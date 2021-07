Kölner Haie gegen Adler Mannheim: Winter Game wird an Neujahr 2022 nachgeholt

Köln -

Rund zehn Wochen vor dem Start der 28. Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga (DEL) steht für die Kölner Haie der Hauptrunden-Höhepunkt fest. Das im vergangenen Januar Corona-bedingt abgesagte Winter Game gegen Adler Mannheim wird am Neujahrstag 2022 (Uhrzeit noch offen) im Rheinenergiestadion nachgeholt. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Beim KEC ist die Vorfreude schon jetzt groß. „Wir freuen uns sehr, dass wir Hand in Hand einen Termin finden konnten. Der Klassiker gegen Mannheim an Neujahr in einem verantwortungsvollen Rahmen wird ein tolles Eishockey-Fest sein“, meint Geschäftsführer Philipp Walter. Auch bei den Kölner Sportstätten fiebert man dem Freiluft-Spektakel bereits entgegen.

Winter-Game an Neujahr 2022

„Wir freuen uns, zum zweiten Mal Gastgeber für das Winter Game sein zu dürfen. Das gesamte Sportstätten-Team freut sich riesig auf diese ganz besondere Sportveranstaltung und die Fortsetzung der erfolgreichen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Haien. Es wird wieder eine ganz spannende Zeit, bis dann am 1. Januar 2022 die Veranstaltung stattfindet“, erklärt Geschäftsführer Lutz Wingerath.

Seit 2013 wird – eigentlich im Zwei-Jahres-Takt – ein reguläres DEL-Ligaspiel in einem großen Fußballstadion ausgetragen. Der KEC war bislang zweimal beim Winter Game dabei – und beide Male hieß der Gegner Düsseldorfer EG. 2015 verlor der KEC vor mehr als 51.000 Zuschauern in der Landeshauptstadt mit 2:3. Vier Jahre später unterlagen die Haie ihrem Erzrivalen erneut. 47.011 Fans in Müngersdorf sahen damals ein 2:3 nach Verlängerung.

Optimistisch für die Planung der Zuschauer in den Arenen

Ehe im Januar kommenden Jahres die dritte Kölner Winter Game-Teilnahme ansteht, hat Uwe Krupp noch alle Hände voll zu tun. „Grundvoraussetzung, um eine schlagkräftige Mannschaft aufzustellen, sind die Rahmenbedingungen des Spielbetriebs“, erklärt der Haie-Coach und ergänzt: „Schlüsselfaktor dabei ist, dass wieder Zuschauer in den Arenen erlaubt sind. Wir sind in dieser Angelegenheit verhaltenen optimistisch – und dementsprechend läuft auch die Planung.”

Die weiteren geplanten Verpflichtungen von Goalie Tomas Pöpperle (36/Fischtown Pinguins Bremerhaven), den Verteidigern Andrej Sustr (30/Kunlun Red Star) und Alex Roach (28/zuletzt Löwen Frankfurt) sowie Stürmer Mark Olver (33/Eisbären Berlin) müssen vorerst noch warten.

Vizemeister Grizzlys Wolfsburg (10. September, 19.30 Uhr/Lanxess Arena) und den früheren Seriensieger EHC Red Bull München (12. September, 14 Uhr/auswärts) als Saison-Auftaktgegner bezeichnet Uwe Krupp derweil als „große Herausforderungen”.