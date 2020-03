1. FC Köln: Viele Verletzte - Übersichtliches Training am Dienstag

Köln -

Ein halbes Dutzend verletzte oder kranke Spieler fehlten am Dienstag beim Training des 1. FC Köln. Zu den Langzeitausfällen Rafael Czichos, Noah Katterbach und Thomas Kessler gesellten sich Timo Horn, Sebastiaan Bornauw und Birger Verstraete.

Timo Horn fehlte krankheitsbedingt, wobei von Vereinsseite darauf hingewiesen wurde, dass er sich kein Virus eingefangen habe.

Individuelles Training für Bornauw

Sebastiaan Bornauw war am Geißbockheim, absolvierte aber in der Halle ein individuelles Programm im Rahmen der Trainingssteuerung, wie es hieß.

Birger Verstraete werde die gesamte Woche ausfallen, hieß es. Der Mittelfeldspieler, der zuletzt unter Sehstörungen litt, verletzte sich am linken Fußgelenk.

Da mit Toni Leistner und Jorge Meré am Dienstag nur noch zwei gelernte Innenverteidiger in der Mannschaft waren, nahm U19-Spieler Robert Voloder wieder einmal am Training der Profis teil. Außerdem gehörten neben Julian Krahl und Brady Scott zwei Nachwuchstorhüter der Trainingsgruppe an. (JoS)