewesen sein, an der auch andere Infizierte teilnahmen. (dpa, afp, sid, red)