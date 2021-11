Derby gegen Mönchengladbach: Spielt der 1. FC Köln zum letzten Mal vor voller Hütte?

Köln -

Es könnte die vorerst letzte gute Nachricht aus dem Kölner Gesundheitsamt gewesen sein, die Alexander Wehrle vor dem rheinischen Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) verkünden durfte: „Das Gesundheitsamt Köln hat uns für das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach eine Genehmigung erteilt, vor 50 000 Zuschauern zu spielen. Möglich ist dies aufgrund des als tragfähig, eingestuften und erfolgreich praktizierten Hygiene- und Infektionsschutzkonzept mit 2G“, verkündete der FC-Geschäftsführer.

Der FC ist damit der einzige Club in der Fußball-Bundesliga, der sein Stadion am 13. Spieltag voll auslastet. Ansonsten nutzen auch nur noch der VfL Bochum (gegen Freiburg) und Eintracht Frankfurt (gegen Union Berlin) mehr als 50 Prozent ihrer Zuschauer-Kapazität aus. In Leipzig wird es erstmals seit der Rückkehr der Fans in die Arenen gegen Bayer 04 Leverkusen wieder ein Geisterspiel geben.

Kapazitäten beim FC könnten verringert werden

Womöglich müssen auch die Kölner in ihren beiden 2021 verbleibenden Heimspielen gegen den FC Augsburg (10. Dezember) und den VfB Stuttgart (19. Dezember) die Kapazität wieder verringern. Denkbar ist neben einer 2G-Plus Regelung etwa, dass nur noch 50 Prozent der vorhandenen Stehplätze ausgelastet werden dürfen. Bislang hatte der FC auf Basis seines hervorragend funktionierenden Hygienekonzeptes und 2G trotz anders lautender Corona-Schutzverordnungen vom Gesundheitsamt immer eine Sondergenehmigung erhalten, alle Plätze besetzen zu dürfen.

Keine Sondergenehmigung benötigt Marvin Schwäbe. Der im Sommer als dänischer Meister von Bröndby IF nach Köln gewechselte Torwart bestreitet ausgerechnet im prestigeträchtigen Derby seine Feuertaufe in der Bundesliga. Mehr Druck und Vorfreude geht nicht für den 26-Jährigen. „Ich freue mich auf sein Debüt“, zeigte sich Steffen Baumgart hoffnungsfroh. Der FC-Chefcoach wird gegen den Erzrivalen vom Niederrhein wohl auf die Dienste von Anthony Modeste zählen dürfen. Der 33-jährige Torjäger konnte nach seiner schweren Hüftprellung aus dem Spiel vergangenen Sonntag in Mainz auch am Freitag das komplette Trainingsprogramm absolvieren.

Voraussichtliche Aufstellungen: 1. FC Köln: Schwäbe; Schmitz, Kilian, Czichos, Hector; Skhiri; Özcan, Kainz, Ljubicic; Modeste, Uth. – Mönchengladbach:Sommer; Ginter, Zakaria, Bensebaini; Herrmann, Koné, Neuhaus, Scally; Hofmann, Stindl; Plea.