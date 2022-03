1. FC Köln: Baumgart hat Wiesbadens Mittelstürmer Gustaf Nilsson im Visier

Köln -

Der 1. FC Köln beschäftigt sich mit einer Verpflichtung von Gustaf Nilsson (24). Nach Informationen der Rundschau weilten Trainer Steffen Baumgart und Interims-Sportchef Jörg Jakobs am Samstag bei der Drittliga-Partie zwischen dem FC Viktoria Köln und dem SV Wehen Wiesbaden (2:1), um den schwedischen Mittelstürmer der Hessen zu beobachten.

Mit 14 Treffern in 27 Spielen belegt Nilsson aktuell Platz zwei der Drittliga-Torschützenliste. Fünf weitere Tore bereitete er vor. Der 1,96 Meter große Angreifer gilt vor allem als kopfballstark; bei der Partie im Sportpark Höhenberg konnte er sich jedoch nicht in Szene setzen.

Erfahrung in zwei europäischen ersten Ligen

Gustaf Nilsson verfügt über Erfahrung in zwei europäischen ersten Ligen. Der Rechtsfuß war im Januar 2021 vom schwedischen Erstligisten BK Häcken nach Wiesbaden gewechselt. Im schwedischen Oberhaus bestritt er 56 Partien (10 Tore/3 Assists) für Häcken und seinen Heimatverein Falkenbergs FF. In der dänischen ersten Liga kommt Nilsson auf 40 Einsätze (6 Tore/2 Assists) für Bröndby IF Kopenhagen, Silkeborg IF und Vejle BK.

Zudem lief der frühere Junioren-Nationalspieler im Januar 2018 zwei Mal (ein Tor) für die schwedische A-Nationalmannschaft auf. Sein Vertrag in Wiesbaden läuft bis Sommer 2023.

Ersatz für Sebastian Andersson

Die Kölner dürften den Stürmermarkt sondieren, um nach einem Ersatz für Sebastian Andersson (30) zu suchen. Der Schwede steht in der laufenden Bundesliga-Saison (23 Spiele/2 Tore) klar im Schatten von Torjäger Anthony Modeste. Ein Versuch Anderssons, aus Unzufriedenheit über seine Jokerrolle im Spätsommer 2021 in die Türkei zu wechseln, war gescheitert. Der in der vergangenen Saison lange am Knie verletzte Routinier verfügt beim FC noch bis Ende kommender Saison über einen gutdotierten Kontrakt.