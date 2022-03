TV-Comedian: Mirco Nontschew ist im Alter von 52 Jahren gestorben

Köln -

Der Comedian Mirco Nontschew ist im Alter von 52 Jahre gestorben. Wie Nontschews Manager Bertram Riedel gegenüber Bild bestätigte, soll er in der vergangenen Woche gestorben sein.



Mirco Nontschew war ein deutscher Komiker. Bekannt wurde er in der RTL-Sendung „RTL Samstag Nacht“ (1993-1998). Viele kennen Nontschew auch aus dem Kinofilm „7 Zwerge – Männer allein im Wald“ (2004) und dessen Fortsetzung (2006). Zuletzt hat er viele Fans in der Amazon-Show „LOL: Last One Laughing“ (2021) begeistert. (red)