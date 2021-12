Nach Tod von Mirco Nontschew: RTL ändert sein Fernsehprogramm und plant Sondersendung

Köln -

Zum Gedenken an den Comedian Mirco Nontschew, der mit 52 Jahren gestorben ist, ändert RTL sein Programm. Noch für die Nacht von Sonntag auf Montag kündigte der Privatsender in seinem Hauptprogramm eine 40-minütige Sondersendung an: „In Liebe an Mirco Nontschew“. Sie sollte um Mitternacht, nach Günther Jauchs letztem Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen“, kommen.

Anschließend sollten bis zum frühen Morgen mehrere „Best of RTL Samstag Nacht“-Folgen wiederholt werden. Nontschew war in den 90ern bei RTL mit dem Comedyformat „Samstag Nacht“ an der Seite von Wigald Boning, Olli Dittrich, Tanja Schumann und Stefan Jürgens bekannt geworden. (dpa)