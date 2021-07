„Ein Troubadour seiner Zeit“: Vor 50 Jahren starb Doors-Sänger Jim Morrison

Köln -

Auf dem Konzert beim Isle-of-Wight-Festival wirkt Jim Morrison apathisch, so, als wäre er nur physisch auf der Bühne anwesend. Während seine Bandkollegen von den Doors ihr Publikum mit hypnotisierender Energie überwältigen, hält sich der Sänger am Mikrofonständer fest, und wenn die Kamera mal einen Blick auf ihn erhascht, sieht er aus, als würde er kaum mitbekommen, was um ihn herum passiert. Als wäre er der Welt abhandengekommen.

Tatsache ist: Das Konzert am 26. August 1970 war der letzte dokumentierte Auftritt der Doors. Kein Jahr später, am 3. Juli 1971, war Jim Morrison tot, nachdem mit Jimi Hendrix und Janis Joplin zwei andere prägende Gestalten der Popwelt gestorben waren, übrigens ebenfalls mit 27 Jahren.

Gerüchte und Mythen um seinen Tod

Um Morrisons Tod ranken sich seitdem Gerüchte und Verschwörungstheorien; das Spektrum reicht von der These, er habe den Tod fingiert, um fortan in aller Ruhe irgendwo in Afrika mit dem Kanu zu paddeln, bis zum Mord. Tatsächlich war es wohl ein unglücklicher Zufall – angeblich eine fatale Mixtur aus Alkohol und Heroin oder Kokain, die heute vor 50 Jahren zum Tod in der Badewanne eines Pariser Apartments führte. Seine Freundin Pamela Courson schlief derweil nebenan ihren eigenen Rausch aus.

Jim Morrison, Sänger der US-Rockgruppe „The Doors“ dpa Foto:

Ähnlich wie bei Joplin oder Hendrix habe es bei Morrison „ein unheimlich schnelles Aufleuchten, aber auch den schnellen Verfall“ gegeben, sagt Professor Udo Dahmen, Leiter der renommierten Pop-Akademie Baden-Württemberg in Mannheim. „Die Kerze brannte von beiden Seiten.“ Die Bedeutung der Doors und ihres Sängers sei kaum hoch genug einzuschätzen. Denn Jim Morrison war mehr als nur der Sänger einer Rock-’n’-Roll-Band. Er war vor allem auch Poet – oder wie es eine Zeitzeugin ausdrückt: „Er war Troubadour seiner Zeit“.

Als solcher hauchte er den Doors ihren intellektuellen Geist ein, der sie heraushob aus dem Blues-Rock-Pop-Amalgam, das die Musik jener Zeit prägte. Sicher konnte Morrison mit seinem warmen Bariton so sanft schmeicheln, dass die düstersten Texte wie Honig für die Seele anmuten. Aber er konnte auch stammeln, fauchen, schreien, um seine Wut auf das Leben zu artikulieren, um seine Poesie Klang werden zu lassen.

Berühmtes Grab Weiße Rosen, Schellmuscheln und ein buntes Windrad: Jim Morrisons Grab gehört noch immer zu den meistbesuchten auf dem berühmten Pariser Friedhof Père Lachaise. Doch der Andrang habe stark nachgelassen, sagt ein Friedhofswächter – damit aber auch das unzivilisierte Verhalten der Fans. Über die Jahre hinterließen sie hässliche Spuren am Grab ihres Idols: Leere Whiskyflaschen und Kippen von Joints, Graffiti am Grabstein – und 1988 verschwand sogar Morrisons Büste. (dpa)

Sicher waren Blues und Rock Ausgangspunkte für diese Band. Aber Ray Manzarek an den Tasten, Gitarrist Robby Krieger und Schlagzeuger John Densmore integrierten virtuos Einflüsse aus den unterschiedlichsten Musikrichtungen. So entsprang der typische Doors-Rhythmus eher der lateinamerikanischen Musik, und in den hypnotisierend wiederholten Formeln sind die Einflüsse der Minimal Music unverkennbar.

Kein fester Musikstil zu erkennen

Die Doors auf einen Stil festzulegen wäre eine grundfalsche Vereinfachung. Das erste Album der Band von 1967 beschränkt sich noch weitgehend auf Zutaten aus der eigenen Küche – den Bass übernimmt Manzareks linke Hand, darüber prägt der schneidende Klang der Vox-Continental-Orgel den Klang der Band. Aber mit jedem ihrer sechs Studioalben erkunden die Doors neues klangliches Terrain jenseits des Rock’n’Roll.

Auf „Soft Parade“ wird mit einer Big Band die Musik experimentell bis hin zur Auflösung klassischer Strukturen. Ähnlich das letzte Studioalbum mit Morrison, „L.A. Woman“ – nur dass die Band das Experiment sanft verpackt. Ob es das beste aller Doors-Alben ist? Wer die Platten durchhört, stellt fest, wie sehr jede einzelne diesen Absolutheitsanspruch erhebt.

Genau genommen war die Band ein permanentes Musiklabor – mit Jim Morrison als charismatischem Frontmann, der durch sein extrovertiertes, egozentrisches Leben die nötige Aufmerksamkeit erzeugte. Dafür mussten die Bandkollegen Alkohol-Exzesse und Unzuverlässigkeit ertragen. Denn gleichzeitig war er Teil eines Ganzen – einer Band, die auch heute, 50 Jahre nach Morrisons Tod und 48 Jahre nach ihrem Ende, so unglaublich vielschichtig und modern klingt, als wäre die Musik eben entstanden. (mit dpa)