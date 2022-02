Streit um Corona-Impfung beim FC: Lapaczinski blitzt mit einstweiliger Verfügung ab

Köln -

Sieg für den 1. FC Köln vor Gericht: Lapaczinski blitzt mit einstweiliger Verfügung ab

Im Rechtsstreit zwischen dem 1. FC Köln und Ex-Teammanager Denis Lapaczinski hat das Arbeitsgericht Köln entschieden: Der Antrag Lapaczinskis auf einstweilige Verfügung, mit der er sich in sein altes Arbeitsverhältnis zurückklagen wollte, wurde am Freitagnachmittag zurückgewiesen. Denis Lapaczinski hatte sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Der FC hatte ihn deshalb im Dezember 2021 von seinen Aufgaben als Teambetreuer beim 1. FC Köln freigestellt. Vor allem, weil er sich permanent in unmittelbarer Nähe der Lizenzspieler aufhielt.



Seit Februar als Geneseren für den FC tätig

Mittlerweile gilt er als Genesener und ist seit Mitte Februar wieder für den Verein tätig, nachdem er ein Auflösungs- und Abfindungsangebot seitens des 1. FC Köln ausgeschlagen hatte. Grund für die juristische Auseinandersetzung vor dem Arbeitsgericht ist sein aktuelles Arbeitsumfeld. Denn Lapaczinski wurde seit seiner Wiederbeschäftigung, laut seinem Anwalt Volker Görzel, nur ein Einzelbüro zur Verfügung gestellt, in dem er Checklisten und Power-Point-Präsentationen bearbeiten sollte. Da diese Aufgaben nicht seiner Position entsprächen, beantragte er auf dem Weg einer einstweiligen Verfügung die Wiedereinsetzung als Teammanager. Ein möglicher außergerichtlicher Vergleich zwischen beiden Parteien in Form einer Vertragsauflösung und einer Abfindung scheiterte letztlich an den weit auseinander liegenden finanziellen Vorstellungen. Lapaczinski soll das Vierfache von dem gefordert haben, was der FC bereit gewesen wäre zu zahlen.



Arne Gehrke machte als Anwalt des 1. FC Köln während der Verhandlung deutlich, dass der Fußball-Bundesligist nicht vorhat, Lapaczinski wieder als Betreuer der Lizenzspieler einzusetzen. Das Vertrauensverhältnis zur sportlichen Leitung um Trainer Steffen Baumgart sei gebrochen. Der FC hat bereits einen Nachfolger für Lapaczinski gefunden. Marius Laux, der zuletzt für die Regionalliga-Reserve der Kölner aufgelaufen war, ist seit Beginn des Jahres 2022 neuer Teammanager.