DFB-Pokal: 1. FC Köln reist nach Jena – Viktoria empfängt Hoffenheim

Köln -

Die erste Pflichtspiel-Dienstreise von Steffen Baumgart als Trainer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln führt nach Thüringen. Ex-Profi und TV-Experte Thomas Broich fischte bei der Ziehung am Sonntag in der ARD-Sportschau den Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena als Gegner in der ersten DFB-Pokal-Runde aus dem Lostopf. „Das wird eklig. Jeder, der schon mal in Jena gespielt hat, weiß das. Es ist ein unangenehmer Gegner – aber es ist Pokal: Es geht ums Weiterkommen!“, kommentierte Baumgart.

Stadtnachbar FC Viktoria Köln wird einen Bundesligisten im Sportpark Höhenberg zu Gast haben. Der Drittligist und amtierende Mittelrheinpokalgewinner empfängt die TSG 1899 Hoffenheim. „Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, weil Hoffenheim sehr spielstark ist. Von der Attraktivität her hätte es sicherlich etwas angenehmere Erstligisten gegeben“, gestand Viktorias Sportvorstand Franz Wunderlich.

Bayer 04 Leverkusen muss wie die Geißböcke bei einem Nordost-Regionalligisten ran. Das Team des neuen Trainers Gerardo Seoane reist zu DFB-Pokal-Neuling 1. FC Lokomotive Leipzig. Das spektakulärste Los zog der Bremer SV. Der Fünftligist trifft auf Rekordmeister Bayern München. Titelverteidiger Borussia Dortmund gastiert bei Drittligist SV Wehen Wiesbaden. Ausgetragen werden die Erstrundenspiele am Wochenende des 6. bis 9. August. (tca)