Formel 1: Vettel verpasst Auftaktrennen wegen Corona – deutscher Ersatzfahrer

Sakhir -

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel wird den Saisonauftakt an diesem Wochenende in Bahrain wegen einer Infektion mit dem Coronavirus verpassen.



Wie sein Aston-Martin-Rennstall am Donnerstag mitteilte, ersetzt sein Landsmann Nico Hülkenberg den Hessen beim Grand Prix auf dem Kurs nahe der Ortschaft Sakhir. Für Vettel wird es damit das erste Rennwochenende seit dem Großen Preis von Europa am Nürburgring 2007, bei dem er nicht an den Start gehen wird.

Sebastian Vettel fährt bei Testfahrten in Bahrain

Vettel hatte sich gemeinsam mit seinem kanadischen Teamkollegen Lance Stroll bei Testfahrten in Bahrain auf den Saisonstart vorbereitet. Nach großen Regeländerungen zur Saison 2022 waren alle Teams mit runderneuten Boliden angereist, die das Überholen vereinfachen und das Feld enger zusammenführen sollen.

Vettels Corona-Infektion ist nicht die einzige im Fahrerfeld. Bereits in der vergangenen Woche hatte sich der Australier Daniel Ricciardo mit dem Coronavirus infiziert und musste die Testtage in Bahrain im Hotelzimmer verbringen. Der McLaren-Pilot ist allerdings rechtzeitig wieder fit geworden und kann am Wochenende an den Start gehen.

Hülkenberg ersetzte wegen Corona schon Sergio Perez

Für Nico Hülkenberg ist es bereits das vierte Rennen als Ersatzfahrer, seitdem er Ende 2019 seinen Sitz beim damaligen Renault-Team hatte abgegeben müssen. Der Emmericher fuhrt 2020 ebenfalls coronabedingt zwei Rennen für den Mexikaner Sergio Perez und ersetzt krankheitsbedingt Vettels jetzigen Teamkollegen Lance Stroll bei Racing Point, jetzt Aston Martin.

Hülkenberg erreichte in zwei von drei Rennen die Punkte und qualifizierte sich sogar einmal für den dritten Startplatz. Seit 2021 ist er offizieller Test- und Ersatzfahrer für das Aston-Martin-Team. Von 2013 bis 2016 fuhr er bereits als fester Pilot für den Rennstall, allerdings hieß das Team zu diesem Zeitpunkt noch Force India.



Hülkenberg wird bereits am Freitagnachmittag zum ersten Training im Auto sitzen, teilte Aston Martin mit. (shh)