3:1 gegen Wesseling-Urfeld: Die SV Deutz 05 bestätigt ihren Aufwärtstrend

Köln -

Nach in der Hinrunde 14 sieglosen Spielen in Folge hat die SV Deutz 05 in der Fußball-Mittelrheinliga zur Rückrunde die Trendwende mit ihrem neuen Trainer bestätigt. Am zweiten Spieltag des neuen Jahres jubelten die Rechtsrheinischen nach dem 2:1 am vergangenen Sonntag in Siegburg am Mittwochabend an der Dr.-Simons-Straße über einen verdienten 3:1 (1:0) Erfolg gegen Wesseling-Urfeld.