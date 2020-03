Coronavirus im Sport: Handball-Nationalmannschaft soll in Quarantäne – EM verschoben

Die neuartige Lungenkrankheit „Covid-19“ breitet sich rasant über den Globus aus.

Alle wichtige Sportarten und -Ligen haben den Betrieb eingestellt.

Die Entwicklungen im Newsblog.

Weltweit bemühen sich Regierungen, die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Die Sportwelt steht weitgehend still. Die Ereignisse im Newsblog.

Dienstag, 17. März

Vier weitere NBA-Spieler infiziert

Vier Basketball-Profis der Brooklyn Nets haben sich mit Sars-CoV-2 infiziert. Einer der namentlich nicht genannten Spieler habe Symptome von Covid-19, die drei anderen seien beschwerdefrei, sagte ein Club-Sprecher am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte entsprechende Berichte von US-Medien. In der NBA sind demnach nun insgesamt sieben Spieler mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.



Der erste positiv getestete Spieler war der Franzose Rudy Gobert von Utah Jazz. Infolge dessen war die Saison in der vergangenen Woche auf unbestimmte Zeit unterbrochen worden. Bekannt sind auch positive Tests bei Goberts Teamkollege Donovan Mitchell und Christian Wood von den Detroit Pistons.



Letzter Gegner der Brooklyn Nets waren am 10. März die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James.

Gesamte Handball-Nationalmannschaft soll in Quarantäne

Die gesamte Handball-Nationalmannschaft soll wegen eines mit dem Coronavirus infizierten Nationalspielers unter Quarantäne gestellt werden. Kreisläufer Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen ist nach dpa-Informationen vom Dienstagabend positiv auf das Virus getestet worden. Da die DHB-Auswahl sich noch in der vergangenen Woche inklusive Kohlbacher zu einem Lehrgang in Aschersleben getroffen hatte, empfahl Mannschaftsarzt Kurt Steuer eine zweiwöchige häusliche Quarantäne für das komplette Team inklusive der Betreuer um den neuen Bundestrainer Alfred Gislason.



Der 24-jährige Kohlbacher ist bereits der zweite Profi der Rhein-Neckar Löwen, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Zuvor war es bereits beim dänischen Nationalspieler Mads Mensah festgestellt worden. Es sind die ersten beiden bekannten Fälle von mit dem Coronavirus infizierten Bundesliga-Profis. Als erstes hatte der TV-Sender Sky Sport News HD über einen Corona-Fall innerhalb der Nationalmannschaft berichtet.

DFL-Chef Seifert: Clubs und Spieler debattieren über Gehaltsverzicht

In der Debatte um die finanziellen Folgen der Coronavirus-Krise im Fußball hat es nach Angaben von DFL-Chef Christian Seifert Gespräche zwischen Spielern und Vereinen über einen Gehaltsverzicht gegeben. „Was Markus Söder gesagt hat, ist das, was viele Menschen denken“, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga am Dienstag in einem Live-Interview der „Bild“-Zeitung. Er wisse „von Clubs, die längst mit ihren Spielern darüber sprechen und vielleicht schon umgesetzt haben. Aber klar, die Forderung ist nachvollziehbar. Viele Akteure müssen ihren Beitrag leisten.“



Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) hatte zuvor die Profis dazu aufgerufen, auf Millionen zu verzichten, um ihren Vereinen in der Corona-Krise zu helfen. „Ganz ehrlich: Es ist nicht die wichtigste und vordringlichste Aufgabe jetzt, dafür zu sorgen, dass die Profivereine wirtschaftlich überleben können“, hatte Söder gesagt und erklärt, er fände es in Ordnung, wenn viele derjenigen Spieler, „die ganz große Gehälter bekommen“, ihren Arbeitgebern gegenüber nun etwas zurückhaltender wären. „Deswegen wäre vielleicht jetzt mal die Idee, dass da jeder seinen Beitrag macht, damit sein Verein, die Liga und der Sport auch dann wieder stattfinden kann, wenn – so hoffen wir – die Krise überwunden wurde.“ Die Bundesliga unterbricht ihren Spielbetrieb aufgrund der Coronavirus-Krise bis mindestens 2. April.



„Wir sind ganz weit davon entfernt, über eine Fortführung der Liga nachzudenken“, sagte Seifert nun. „Wir haben etwas Planungssicherheit. Wir könnten theoretisch nun bis in den Juli hinein planen. Theoretisch haben wir neue Spielräume gewonnen.“ Die Bekämpfung des Virus habe nun Priorität, sagte der DFL-Boss und betonte: „Es kann sein, dass es ungewöhnliche Spieltaktungen gibt.“

IOC ermutigt Athleten bei Olympia-Vorbereitung

16.30 Uhr: Das Internationale Olympische Komitee (IOC) bleibt trotz der sich weiter rasch ausbreitenden Coronavirus-Krise seiner Linie treu und hält an der Austragung der Sommerspiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) fest. Eine Verlegung oder gar Absage kommt für den Ringeorden nicht infrage, auch wenn sich die Lage für die Athleten in allen Ländern dramatisch verschlechtert hat. „Das IOC setzt weiterhin voll und ganz auf die Spiele in Tokio 2020. Mehr als vier Monate vor den Spielen sind derzeit keine einschneidenden Entscheidungen zu treffen“, teilte das IOC nach einer Sitzung mit allen Fachverbänden der Sommersportarten mit und erklärte, „dass jede Spekulation derzeit kontraproduktiv“ sei.

Trotz der Widrigkeiten, die durch das Virus in der Sportwelt entstanden sind, ermutigte das IOC alle Athleten, sich weiterhin „so gut wie möglich“ auf die Olympischen Spiele in Tokio vorzubereiten. „Wir werden die Athleten weiterhin unterstützen, indem wir ihnen und ihren jeweiligen Nationalen Olympischen Komitees die neuesten Informationen und Entwicklungen zur Verfügung stellen“, hieß es in der Mitteilung.

Uefa setzt Europapokal-Wettbewerbe „bis auf Weiteres“ aus

15.45 Uhr: Die Europäische Fußball-Union hat im Zuge der Coronavirus-Krise alle Spiele für Vereine und Nationalmannschaften „bis auf Weiteres“ ausgesetzt. Entscheidungen zu neuen Terminen beispielsweise für Partien der Champions League und Europa League sollen „zu gegebener Zeit“ getroffen und mitgeteilt werden, wie die Uefa nach mehreren Krisensitzungen am Dienstag mitteilte. Eine Arbeitsgruppe solle unter Beteiligung der Ligen und Klubs nach Lösungen im Kalender suchen, die es ermöglichen, die Saison zu Ende zu spielen. Die für Ende März geplanten Playoff-Spiele zur Europameisterschaft, die in den Sommer 2021 verschoben wurde, sollen nach Möglichkeit Anfang Juni stattfinden.

Damit blieb zunächst unklar, wie die Sieger in den beiden europäischen Vereinswettbewerben ermittelt werden sollen. Zuletzt hatte es Medienberichte gegeben, dass es in Champions League und Europa League jeweils Final-Four-Turniere mit Halbfinals und Endspielen am selben Ort geben solle. Das Finale der Champions League sollte bislang am 30. Mai in Istanbul steigen, das Endspiel der Europa League war drei Tage zuvor in Danzig geplant.

Deutsche Beacholleyball-Tour abgesagt

14.20 Uhr: Die deutsche Beachvolleyball-Tour wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Das gab der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Dienstag bekannt. Die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand sollen hingegen nach derzeitigem Stand Anfang September wie geplant stattfinden .„Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und wollen mit dieser Entscheidung auch zu einer Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus beitragen“, sagte DVV-Präsident Rene Hecht: „Sofern bis Anfang September wieder so etwas wie Normalität im öffentlichen Leben eingekehrt ist, und auch die Menschen in ihren Alltag zurückgekehrt sind, ist die Beach-DM in Timmendorfer Strand unser großes Ziel.“

Uefa schlägt Verschiebung der EM vor

13.14 Uhr: Die Europäische Fußball-Union Uefa hat bei ihrer Telefonkonferenz zur Coronakrise einen Vorschlag zur Verschiebung der für den Sommer 2020 geplanten EM ins Jahr 2021 erarbeitet. Demnach soll die Klub-WM der Fifa, die erstmals 2021 ausgetragen werden soll, in den Sommer 2022 verlegt werden. Das wäre möglich, weil die WM 2022 in Katar im Winter stattfinden wird. Der Vorschlag, die EM im Herbst oder Winter 2020 auszutragen, ist damit vom Tisch.

Einem entsprechenden Vorschlag der Uefa haben am Dienstag die nationalen Ligen sowie die Europäische Klubvereinigung ECA zugestimmt, wie unter anderem das ZDF berichtete. In einer weiteren Videokonferenz müssen die 55 Uefa-Mitgliedsverbände die Verlegung aufgrund der Coronavirus-Pandemie absegnen, ehe das Uefa-Exekutivkomitee die endgültige Entscheidung treffen kann.

Von der Uefa-Entscheidung „hängen sehr viele Szenarien für die Bundesliga ab“, hatte DFL-Chef Christian Seifert gesagt. Er hatte am Montag bekannt gegeben, dass in der 1. und 2. Bundesliga bis mindestens zum 2. April der Ball ruht. Sollte die EM verlegt werden, hätte die Bundesliga mehr Zeit, ihre Saison zu Ende spielen zu können.

Die EM sollte eigentlich vom 12. Juni bis zum 12. Juli in mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland, ausgetragen werden. Für das Eröffnungsspiel war Rom, die Hauptstadt des besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Italien, vorgesehen.

Deutsche Football-Saison startet später

13.10 Uhr: Die deutsche Football-Bundesliga GFL hat ihren Saisonstart aufgrund der Corona-Pandemie um fünf Wochen nach hinten verschoben. Der erste Spieltag soll nun am Pfingstwochenende (30./31. Mai) stattfinden, um die Saison auf jeden Fall austragen zu können. Das entschied die Ligadirektion gemeinsam mit dem American Football Verband Deutschland AFVD. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagte Ligasprecher Carsten Dalkowsk.: „Aber die Vereine benötigten jetzt kurzfristig Planungssicherheit für die kommenden Wochen. Mit der jetzt getroffenen Entscheidung behält die GFL alle Optionen offen und kann flexibel auf neue Entwicklungen reagieren.“

Vize-Chef des Olympia-OK ist infiziert

12.00 Uhr: Mitten in der Diskussion um eine reguläre Austragung der Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) hat sich der Vize-Chef des Organisationskomitees, Kozo Tashima, mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte Tashima in einem Statement des japanischen Fußballverbandes, dessen Vorsitzender er ist, mit. Eine mögliche Infektionsquelle könne nach seinen Angaben das Uefa-Meeting in Amsterdam Anfang März gewesen sein, bei dem er die japanische Bewerbung für die Frauen-WM 2023 vorgestellt hatte. „In Amsterdam und in Europa war die Nervosität wegen des neuen Virus Anfang März noch nicht so groß. Alle haben sich weiterhin umarmt, haben die Hände geschüttelt und sich Küsse auf die Wange gegeben“, sagte Tashima.

Schon vor dem mittlerweile erfolgten Beinahe-Stillstand in der Sportwelt aufgrund der Pandemie war auch eine Verlegung oder Absage der Sommerspiele zum Thema geworden. Bislang halten die Entscheidungsträger um IOC-Präsident Thomas Bach aber an dem ursprünglichen Zeitplan fest.

Nächster Corona-Fall in der 2. Bundesliga

11.35 Uhr: Tobias Mißner vom Fußball-Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 20 Jahre alte Außenverteidiger der Hessen habe sich wahrscheinlich bei einem Familienbesuch in Dortmund angesteckt und befinde sich dort in häuslicher Quarantäne, teilte der Verein am Dienstag mit.

„In meiner Familie gab es bereits mehrere positive Fälle. Mir geht es aber gut, ich bin symptomfrei“, berichtete Mißner in einer Mitteilung des Tabellen-16. vom Dienstag. „Jetzt gilt es, die Quarantäne entsprechend den Vorgaben durchzuziehen.“ Der Verein reagierte umgehend und ordnete für die Mannschaft und das komplette Funktionsteam vorsorglich ebenfalls eine häusliche Quarantäne an.

Zuvor hatte es bei den Zweitliga-Rivalen Hannover 96, 1. FC Nürnberg und Holstein Kiel sowie dem Bundesligisten SC Paderborn und Hertha BSC insgesamt sechs positive Coronavirus-Fälle gegeben.

Profi von Hertha BSC positiv auf Coronavirus getestet – Team in Quarantäne

11.10 Uhr: Ein Profi des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das erklärte der Klub am Dienstagvormittag. Um welchen Spieler es sich handelt, wurde nicht mitgeteilt. Laut „Bild“ handelt es sich bei dem Erkrankten um Maximilian Mittelstädt.

Es wurde für alle Spieler des Lizenzspieler-Kaders sowie das Trainer- und Funktionsteam eine 14-tägige häusliche Quarantäne angeordnet. „Der Spieler hat über die üblichen Symptome geklagt und wir haben ihn dann umgehend von der Gruppe getrennt. Ein Test hat dann ein positives Ergebnis auf das Virus hervorgebracht. Alle Spieler unseres Kaders müssen nun die nächsten zwei Wochen zuhause bleiben, was auch einen individuellen Trainingsplan außer Haus ausschließt. Wir werden jetzt beobachten, ob noch weitere Fälle dazukommen, denn davon ist der Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining abhängig“, sagte Mannschaftsarzt Uli Schleicher. Es ist der zweite Fall in der Bundesliga. Zuvor war Luca Kilian vom SC Paderborn positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Hertha-Manager Michael Preetz: „Bei einer solch rasanten Entwicklung der Fallzahlen war es abzusehen, dass das Virus früher oder später auch im Mannschaftskreis ankommt. Das Wichtigste ist, dass sich alle nun an die Regeln halten. Wir müssen die Situation jetzt so annehmen wie sie ist. Wann die Mannschaft wieder gemeinsam auf dem Platz stehen kann, ist derzeit noch offen. Bis dahin können die Jungs lediglich zuhause täglich ein Stabilisationsprogramm durchführen, was ihnen unsere Athletiktrainer mit an die Hand gegeben haben.“

Dortmund und Köln schicken Spieler nach Hause

11.00 Uhr: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund schickt seine Spieler vorerst nach Hause. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie gab der BVB am Dienstag allen Profis bis zum kommenden Montag frei. Lucien Favre und sein Trainerteam statteten die Spieler allerdings mit individuellen Trainingsplänen aus. Auch der 1. FC Köln gab seinen Profis Trainingspläne für zehn Tage mit nach Hause. Wann die Mannschaften in der Liga wieder gefragt sein werden, ist offen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte den Spielbetrieb am Montag bis mindestens zum 2. April ausgesetzt.

Verband fordert Transfer-Verbote

10.45 Uhr: Der Norwegische Fußball-Verband (NFF) fordert im Zuge der Coronakrise ein internationales Transferverbot durch die Fifa. „Wir haben den Fußball-Weltverband gebeten, alle Spielertransfers zu untersagen, solange wir diese außergewöhnliche Situation haben“, sagte Verbandspräsident Terje Svendsen der Zeitung „Verdens Gang“ .In den großen Ligen wie der Bundesliga ist das nächste Transferfenster in der Regel zwischen dem 1. Juli und dem 31. August geöffnet. In vielen kleineren Ligen gelten andere Zeiträume, in Norwegen etwa ist das aktuelle Fenster bis 1. April offen, dann wieder im kompletten August. Hintergrund von Svendsens Vorschlag: „In den Standardverträgen der Spieler gibt es Klauseln, wonach die Verträge nicht mehr bindend sind, wenn jemand 14 Tage beurlaubt ist.“ Beurlaubungen seien aber für kleinere Klubs ein Mittel, der aktuellen Lage Herr zu werden. Wären Verträge dann aber nicht mehr bindend, könnten vielen Vereinen Ablösesummen entgehen, sofern Transfers weiterhin erlaubt blieben.

Regierung hilft italienischen Fußballklubs

10.35 Uhr: Italienische Fußballklubs sollen vom bereits beschlossenen Hilfspaket der Regierung profitieren. Die Vereine werden bis zum 31. Mai bei der Zahlung von Steuern, Pensionsbeiträgen und Lohnnebenkosten entlastet. Insgesamt macht die Regierung 50 Millionen Euro locker. „Sie hat eingesehen, dass auch die Sportwelt stark von der Coronavirus-Krise hart betroffen ist“, hieß es in einer Mitteilung des italienischen Fußballverbandes FIGC. Die Regierung hatte zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise am Montag ein Hilfspaket von insgesamt 25 Milliarden Euro beschlossen.

Rot-Weiß Oberhausen schickt Spieler in Kurzarbeit

10.25 Uhr: Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen will seine Spieler aufgrund der Coronavirus-Pandemie in Kurzarbeit schicken. „Wir versuchen, für diese schlechte Zeit Lösungen zu finden. Deshalb werden wir am Dienstag unserer Mannschaft die Kurzarbeit anbieten“, sagte Präsident Hajo Sommers der „WAZ“. Derzeit ruht der Spielbetrieb in den Regionalligen. Bei einem Saisonabbruch droht RWO ein massiver finanzieller Schaden. „Dann werden unsere Arbeitnehmer nur noch 60 bis 67 Prozent ihres Gehalts erhalten – für weniger Arbeitsstunden“, so Sommers. Ansonsten „haben wir ein Problem am Arsch“, fügte er in drastischer Form an. Die Spieler müssen dem Vorschlag des Vereins allerdings noch zustimmen.

Chemnitzer FC prüft staatliche Hilfen

9.30 Uhr: Fußball-Drittligist Chemnitzer FC prüft die Inanspruchnahme staatlicher Hilfen, um durch die Aussetzung des Spielbetriebs bis Ende April finanziell abgesichert zu sein. Das kündigte die CFC-Vorstandsvorsitzende Romy Polster an. „Es ist nun maßgeblich, bis zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Chemnitzer FC aufrechtzuerhalten. Dazu werden wir alle angebotenen staatlichen Hilfen für die Liquiditätssicherung prüfen. Vor dieser Herausforderung steht nun die gesamte Liga“, sagte Polster.

In einer Videokonferenz hatten der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sowie die Vertreter der 20 Klubs am Montag beschlossen, die Saison angesichts der Coronavirus-Pandemie vorerst bis zum 30. April auszusetzen. Der festgelegte Zeitraum orientiert sich an den aktuell vorliegenden behördlichen Anordnungen. Die verlängerte Pause soll die Möglichkeit offen halten, dass die Saison doch noch zu Ende gespielt werden kann.

Weitere Kritik an BVB-Chef Watzke

8.20 Uhr: Auch Präsident Helge Leonhardt von Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat die ablehnende Haltung von Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zu möglichen finanziellen Hilfen von größeren für kleinere Klubs in der Fußball-Bundesliga kritisiert. „Ich denke da völlig anders, weil ich anders erzogen wurde und schon in den letzten 20 Jahren drei große Krisen erlebt und soziale Verantwortung für viele Menschen habe. Und da ging es nicht um Fußballer, die Multimillionäre sind“, sagte Leonhardt der „Leipziger Volkszeitung“.

Watzke hatte in der ARD-„Sportschau“ am Sonntag betont, dass Vereine auch Wirtschaftsunternehmer und Konkurrenten seien. „Und da muss man das sehr genau miteinander austarieren, was noch Wettbewerb ist und was kein Wettbewerb mehr ist“, erklärte Watzke. „Am Ende können nicht die Klubs, die ein bisschen Polster angesetzt haben in den vergangenen Jahren, dann im Prinzip die Klubs, die das wiederum nicht gemacht haben, dafür auch noch belohnen.“

Zuvor hatte bereits Fortuna Düsseldorfs Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann die Aussagen Watzkes kritisiert.

Monaco plant Formel-1-Rennen Ende Mai

7.55 Uhr: Monaco hält trotz der Coronavirus-Pandemie an seinen Plänen für das Formel-1-Rennen Ende Mai fest. Es werde erwartet, dass der Grand Prix in Monte Carlo „wie ursprünglich geplant stattfindet“, teilte der Automobilclub des Fürstentums als Veranstalter mit. Im ursprünglichen Formel-1-Kalender war das Rennen als siebter WM-Lauf für den 24. Mai vorgesehen. Nach der kurzfristigen Absage des Auftakts in Australien und der Verschiebung der Rennen in Bahrain, Vietnam und China muss die Rennserie ihre Terminpläne aber völlig neu organisieren.

Die Formel-1-Spitze hatte zuletzt einen Saisonbeginn für Ende Mai angekündigt. Damit könnte Monaco zum Ort des Neustarts werden. Offen ist, was mit den Rennen im niederländischen Zandvoort und in Barcelona passiert, die für den 3. und 10. Mai angesetzt waren.

Formel-1-Sportchef Ross Brawn rechnet derzeit mit mindestens 17 Grand Prix für dieses Jahr. Ursprünglich waren 22 Rennen vorgesehen. Um Platz für verlegte WM-Läufe zu schaffen, will die Königsklasse des Motorsports auf die knapp vierwöchige Sommerpause im August verzichten. Einige Grand-Prix-Events könnten dann zudem von drei auf zwei Tage verkürzt werden.

Fortuna-Boss kritisiert BVB-Chef Watzke

5.05 Uhr: Fortuna Düsseldorf wehrt sich gegen die Absage von Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zu möglichen finanziellen Hilfen von größeren für kleinere Klubs in der Fußball-Bundesliga. „Ich weiß nicht, was ihn dazu getrieben hat, das zu sagen. Ich halte das für absolut unsolidarisch. Es war weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Inhalt“, sagte der Fortuna-Vorstandsvorsitzende Thomas Röttgermann der „Rheinischen Post“.

Watzke hatte in der ARD-„Sportschau“ am Sonntag betont, Vereine seien auch Wirtschaftsunternehmen. „Und ehrlicherweise sind wir auch Konkurrenten. Und da muss man das sehr genau miteinander austarieren, was noch Wettbewerb ist und was kein Wettbewerb mehr ist.“ Und weiter: „Am Ende können nicht die Klubs, die ein bisschen Polster angesetzt haben in den vergangenen Jahren, dann im Prinzip die Klubs, die das wiederum nicht gemacht haben, dafür auch noch belohnen.“

Toni Kroos meldet sich aus der Quarantäne

4.53 Uhr: Fußball-Nationalspieler Toni Kroos (30), der derzeit unter Quarantäne steht, hat keine Anzeichen für eine Erkrankung am Coronavirus. „Mir und meiner Familie geht es gut, keine Symptome. Wir sind fit“, sagte Kroos in der am späten Montagabend ausgestrahlten ProSieben-Show „Late Night Berlin“. Kroos steht, wie die gesamte Mannschaft von Real Madrid, seit mehreren Tagen unter Quarantäne, weil zuvor ein Profi des Basketballteams positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden war. „Langweilig ist mir nicht, das kannst du dir vorstellen mit drei Kindern. Den ganzen Tag zuhause wird es nicht langweilig. Aber wenn man mal nach rechts und links schaut, ist die Hauptsache, dass es uns allen gut geht“, sagte der Fußball-Profi im Videotelefonat mit Moderator Klaas Heufer-Umlauf. Er esse viel Nudeln und habe noch reichlich Klopapier im Haus, scherzte Kroos.

Auf eine mögliche Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer angesprochen, meinte der 30-Jährige: „Wann wieder Fußball gespielt wird, steht aktuell mal ganz hinten an. Die Hauptsache ist, wann man diesen unsichtbaren Gegner wieder weg bekommt. Dass alles wieder zur Normalität kommt.“ Es gebe momentan andere Probleme, als jetzt wieder Fußball spielen zu können.

Athleten hoffen auf „Team D“-Zentrum

3.58 Uhr: Nach Wettkampf-Absagen und durch die eingeschränkten Trainingsbedingungen an Bundesstützpunkten hoffen deutsche Athletinnen und Athleten nun auf ein „Team-D“-Trainings-Zentrum in Kienbaum bei Berlin. Sie versprechen sich dadurch trotz der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus eine vernünftige Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio. „Im Moment ist noch völlig offen, wann es startet und wie das alles unter den Bedingungen des Coronavirus geregelt wird. Aber der DOSB hat diese Initiative gestartet, um möglichst vielen Fachverbänden zu helfen“, sagte Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe aus Potsdam. Derzeit ist allerdings auch völlig ungeklärt, ob die Olympischen Spiele überhaupt zum geplanten Zeitpunkt ab 24. Juli in Tokio stattfinden können. „Ich traue mich echt nicht, derzeit ein Urteil abzugeben. Ich hoffe darauf, dass die Probleme um das Virus genauso schnell wieder verschwinden, wie sie gekommen sind“, sagte Rauhe.

Nascar-Rennserie pausiert bis zum 9. Mai

0.58 Uhr: Die US-Rennsportserie Nascar unterbricht ihre Saison wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 9. Mai. „Wir wollen alle 36 Rennen in dieser Saison fahren“, hieß es in der Mitteilung vom Montag (Ortszeit). Genaue Angaben zu weiteren und neuen Terminen mache man, nachdem man die Lage weiter beobachtet und sich mit den Gesundheitsbehörden abgestimmt habe. Am Freitag hatte die Serie, in der bislang sieben Rennen gefahren worden sind, zunächst nur die kommenden zwei Wettkämpfe auf Eis gelegt. NBA, NHL, MLS und MLB haben auf die Ausbreitung des Virus und die schärferen Vorgaben durch die US-Gesundheitsbehörde ebenfalls reagiert und pausieren bis mindestens Mitte Mai. Nascar möchte die Saison am 9. Mai in Martinsville wieder aufnehmen.

Montag, 16. März

Drittel des FC Valencia mit Coronavirus infiziert

19.40 Uhr: Beim spanischen Fußball-Erstligisten FC Valencia wächst die Zahl der Corona-Infizierten unaufhörlich. Wie der Verein am Montagabend mitteilte, sind mittlerweile „35 Prozent“ aus dem direkten Umfeld der Profimannschaft positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Auf eine genauere Definition verzichtete der Klub. Dem Kader der ersten Mannschaft gehören 25 Profis an, hinzu kommen Trainerstab, Betreuer und medizinisches Personal. Jeder positive Fall weise keine Symptome auf und werde in Isolation medizinisch betreut.

Zweiter bestätigter Corona-Fall in der Formel 1

16.51 Uhr: Der Formel-1-Reifenhersteller Pirelli hat einen positiven Coronavirus-Fall vermeldet. Betroffen ist ein Mitarbeiter, der auch beim letztlich abgesagten Großen Preis von Australien in Melbourne im Einsatz war. Der Saisonauftakt war kurzfristig verschoben worden, nachdem ein Mitarbeiter des Rennstalls McLaren positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden war. Wann die Motorsport-Königsklasse in die Saison starten wird, ist offen. Auch die Rennen in Bahrain, Vietnam und China wurden bereits verschoben.

Handball-Bundesliga soll nicht abgebrochen werden

15.50 Uhr: Die Handball-Bundesliga (HBL) wird ihre wegen der Coronakrise momentan unterbrochene Erstliga-Saison vorerst nicht abbrechen. Diese Entscheidung fällten die 18 Bundesligisten bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montag. Die aktuelle Spielzeit bleibt damit zunächst bis zum einschließlich 22. April ausgesetzt. Die HBL hält damit am Präsidiumsbeschluss fest, die Saison nach Möglichkeit zu Ende zu spielen. „Dies ist allerdings von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den damit in Zusammenhang stehenden politischen, gesetzlichen und behördlichen Rahmenbedingungen abhängig“, heißt es in einer HBL-Mitteilung: „Die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung hat dabei selbstverständlich höchste Priorität.“ Statt am Montag das vorzeitige Saisonende zu beschließen, wurde den Klubs während einer mehrstündigen Telefonkonferenz ein Managementfahrplan zur Erfassung des zu erwartenden wirtschaftlichen Schadens und zur Eindämmung der wirtschaftlichen Risiken vorgestellt. Die Klubs der HBL stünden vor „nie dagewesenen Herausforderungen“.

DFL stoppt Bundesliga bis April

15.05 Uhr: Die Bundesliga und die 2. Liga unterbrechen ihren Spielbetrieb aufgrund der Coronavirus-Krise bis mindestens zum 2. April. Das wurde während der Mitgliederversammlung der 36 in der Deutschen Fußball Liga organisierten Profi-Klubs am Montag in Frankfurt/Main beschlossen. „Ich möchte ausdrücklich betonen, dass wir nicht davon ausgehen, ab dem 3. April wieder zu spielen“, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. In der Woche ab dem 30. März wollen sich die Vereine erneut abstimmen. Geisterspiele seien „in naher Zukunft die einzige Chance“, äußerte Seifert zudem. „Deshalb bitte ich um Verständnis und Unterstützung, dass wir darüber nachdenken müssen.“ Es gebe „keinen Zweifel, dass die Eindämmung des Coronavirus Vorrang vor allem hat“.

Am vergangenen Freitag hatte die DFL nach massiver Kritik und langem Hin und Her den eigentlich für das Wochenende geplanten 26. Spieltag abgesagt. Die Branchengrößen hatten das zögerliche Krisenmanagement im Anschluss auch mit finanziellen Zwängen begründet. Hintergrund sind Zahlungen aus dem milliardenschweren TV-Vertrag, die nur fällig werden, wenn auch tatsächlich gespielt wird.

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte unlängst von der „größten Krise des deutschen Profi-Fußballs“ gesprochen. Sollte die Saison wegen der Krise nicht beendet werden können, drohen Einnahmeverluste in Höhe von rund einer dreiviertel Milliarde Euro. Auch deshalb war längst über Solidarfonds innerhalb der Ligen diskutiert worden.

Von großer Bedeutung für den deutschen Fußball wird der Ausgang der Uefa-Konferenz am Dienstag sein. Die Europäische Fußball-Union berät über die Verlegung der Fußball-EM 2020 in den kommenden Winter oder den Sommer 2021. Sollte das Turnier aufgrund der Verbreitung von Sars-CoV-2 wie erwartet nicht wie ursprünglich geplant vom 12. Juni bis zum 12. Juli stattfinden, hätten die nationalen Ligen bis zum 30. Juni Zeit, ihre Saison abzuschließen.

Valencia-Profi Mangala infiziert

14.20 Uhr: Der französische Ex-Nationalspieler Eliaquim Mangala vom spanischen Fußball-Erstligisten FC Valencia ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Ich fühle mich gut und habe keine Symptome im Zusammenhang mit dem Virus“, twitterte der 29 Jahre alte Abwehrspieler am Montag. Er sei in häuslicher Quarantäne und von seiner Familie getrennt. Bereits am Sonntag hatte der Klub fünf Coronafälle innerhalb der Mannschaft und des Betreuerstabs bestätigt. Einer der Infizierten ist Abwehrspieler Ezequiel Garay (33), der dies bei Instagram bekannt gab. Der argentinische Nationalspieler war am Sonntag der erste Spieler der Primera Division, der positiv getestet wurde.

Noch keine Kulanz-Regelungen bei Sky und Dazn

13.15 Uhr: Sky und Dazn haben noch keine Entscheidungen über Kulanz-Regelungen wegen ihres stark reduzierten Programms getroffen. Das sagten Sprecher des Pay-TV-Senders und des ebenfalls kostenpflichtigen Streamingdienstes am Montag. Sky und Dazn haben wegen der Absage fast aller Sportveranstaltungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus momentan keine Live-Übertragungen im Angebot. Sie zeigen derzeit vor allem Dokumentationen und Aufzeichnungen früherer Fußballspiele. Für einen Teil der Dazn-Kunden gibt es eine einfache Lösung. Wer ein Monats-Abonnement für 11,99 Euro hat, kann eine Vier-Monats-Pause einlegen oder sogar sofort kündigen. Anders sieht es Dazn Jahresvertrag für 119,99 Euro aus. „Ein Jahresabo kann nicht pausiert werden“, heißt es bei Dazn.

Die Telekom hat hingegen schon reagiert. Weil nahezu der komplette Sport durch Absagen stillsteht, „können wir leider den Fans und unseren MagentaSport-Kunden nicht wie gewohnt packenden Live-Sport zeigen“, sagte Sponsoring-Chef Henning Stiegenroth. „Daher werden wir allen MagentaSport-Kunden zunächst den Abopreis für einen Monat erstatten. Sollte sich die Entwicklung fortsetzen, werden wir auch danach selbstverständlich eine faire Lösung für die Kunden finden.“ Die Telekom zeigt normalerweise Basketball, Eishockey und Drittliga-Fußball.

Hopp nennt Saison vor leeren Rängen „lächerlich“

12.50 Uhr: Mäzen Dietmar Hopp von der TSG 1899 Hoffenheim hat sich trotz der Coronavirus-Pandemie gegen eine Beendigung der aktuellen Bundesliga-Saison mit Geisterspielen ausgesprochen. „Die Saison kann man locker in vier Wochen durch englische Wochen im Juni noch ausspielen. Aber die Saison vor leeren Rängen fertig zu spielen, halte ich für lächerlich“, sagte der 79-Jährige in einem Interview bei Sport1. Derzeit ist die Bundesliga wegen des Virus unterbrochen, eine Verschiebung der Fußball-EM könnte den Vereinen zusätzliche Zeit bis Ende Juni bringen.

Für Hopp ist klar, dass das paneuropäische Turnier in zwölf Ländern in diesem Sommer nicht gespielt werden kann. „Eine EM muss abgesagt werden, das Turnier könnte im nächsten Jahr gespielt werden. Das hätte den Vorteil, dass es keine Klub-WM geben würde, dieses Turnier wäre sowieso nicht angebracht“, erklärte der Milliardär.

DFL-Krisensitzung in Frankfurt startet

12.20 Uhr: In einem Hotel am Frankfurter Flughafen hat kurz vor Montagmittag die außerordentliche Mitgliederversammlung der DFL begonnen. Die Vertreter der 36 Profiklubs beraten bei ihrem kurzfristig anberaumten Treffen über die Auswirkungen der Coronakrise. Seit vergangenen Freitag ist der Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg ausgesetzt. Darüber hinaus hat das DFL-Präsidium unter der Leitung von Christian Seifert der Versammlung vorgeschlagen, bis zum 2. April zu pausieren. Bei der Zusammenkunft geht es grundsätzlich um die unmittelbare Zukunft des Profifußballs. Zahlreiche Maßnahmen wurden vorab diskutiert. Dabei geht es um terminliche, sportliche und finanzielle Aspekte.

Findet die EM in Russland statt?

12.10 Uhr: In der Diskussion über eine Durchführung der EM 2020 hat Russland der Europäischen Fußball-Union (Uefa) seine Hilfe als potenzieller Gastgeber angeboten – und damit eine neue Perspektive ermöglicht. „Natürlich sind wir bereit. Wir müssen aber zuerst diskutieren, wie das Format aussehen könnte, wie viele Spiele stattfinden würden und so weiter“, sagte Alexei Sorokin, Chef des Organisationskomitees für die WM 2018, russischen Medien. Sorokin bekräftigte, dass die Austragung der Endrunde in Russland „von der Uefa evaluiert werden muss“. Dass die Uefa, die am Dienstag bei einem Krisengipfel über das weitere Vorgehen berät, am bisherigen Termin (12. Juni bis 12. Juli) festhält, ist angesichts der Corona-Pandemie allerdings unrealistisch. Viel wahrscheinlicher als die lokale scheint die zeitliche Verschiebung in den Dezember dieses Jahres oder in den Sommer 2021. Auch besteht die Möglichkeit, dass die Uefa am Dienstag zunächst nur die geplante Ausführung in zwölf Ländern im angedachten Zeitraum absagt, die Entwicklung der Pandemie abwartet und dann über Alternativen entscheidet.

Erster Infizierter in Handball-Bundesliga

11.10 Uhr: In der Handball-Bundesliga gibt es den ersten bekannten Fall eines mit dem Coronavirus infizierten Profis. Der dänische Nationalspieler Mads Mensah von den Rhein-Neckar Löwen ist positiv auf das Virus getestet worden, wie der Verein am Montagmorgen mitteilte. Der 28-Jährige, der sich nach eigener Aussage wieder fit und voll belastbar fühle, sei umgehend gemeinsam mit seiner Familie in eine 14-tägige häusliche Quarantäne überstellt worden. Die Mannheimer haben den Trainingsbetrieb bis auf weiteres ausgesetzt. Mensah hatte in der vergangenen Woche grippeähnliche Symptome gezeigt und wurde anschließend getestet.

Brasiliens Liga läuft weiter – Spieler mit Schutzmasken

10.55 Uhr: Trotz Corona-Pandemie rollte am Wochenende der Ball in Brasiliens Bundesland-Meisterschaften. Größenteils ohne Zuschauer, aber mit Spielern. Und diese demonstrierten ihren Unmut über die Inkonsequenz der Verbände in einer einmaligen Aktion. So lief in Porto Alegre Topklub Gremio aus Protest mit Schutzmasken ein, in Rio de Janeiro betraten die Profis der Traditionsvereine Botafogo und Vasco da Gama mit Atemschutz den Rasen. Gespielt wurde trotzdem. Immerhin setzte Minas Gerais als erster von 27 Regionalverbänden die laufende Meisterschaft vorübergehend aus – aber erst nach den Spielen am Sonntag. Die übergeordnete CBF stellt den Spielbetrieb ihrer Wettbewerbe nun ab dieser Woche ein.

Der mit seinen Statements stets polarisierende Staatspräsident Jair Bolsonaro kritisierte angesichts der eher geringen Zahl von bislang 200 bestätigten Fällen in Brasilien gegenüber dem Nachrichtensender CNN: „Wenn man Fußballspiele absagt, trägt man zur Hysterie bei. Absagen halten den Virus nicht auf. Die Wirtschaft darf nicht stoppen. Das wird zu Arbeitslosigkeit führen.“

Fangemeinschaft: Saison nicht mit Geisterspielen beenden

9.35 Uhr: Die Fangemeinschaft „Unsere Kurve“ hat vor einer schnellen Wiederaufnahme des Fußball-Spielbetriebs gewarnt und sieht Geisterspiele nicht einmal als Notlösung. Dies teilte die Interessensgemeinschaft am Montag mit. „Die Saison muss so lange unterbrochen werden, wie es gesamtgesellschaftlich notwendig ist. Es darf nicht sein, dass das öffentliche Leben stillgelegt wird, der Profifußball aber weiterhin mit allen Mitteln versucht, eine Scheinrealität aufrecht zu erhalten“, hieß es in der Mitteilung. Geisterspiele seien „keine Alternative“, EM und internationale Wettbewerbe müssten „verschoben werden“.

Wegen der Coronavirus-Pandemie pausiert die Bundesliga derzeit, auch die anderen internationalen Ligen spielen derzeit nicht. Die Folgen der Krise dürften auch die Klubs wirtschaftlich hart treffen. „Unsere Kurve“ fordert dazu: „Der Profifußball muss sich aus eigener Kraft helfen und auf die Inanspruchnahme staatlicher Hilfen verzichten. Dies kann durch die Einrichtung eines eigenen Fonds realisiert werden.“ Demnach könnten Topverdiener bei Spielern und Funktionären „nach Einkommen gestaffelt für eine bestimmte Zeit auf Anteile ihres Gehalts verzichten“.

Marko Pantelic mit Coronavirus infiziert

9.15 Uhr: Ex-Hertha-Stürmer Marko Pantelic hat sich in seiner Funktion als Vize-Präsident des serbischen Fußball-Verbandes bei einer Reise in Amsterdam mit dem Coronavirus infiziert. Der 41-Jährige befindet sich nach seiner Rückkehr nach Belgrad in häuslicher Quarantäne. Das berichten niederländische Medien.

Deutscher Volleyballer mit Fieber in Italien in Quarantäne

9.10 Uhr: Der deutsche Volleyball-Nationalspieler Linus Weber von den Powervolleys Milano hat die Lage in Italien mit der Ausgangssperre als „erschreckende Situation“ bezeichnet. Der 20-Jährige gebürtige Geraer, der im Sommer vergangenen Jahres von den Berlin Volley in die Lombardei gewechselt war, befindet sich derzeit selbst in Quarantäne. „Ein bisschen kränkel ich schon“, zitierte die „Berliner Zeitung“ Weber nach einem Telefongespräch. Er sprach auch von leichtem Fieber. Gewissheit, ob der Coronavirus auch ihn erwischt hat, hat Weber nicht. „Es könnte auch eine normale Grippe sein“, meinte Weber. Da Arztpraxen, Kliniken und Labore in Mailand derzeit völlig überlastet seien, seien Tests auf Covid-19 auch nicht möglich.

Die Powervolleys Milano haben der Mannschaft zwei Wochen Quarantäne verordnet. Vorausgegangen war eine Partie des Challenge Cups gegen VC Saaremma aus Estland und Kontakt von Teammitgliedern zu Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren.

DFL berät in Frankfurt über weiteres Vorgehen in Corona-Krise

8.15 Uhr: Der Profi-Fußball steht unter enormen Druck. Die Coronavirus-Pandemie bedroht mittlerweile das milliardenschwere Geschäftsmodell. Bei einer Krisensitzung in einem Frankfurter Flughafenhotel wollen die 36 Klubs aus Bundesliga und 2. Liga am Montag (11.30 Uhr) gemeinsam beraten, wie sie mit der prekären Situation umgehen.

Wann wieder gespielt werden kann, ist die große Frage und im Moment kann sie niemand seriös beantworten. Die bislang avisierte Saisonunterbrechung bis zum 2. April mit der Streichung nur eines weiteren Spieltages vor der Länderspielpause reicht ziemlich sicher nicht aus. In Berlin sind die Stadien von Hertha BSC und 1. FC Union schon bis zum 19. April gesperrt. Womöglich erkennen die Klubs die Lage und verlängern von sich aus die Zwangspause, um dann ohne ständigen aktuellen Druck nach Lösungen für die Restsaison suchen zu können.

Rund 85 Millionen Euro gehen den Klubs pro ausgefallenen Spieltag an Einnahmen aus TV-, Sponsoren, und Eintrittsgeldern verloren. Das macht bei neun Spieltagen rund eine dreiviertel Milliarde Euro. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge und BVB-Chef Hans-Joachim Watzke warnten schon vor möglichen Insolvenzen mittlerer und kleinerer Klubs. Ein Solidarfonds wird dennoch skeptisch bewertet, kleinere Vereine dürften aber sicher das Thema zur Sprache bringen.

Um sportliche Lösungen im Falle einer Komplett-Absage wird es auch am Montag schon gehen. Wahrscheinlicher wäre daher: Die Saison wird für beendet erklärt, es gibt keinen Meister, keine Auf- und Absteiger. In die Europacup-Wettbewerbe werden die gleichen Klubs wie im Vorjahr entsandt. Großer Gewinner wären Werder Bremen und der SC Paderborn, großer Verlierer der FC Bayern, der nicht Meister würde und vor allem die potenziellen Bundesliga-Aufsteiger aus Bielefeld, Stuttgart und Hamburg, die weiter zweitklassig blieben.

Pause im US-Sport deutlich länger

6.30 Uhr: Der US-Sport wird wegen der Coronavirus-Krise wohl viel länger ruhen müssen als von den großen Ligen zunächst erhofft. Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfahl am Sonntag (Ortszeit), in den kommenden acht Wochen im ganzen Land Veranstaltungen mit 50 Personen und mehr zu verschieben oder abzusagen. Das überschreitet die angepeilten Pausen in der NHL (Eishockey) und der MLS (Fußball) deutlich. Die Basketball-Profiliga NBA hatte in ihrer offiziellen Mitteilung von einer Pause auf unbestimmte Zeit gesprochen. Auch der zunächst nur um zwei Wochen verschobene Saisonstart in der Baseball-Liga MLB wird unter diesen Umständen nicht zu halten sein.

Schmadtke bangt um Existenz einiger Bundesligisten

6.11 Uhr: Jörg Schmadtke, der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg, geht davon aus, dass die derzeitige Corona-Pandemie für „so manchen Verein existenzbedrohend“ sein kann. „Ja, der Fußball hat insgesamt sehr langsam reagiert. Aber es gibt in solch außergewöhnlichen Momenten auch keinen Masterplan, den man aus der Schublade ziehen kann“, sagte Schmadtke im Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Steuermittel zur Rettung der Vereine sind für Schmadtke aber keine Lösung. „Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich die Vereine darum bitten, diesen Aspekt nicht aufzugreifen. Das würde nämlich zu null Verständnis führen und einen Imageschaden mit sich bringen, der aus meiner Sicht nicht mehr reparabel erscheint“, sagte er.

Coronavirus-Fall aus Formel 1 erholt sich

4.40 Uhr: Der erste Coronavirus-Fall der Formel 1 erholt sich. Die Symptome bei dem Mitarbeiter des englischen McLaren-Teams sind verschwunden. Dies erklärte der Chef des Motorsport-Projekts, Zak Brown. Auch die Leute in Quarantäne seien frohen Mutes. In der vergangenen Woche war bei einem McLaren-Mitarbeiter im Fahrerlager von Melbourne das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Es kann die Lungenkrankheit Covid-19 verursachen. McLaren zog daraufhin seine Teilnahme am Saisonauftakt in Australien zurück, der kurz danach komplett abgesagt wurde.

Später wurden weitere 14 Mitarbeiter des früheren Weltmeisterteams als Coronavirus-Verdachtsfälle eingestuft, die in engem Kontakt mit dem nachgewiesenen ersten Fall gewesen waren. Es handelte sich dabei weder um die Fahrer Carlos Sainz und Lando Norris noch Teamchef Andreas Seidl. Die 14 Angestellten sind in Melbourne isoliert.

Wuhan-Team „wie Viren auf zwei Beinen“

4.35 Uhr: Hinter den Fußballern des FC Wuhan Zall liegt ein Odyssee. Das Team des spanischen Trainers José González war Ende Januar nach Spanien gereist. Wegen des Ausbruchs des Sars-CoV2-Virus mussten die Kicker und ihr Coach länger als ursprünglich veranschlagt dort verbleiben. Die chinesische Elf-Millionen-Einwohner-Stadt Wuhan gilt als der Ursprung der Corona-Krise, die längst auch Europa im Griff hat.

Als das Team in Spanien ankam, wurden die Spieler angeschaut, als wären es „Viren auf zwei Beinen“, berichtete der Trainer. „Das war absolut so“, sagte Gonzalez in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ kurz vor der Rückreise nach China. Dass sein Team abreiste, wenige Stunden, bevor Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez wegen des Coronavirus den Alarmzustand im Land ausrief, sieht Gonzalez als Déjà-vu-Erlebnis. „Ein wenig schon, ja. Das kann man nicht von der Hand weisen. Was sollen wir machen? Es ist, wie es ist.“

Sein Team werde aber nicht zurück in die noch immer abgeriegelte Stadt Wuhan, sondern nach Peking reisen. „Nach der Ankunft geht es für uns erst einmal in Quarantäne. Wie für jeden, der in Peking ankommt“, sagte Gonzalez. „Wir werden uns in China sicherer fühlen als in Spanien. Die Zahlen von Ende vergangener Woche sprechen nur von einem Dutzend Neuinfektionen, die meisten davon in Wuhan.“ Die Überlegungen seien aber eher terminlich begründet gewesen. Die chinesische Super League soll nach Verschiebung nun Anfang Mai beginnen. „Wenn wir jetzt zurückkehren und die zweiwöchige Quarantäne hinter uns lassen, werden wir einen Monat haben, um uns gezielt auf den Ligastart vorzubereiten“, sagte Gonzalez.

Fortuna-Chef Röttgermann warnt vor Zerreißprobe

4.00 Uhr: Thomas Röttgermann, der Vorstandsvorsitzende von Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf, hat vor dem Treffen von DFL-Präsidium und Klubvertretern zur Corona-Krise am Montag vor einer Unvereinbarkeit der Interessen gewarnt. „Ich hoffe nicht, dass es eine Zerreißprobe wird. Wir sollten sachlich diskutieren“, forderte er in der „Rheinischen Post“.

Dennoch ist er sicher, dass es „trotzdem hoch hergehen“ werde. Denn egal, was passieren werde, „am Ende werden Bayern oder Dortmund jegliche Konsequenzen besser verkraften können als Paderborn, Werder, Union oder wir“, sagte Röttgermann. Er forderte jeden Klub auf, „über den Tellerrand“ hinauszugucken, und appellierte an den „Solidargedanken, der Basis der Liga sein sollte.“