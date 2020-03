Stars und Persönlichkeiten: Diese prominenten Menschen sind 2020 gestorben

Das Jahr 2020 ist erst vor kurzem gestartet, und dennoch mussten wir uns schon von einigen bekannten Persönlichkeiten verabschieden.

Gabi Delgado

Der Gründer der Elektro-Punk-Band Deutsch-Amerikanische Freundschaft (DAF, „Der Mussolini“), Gabriel „Gabi“ Delgado-López ist am 22. März 2020 gestorben. Delgado-López starb in einem Krankenhaus in Portugal im Alter von 61 Jahren, wie sein Manager Olaf Strick der dpa am Dienstag unter Berufung auf die Familie bestätigte.



Delgado-López und Robert Görl gründeten Ende der 1970er Jahre das Elektro-Punk-Projekt DAF. Mit den harten, weitgehend auf elektronische Beats reduzierten Klängen beeinflussten sie nachhaltig die New-Wave-Bewegung in Deutschland und die später daraus hervorgegangene Neue Deutsche Welle.



Wegen des harten Sounds, militärischer Kurzhaarschnitte, Lederoutfits und zumindest missverständlicher Textpassagen („Tanz den Adolf Hitler“) sah sich DAF immer wieder mit Diskussionen um extrem rechte Tendenzen konfrontiert. Delgado-López wurde in Córdoba in Spanien geboren. Mit seiner Familie kam er in den 1960er Jahren nach Deutschland und lebte in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen. Nach einigen Jahren in London lebte er von Mitte der 80er Jahre an in Berlin. Später ging er wieder nach Córdoba und lebte zuletzt mit seiner Frau Jane in Portugal.

Albert Uderzo

Albert Uderzo AFP Foto:

Der Zeichner der weltberühmten Asterix-Comics, Albert Uderzo, ist tot. Uderzo starb am Dienstag im Alter von 92 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Gemeinsam mit Autor René Goscinny gehörte er zu den „Vätern“ der Comicserie um ein Dorf voller unbeugsamer Gallier, die den römischen Besatzern die Stirn bieten. Uderzo sei bei sich zu Hause in Neuilly im Schlaf gestorben, sagte sein Schwiegersohn Bernard de Choisy der Nachrichtenagtentur AFP. Er sei seit Wochen „sehr müde“ gewesen.



Nach dem Krieg zeichnete Uderzo in Paris zunächst Comics für Zeitungen und brachte kleine Bände heraus. Schicksalhaft wurde 1951 seine Begegnung mit dem Texter René Goscinny. Ab 1959 veröffentlichte das Duo in der Zeitschrift „Pilote“ das erste Abenteuer von Asterix und Obelix, zwei Jahre später folgte das erste Album „Asterix der Gallier“. Seitdem wurden weltweit rund 370 Millionen Exemplare der Serie verkauft. Übersetzt wurden sie in rund 111 Sprachen und Dialekte.

Kenny Rogers

Kenny Rogers AP Foto:

Der Country- und Popmusiker Kenny Rogers ist am 20. März 2020 gestorben. Wie seine Familie am Samstag auf Twitter mitteilte, starb der dreifache Grammy-Gewinner im Alter von 81 Jahren in Sandy Springs im US-Bundesstaat Georgia. Die Karriere des US-Sängers von Hits wie „Islands In The Stream“, „The Gambler“ oder „Lucille“ umfasste sechs Jahrzehnte, in denen er „eine unauslöschliche Spur in der Geschichte der amerikanischen Musik hinterlassen“ habe, wie die Familie schrieb.



In einer vor allem in den USA sehr erfolgreichen Laufbahn, die ihn mit Countrymusik-Ikonen wie Dolly Parton und Willie Nelson zusammenführte, verkaufte der Musiker mehr als 120 Millionen Alben. Im Oktober 2017 verabschiedete sich Rogers mit einem furiosen Konzertfinale an der Seite von Kollegen wie Parton und Lionel Richie in den Ruhestand. Seine erste Single „That Crazy Feeling/We“ll Always Have Each Other“ hatte Rogers laut Musikmagazin „Rolling Stone“ bereits 1957 veröffentlicht, damals noch als Kenneth Rogers. 2013 wurde er in die „Country Music Hall of Fame“ aufgenommen. Grammys erhielt er für seine Hits und Performances 1977, 1979 und 1987.

Eberhard Figgemeier

Sportreporter Eberhard Figgemeier dpa Foto:

Der bekannte ZDF-Sportreporter Eberhard Figgemeier ist am 1. März im Alter von 73 Jahren gestorben. Das teilte der Sender mit. Figgemeier war einer der bekanntesten Sport-Journalisten des Zweiten, kommentierte vor allem Fußball, Tennis und Eiskunstlauf.



Er war als Programmchef zudem maßgeblich an der Produktion der Olympischen Spiele zwischen 1996 und 2008 beteiligt. Zudem arbeitete er zwischenzeitlich als Leiter des „Aktuellen Sportstudios“.

Terry Jones

Terry Jones dpa Foto:

Der Monty-Python-Komiker Terry Jones starb am 21. Januar 2020 im Alter von 77 Jahren. Der Komiker und Regisseur litt seit Jahren an einer seltenen Form von Demenz. „Seine Arbeit mit Monty Python, seine Bücher, Filme, Fernsehsendungen, Gedichte und anderen Arbeiten werden für immer weiterleben - das passende Vermächtnis eines echten Universalgelehrten“ erklärte Jones' Familie. Die Komikertruppe Monty Python feierte in den 70er Jahren mit Fernsehserien und Filmen wie „Die Ritter der Kokosnuss“ riesige Erfolge. Kultstatus hat bis heute die Bibel-Satire „Das Leben des Brian“ - der Film über einen falschen Messias brachte allerdings gläubige Christen auf die Barrikaden. Ihr letztes großes Projekt war der Film „Der Sinn des Lebens“ aus dem Jahr 1983. Alle Mitglieder starteten schließlich mehr oder weniger erfolgreiche Solo-Karrieren.

Joseph Hannesschläger

Joseph Hannesschläger dpa Foto:

Der vor allem aus der Krimiserie „Die Rosenheim-Cops“ bekannte Schauspieler Joseph Hannesschläger starb am 20. Januar im Alter von 57 Jahren. Hannesschläger erlag einem schweren Krebsleiden, das er im vergangenen Jahr öffentlich gemacht hatte. Zuletzt lebte der in München geborene Schauspieler in einem Hospiz.



Hannesschläger war häufig auch im Theater zu sehen, er spielte in mehr als 45 Theaterproduktionen. Außerdem trat er als Kabarettist und Musiker auf. Seine größten Publikumserfolge feierte er aber in Kino und Fernsehen. So spielte er im Kinoerfolg „Der Schuh des Manitu“ mit. Neben der Rolle des Korbinian Hofer, die er seit dem Jahr 2000 in den „Rosenheim-Cops“ verkörperte, spielte er auch in der Serie „Forsthaus Falkenau“ mit.

Ferdinand Schmidt-Modrow

Ferdinand Schmidt-Modrow dpa Foto:

Der vor allem aus der Fernsehserie „Dahoam is Dahoam“ des Bayerischen Rundfunks bekannte Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow starb am 15. Januar völlig unerwartet im Alter von 34 Jahren. Todesursache war demnach eine nicht erkannte Vorerkrankung.



Schmidt-Modrow spielte neben „Dahoam is Dahoam“, wo er den Pfarrer Simon Brandl darstellte, in einer Reihe von Produktionen des Bayerischen Rundfunks mit. Er spielte unter anderem in der Kinokomödie „Grenzverkehr“ aus dem Jahr 2005 und ab 2007 in der Trilogie „Beste Zeit“, „Beste Gegend“ und „Beste Chance“ von Regisseur Marcus H. Rosenmüller.

Christopher Tolkien

Christopher Tolkien, Sohn des Autors J.R.R. Tolkien („Herr der Ringe“ / „Der Hobbit“), starb am 15. Januar im Alter von 95 Jahren.

Christopher Tolkien war demnach verantwortlich für die Bearbeitung und die Herausgabe von einem großen Teil der Werke seines berühmten Vaters. Die Tolkien Society kondolierte der Familie.

Hans Tilkowski

Hans Tilkowski dpa Foto:

Der frühere deutsche Fußball-Nationaltorwart starb am 5. Januar im Alter von 84 Jahren. Tilkowski war von 1963 bis 1967 Schlussmann von Borussia Dortmund.



Sein Name ist eng mit dem legendären Wembley-Tor aus dem WM-Finale von 1966 verknüpft. Obwohl der Ball nicht in vollem Umfang die Linie überschritt, entschied der Schweizer Referee Gottfried Dienst auf Tor. Das ebnete den Engländern den Weg zum 4:2-Erfolg über Deutschland und brachte den Keeper des BVB um den größten Erfolg seiner Karriere. Er bestritt 39 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft.

Guntram Schneider

Guntram Schneider dpa Foto:

Der frühere nordrhein-westfälische Arbeitsminister starb am 3. Januar im Alter von 68 Jahren. Von 2010 bis 2015 war Schneider im Kabinett der damaligen SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft Minister für Arbeit, Integration und Soziales. Der gelernte Werkzeugmacher galt als SPD-Urgestein.



„Das Schlimmste, was einem in der Politik passieren kann, ist, dass man von Ja-Sagern und Speichelleckern umgeben ist“, sagte er einmal. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) würdigte Schneider als „eine Persönlichkeit mit Herz für das Land und Herzblut für die Sache“.

Veronika Fitz

Veronika Fitz dpa Foto:

Die Volksschauspielerin Veronika Fitz starb am 2. Januar im Alter von 83 Jahren. Bekannt wurde Fitz vor allem durch ihre Hauptrolle in der BR-Serie „Die Hausmeisterin“. Auch in „Forsthaus Falkenau“ und „Der Bulle von Tölz“ stand sie vor der Kamera. Schon 1956 hatte Fitz in der Verfilmung von „Die Geierwally“ mitgewirkt.

Fitz, in Dießen am Ammersee geboren, wohnte die meiste Zeit ihres Lebens in Krailling bei München. Die letzten Jahre vor ihrem Tod lebte sie in Prien am Chiemsee in der Nähe ihrer Tochter. In der Öffentlichkeit trat sie kaum mehr auf. Vor der Kamera stand Fitz zuletzt 2010 im Fernseh-Drama „In aller Stille“, für das ihre einzige Tochter das Drehbuch geschrieben hatte.

John Baldessari

John Baldessari AP Foto:

Der US-amerikanische Künstler starb am 2. Januar im Alter von 88 Jahren. Baldessari hatte in den vergangenen Jahrzehnten mit Foto- und Videoarbeiten, Kollagen und Foto-Bild-Montagen die sogenannte Konzeptkunst wesentlich mitgeprägt und zahlreiche junge Künstler inspiriert.



Für das Frankfurter Städel-Museum hatte der Künstler 2015 insgesamt 16 großformatige Collagen geschaffen, die sich auf Bilder aus der Sammlung bezogen. Baldessari ist vielfach ausgezeichnet worden. Unter anderem erhielt er 2009 für sein Lebenswerk den Goldenen Löwen der 53. Biennale.

David Stern

David Stern AP Foto:

Der frühere Chef der nordamerikanischen Basketball-Profiliga starb am 1. Januar im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer Hirnblutung, die er drei Wochen zuvor erlitten hatte. Stern führte die Liga 30 Jahre lang an, in seiner Zeit wuchs die Liga wirtschaftlich stark. Er trat im Februar 2014 zurück, sein Nachfolger ist der heutige Commissioner Adam Silver.



Stern wurde 2014 in die Naismith Memorial Basketball Ruhmeshalle aufgenommen und war zuletzt noch im Auftrag der NBA auch international unterwegs. (dpa/afp)

