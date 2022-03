Kommentar zu gescheiterter Diplomatie: Wer kann Putin überhaupt noch stoppen?

Diese Woche hat gezeigt, dass die diplomatischen Versuche, den Krieg in der Ukraine zu stoppen, gescheitert sind.

Der Kreml entfernt sich immer weiter von der Realität, die UN guckt weitestgehend hilflos zu.

Wer kann also Putin noch stoppen? Ein Kommentar.

Die internationale Diplomatie ist in dieser Woche nicht einen Millimeter weitergekommen, den Aggressor Russland davon abzubringen, mit Waffen, Panzern und Artillerie gegen die Ukraine vorzugehen. Im Gegenteil: Das Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine im türkischen Antalya hat nur einmal mehr offenbart, dass es keinerlei Annäherung gibt.



Russland fordert von der Ukraine die Kapitulation. Sich zu ergeben, ist für die Ukraine keine Option. Die Front steht auf dem politischen Parkett so hart wie vor Kiew.