Personalsorgen in der Offensive: FC Viktoria empfängt den Halleschen FC

Köln -

Fußball-Drittligist FC Viktoria Köln geht personell weiter am Krückstock. Auch im vorletzten Hinrunden-Heimspiel am Sonntag (14 Uhr, Magenta Sport) gegen den Tabellenelften Hallescher FC steht den Höhenbergern lediglich eine Notoffensive zur Verfügung. „Wir müssen die Situation so annehmen, wie sie ist“, fordert Viktorias Trainer Olaf Janßen, der schon die gesamte Saison als Improvisationskünstler gefragt ist.

Nach der heftigen 0:4-Schlappe am Montag beim SV Meppen musste er zudem seine Mannschaft wieder aufrichten. Janßen sprach von einem „herben Schlag“, legte den Fokus bei nur drei Zählern Vorsprung auf die Abstiegsplätze aber zügig auf den Jahresendspurt: „Wir haben versucht, so schnell wie möglich einen Haken dranzumachen. Wir müssen alles reinwerfen, um zu Punkten zu kommen.“



Gegen Halle gehe es vor allem darum, Michael Eberwein (10 Tore) und Terrence Boyd (6 Tore) in den Griff zu bekommen. „In der Kombination ist das die beste Offensive der Liga“, warnte Janßen. (tca)