„Erinnerung kocht hoch“: Wie unsere Leserinnen und Leser den Ukraine-Krieg erleben

Ich kann es einfach nicht verstehen, wie sich einige Leute gegenüber Bürgern verhalten, die (vermeintlich) russisch sprechen. Diese einfach zu beschimpfen, ohne deren Gesinnung zu kennen, finde ich schäbig. Zumal ich der Überzeugung bin, es können nur ganz wenige unterscheiden, ob ein Gegenüber russisch oder ukrainisch spricht. Für Sprachunkundige klingt beides russisch. Was soll mit pauschalen Beschimpfungen bezweckt werden? Wie peinlich muss es sein, Ukrainern helfen zu wollen und dann eine Person zu beschimpfen, die sich nachher als ukrainischer Bürger herausstellt? Oder ist einfach der Rassismus in den Köpfen gegen alles, was nicht deutsch ist? Wenn Berichte über Lehrer stimmen, die Schüler mit russischen Wurzeln vor der Klasse demütigen, sieht man wieder, dass solche Leute nichts mit Pädagogik am Hut haben.

Im Fernsehen wurde berichtet, dass in Polen russische Musik verpönt ist. Hier wird Kultur mit Krieg und dem Kriegsverbrecher Putin ohne zu differenzieren in einen Topf geworfen. Das spielt doch Putin in die Karten, der nun sagen kann: „Seht ihr, mein russisches Volk wird überall diskriminiert“.