Einzelkritik zum FC-Spiel: Andersson als Vorbereiter, Özcan sehr selbstbewusst

Leverkusen -

Marvin Schwäbe: Mega-Fußabwehr gegen Paulinho (18.), stark gegen Demirbay (74.) und Azmoun (79.). Mit dem Fuß und in der Strafraumbeherrschung gewohnt sicher. Note: 1,5

Benno Schmitz: Beackerte seine rechte Seite konzentriert und engagiert. Schaltete sich immer wieder gefährlich nach vorne ein und legte Anderssons Großchance auf (35.). Note: 2,5

Luca Kilian: Stoppte Hincapie (6.) mit tollem Tackling und ließ auch sonst so gut wie nichts anbrennen. Von Bayer-Stürmer Lucas Alario war nichts zu sehen. An der Verletzung von Wirtz traf ihn keine Schuld (24.). Note: 2

Timo Hübers: Kehrte nach seiner Corona-Infektion als Abwehrchef zurück und lieferte gegen die schnellen Leverkusener Stürmer bis zum Schlusspfiff eine unaufgeregte, grundsolide Partie ab. Note: 2,5

Jonas Hector: Der Kapitän hatte es mit Diaby zu tun und hatte den Bayer-Quirl weitgehend im Griff. Viele gute Vorstöße, aber nur wenige gute Flanken. Note: 3

Ellyes Skhiri: Ungewohnt fahrig. Musste Diaby laufen lassen (16.) und legte dem Franzosen fast das 1:0 auf (35.). Fühlte sich im Wechselspiel mit Özcan nicht so wohl wie sein Sechser-Kollege. Stoppte Adli auf Kosten einer Gelben Karte, was den niedrigsten Preis in dieser Szene bedeutete (52.). Note: 4

Salih Özcan: Der gebürtige Kölner strotzt weiter vor Selbstbewusstsein. Fehlerfrei und zweikampfstark. Funktionierendes Wechselspiel mit Skhiri zwischen Sechs und Acht. Note: 2

Ondrej Duda: Zwei gute erste Zweikämpfe und damit im Spiel. Zurück in der Startelf, weil Uth fehlte und der FC mit Doppelspitze einen spielstarken Mann im Mittelfeld benötigte. Erledigte 62 Minuten lang seinen Job. Note: 3

Florian Kainz: Aktivposten auf links. Prüfte Hradecky mit einem Fernschuss (20.). Verletzte Frimpong in einem handelsüblichen Zweikampf äußerst unglücklich (9.). Note: 3

Sebastian Andersson: Nach einem Monat zurück in der Startelf. Hatte die beste FC-Chance der ersten Hälfte, traf den Ball beim Abschluss mit rechts aber nicht richtig (35.) Mit einem gewonnenen Kopfballduell Vorbereiter von Schindlers 1:0 (67.). Note: 3,5

Anthony Modeste: Der Franzose hatte einen schweren Stand. Kam in Hälfte eins nicht zu seinen gefürchteten Kopfbällen, weil die Flanken fehlten und es keine Standards für den FC gab. Erster und einziger Abschluss nach 55 Minuten über das Tor. Note: 4 (sam)