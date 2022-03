1. FC Köln-Spieler: Kuntz nominiert Salih Özcan für türkische Nationalelf

Köln -

Salih Özcan hat sich entschieden. Der Mittelfeldspieler des 1. FC Köln wird wie erwartet künftig für die Nationalmannschaft der Türkei auflaufen. Der türkische Nationaltrainer Stefan Kuntz, der am Donnerstag mit seinem Team in den WM-Playoffs unglücklich mit 1:3 an Portugal gescheitert war, hat den gebürtigen Kölner für das Freundschaftsspiel am kommenden Dienstag gegen den ebenfalls in den WM-Playoffs gescheiterten Europameister Italien nominiert.

Der 24-jährige Özcan durchlief zwar von der U15 bis zur U21 alle Nachwuchsmannschaften des Deutschen Fußball Bundes und feierte im Sommer 2021 mit Stefan Kuntz als Trainer mit der deutschen U21 den Europameistertitel, hat sich aber dennoch für die Türkei entschieden.



Salih Özcan bedankt sich beim DFB

„Zuerst einmal möchte ich mich beim DFB bedanken. Zum einen für die offenen Gespräche und zum anderen für die Zeit, die ich während meiner Laufbahn in den Nachwuchsmannschaften erleben durfte. Krönender Abschluss war natürlich der Gewinn der U21-Europameisterschaft. Ich habe lange mit meiner Familie und allen Beteiligten über diese Entscheidung gesprochen, die ich aus vollster Überzeugung getroffen habe. Ich freue mich sehr auf die kommenden Aufgaben mit der Türkei und freue mich auf die Zeit bei der Nationalmannschaft“, erklärte sich der FC-Sechser, der sich seit Wochen in der Bundesliga in überragender Form präsentiert.