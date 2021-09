Zukunftsstrategie „Matchplan“: FC verkündet Kooperation mit japanischem Erstligisten

Köln -

Der 1. FC Köln macht in puncto Internationalisierung ernst und versucht im Rahmen seiner Zukunftsstrategie „Matchplan“ auf dem japanischen Markt Fuß zu fassen. Der Fußball-Bundesligist verkündete am Mittwoch, dass er in den kommenden zweieinhalb Jahren eine Kooperation mit dem japanischen Erstligisten Sanfrecce Hiroshima in den Bereichen Sport und Management eingeht. Im sportlichen Bereich soll die Zusammenarbeit unter anderen Trainerschulungen, Trainingslager und einen Austausch im Jugend- und Scoutingbereich an beiden Standorten umfassen.



„Ziel ist es, ein Netzwerk aufzubauen, von dem beide Clubs dauerhaft profitieren – sportlich und wirtschaftlich“, sagte FC-Präsident Dr. Werner Wolf. FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle verspricht sich ebenfalls einiges von der Kooperation mit dem achtfachen japanischen Meister: „Japan ist für uns in vielfältiger Hinsicht ein interessanter Markt. Wir werden die Kooperation nutzen, um die Bekanntheit des FC im asiatischen Raum zu steigern und neue Partner zu akquirieren.“



Auf Seiten der Japaner ist die Freude über die Zusammenarbeit groß: „Sanfrecce Hiroshima hat sich zum Ziel gesetzt, der beste Verein in Japan für die Ausbildung von jungen Fußballtalenten zu sein. Deshalb ist es für uns wichtig, das Training im Nachwuchsbereich mit den Erfahrungen und dem Know-how des 1. FC Köln weiterzuentwickeln“, erklärte Shingo Senda als Präsident und CEO von Sanfrecce Hiroshima (sam)