150. Geburtstag Marcel Proust: Eine Annäherung an die „Suche nach der verlorenen Zeit“

Eigentlich ist sie nur ein Biskuitgebäck in Muschelform. Aber mit Marcel Proust avanciert die Madeleine zu literarischem Weltruhm. „Und mit einem Mal war die Erinnerung da. Der Geschmack war der jenes kleinen Stücks einer Madeleine, das mir am Sonntagmorgen in Combray, sobald ich ihr in ihrem Zimmer guten Morgen sagte, meine Tante Léonie anbot, nachdem sie es in ihren schwarzen oder Lindenblütentee getaucht hatte“: Mit einem Erweckungserlebnis hebt es an, das ultimative Riesenwerk der Romanliteratur.

Das Geschmackserlebnis, das der Erzähler in „Unterwegs zu Swann“ (1913) mit seiner suggestiven Beschreibung in sinnliche Gegenwart hebt, löst einen Erinnerungsstrom aus, der über tausende von Buchseiten tragen wird. „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“: weitläufig wie die Odyssee, prächtig wie eine Kathedrale, verschachtelt wie ein Bergwerk – kein anderer Roman übertrifft diese Selbst- und Seelenforschung, dieses Zeitgemälde an Intensität und Feinheit. Marcel Proust, dessen Geburtstag sich am 10. Juli 2021 zum 150. Mal jährt, stellt sein Riesenwerk an den Anfang der Moderne wie ein Portal, durch das jeder gehen muss, der Zeitgenosse sein will. Auch heute noch.

Den Mensch der Moderne begreifen

Die Madeleine zwischen Knabberspaß und erotisch aufgeladenem Symbol, zwischen Erweckungserlebnis und christlicher Wandlungszeremonie – schon Prousts vielleicht berühmtestes Romanmotiv zeigt, wie sich in seinem Werk Anspielungen verzweigen. Der Erzähler berichtet nicht nur einfach ein Leben, er erforscht Netzwerke oft verborgener Bedeutungen, besichtigt Areale weit zurückliegender Erinnerungen. Das Leben ist ein Text, der niemals endet. Proust hat nichts anderes unternommen, als dieser Unerforschlichkeit beizukommen, indem er ihr ein Romanwerk der Uferlosigkeit an die Seite stellte. Ein epochales Ereignis, weil es den Menschen der Moderne begreift.

Der ist kein selbstgewisses Individuum mehr, sondern Kreuzungspunkt unzähliger Leben, Transitzone von Selbst- und Fremdbeobachtungen, Filteranlage für alles, was unablässig einströmt, vom Sinnenreiz bis zum Gesprächsfetzen. Marcel Proust schreibt das Chaos nicht einfach auf, er setzt auch kein Puzzle zusammen. Proust orchestriert Gefühle, Gedanken, Beobachtungen zu einer Sinfonie der Seelenzustände. Wer sein Leben gewinnen will, muss es leben – und gleichzeitig reflektieren. Kein Romanautor der Weltliteratur vollführt diese Grund- und Hauptoperation jeder bewussten Existenz genauer als Marcel Proust.

Ein Romanwerk wie ein Universum

Sein Erzähler heißt wie er selbst: Marcel. Als kleiner Junge durchstreift er die Wege und Felder rund um Illiers bei Chartres, das fiktive Combray, als alter Mann duckt er sich unter den Zeppelinen, mit denen deutsche Truppen im Ersten Weltkrieg Paris angreifen. Dazwischen spannt sich der Ereignisfaden und, viel wichtiger, jenes innere Meer auf, das sein Leben ausmacht. Die Badefreuden und ersten Treffen mit Mädchen am Strand des normannischen Seebades Cabourg, das in „Im Schatten junger Mädchenblüte“ Balbec heißt, die eleganten Salons und Bälle in der Welt des Adelsgeschlechts der „Guermantes“, die Entdeckung der eigenen Leidenschaften in „Sodom und Gomorrha“, die Dramen von Liebe und Eifersucht in „Die Gefangene“ und die „Die Flüchtige“ und schließlich die Rückkehr in die Erinnerung in „Die wiedergefundene Zeit“: Der Leser erkundet dieses Romanwerk wie ein Universum, lebt mit legendären Romanfiguren wie dem Lebemann Charlus, dem Maler Elstir, der Haushälterin Francoise, der Fürstin Guermantes, begehrten Frauen wie Gilberte, Odette oder Albertine, jede anziehend und unergründlich zugleich. Der Erzähler hat an ihnen mehr als nur Bekannte oder Vertraute, sie alle sind seine Gegen- und Spiegelbilder, Verlängerungen eines Ich, das sich niemals in sich runden kann, weil es weder Kern noch Grenze hat.

Marcel Proust schreibt zu Beginn jener Epoche, die das Individuum als Gesellschaftswesen und subjektive Innenwelt zugleich ganz neu entdeckt. Der Sohn Pariser Großbürger steht zwischen Soziologie und Seelenkunde. Er unternimmt den Versuch, das Ich zu erforschen, ja zu konturieren und dass in einer Zeit, in der es unter unerträgliche Spannung gerät. Seine Substanz findet der Einzelne nicht in Bewusstsein oder Bezügen, sondern in der Erinnerung. Sie ist Eingangstor und Zielpunkt jener Reise zum Ich, die Proust in seiner „Recherche“, auf dem Weg seiner endlosen Suche vollbringt.

„Daher lebt der beste Teil unseres Gedächtnisses außerhalb von uns, in dem feuchten Hauch eines Regentages, dem Geruch eines ungelüfteten Raumes (…), dass heißt überall da, wo wir von uns selbst das wiederfinden, was unser Verstand als unverwendbar abgelehnt hatte“: Die Formulierung aus „Im Schatten junger Mädchenblüte“ gibt den Schlüssel zu jener Welt in die Hand, die nur dem sich Erinnernden selbst gehört. Der Geschmack der Madeleine schließt Marcel vergessene Kindheit auf. Es sind die Ankerpunkte unwillkürlicher Erinnerung, die das Netz der Assoziationen halten, ihm Form und Richtung geben.

Das Leben verschwindet, wenn es nur verlebt, es bleibt, wenn es in Reflexion, geformte Erinnerung verwandelt wird. Das eigentliche Leben gibt es nur in der Literatur: Das ist die tragende Idee eines Romanwerkes, an dessen Ende der Erzähler beschließt, sein Leben zu bewahren, indem er es zum Gegenstand eines Romans macht. Ein Roman, der seine eigene Entstehung und damit sich selbst erzählt, über tausende Seiten: Die Weltliteratur kennt kaum eine derart den Atem verschlagende und zugleich erlösendere Schlusspointe als jene, mit der „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ endet.

Proust stirbt im Alter von 51 Jahre

Marcel Proust erlebt die vollständige Publikation seiner „Recherche“ nicht mehr. Er stirbt 1922 im Alter von 51 Jahren, die einzelnen Romane seines im wörtlichen Sinn Lebenswerks erscheinen zwischen 1913 und 1927. Leben ist nur als endloser Text möglich, als Selbstgespräch, das niemals endet: Prousts Reise ist die Reise von unzähligen Lesern geworden. Generationen von Forschern erkunden und durchdenken sein Romanwerk immer neu, Regisseure haben eine ganze Reihe von Filmen nach der „Recherche“ gedreht. Einen Roman lesen, bedeutet, sich selbst neu zu entdecken. Dieses Erlebnis ist kaum sonst einmal so aufregend wie für all jene, die sich „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“, ihrer Strömung, ihrem Sog überlassen.