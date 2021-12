Gegen Aufsteiger Heidelberg: Telekom Baskets peilen sechsten Heimsieg in Folge an

Bonn -

Blickt man nur auf die nackten Zahlen, ist die Ausgangslage eindeutig: Da sind die Telekom Baskets, die als Tabellenzweiter auf eine Serie von vier Siegen in Folge blicken; und da sind die Academics Heidelberg, die am Freitag (20.30 Uhr) als Aufsteiger mit der Hypothek von fünf Niederlagen in Folge in den Telekom Dome kommen, in dem die Bonner nach fünf Heimspielen noch ungeschlagen sind. Spricht die Tendenz also eindeutig für die Baskets, sind die Kräfteverhältnisse auf den zweiten Blick nicht mehr so eindeutig.

Als Aufsteiger erst 8:2-Punkte, dann fünf Niederlagen in Folge

Denn die „Akademiker“ aus der Rhein-Neckar-Region haben mit einem überraschend starken Saisonstart bewiesen, dass sie als Klassenneuling alles andere als Kanonenfutter sind. Da stürmten sie mit Siegen über den Mitteldeutschen BC, Ludwigsburg, Gießen und Würzburg mit 8:2-Punkten gleich mal auf Platz zwei. Anschließend setzte es aber fünf Niederlagen in Folge, durch die Heidelberg auf Platz zwölf durchgereicht wurde.

Die Mannschaft wartet deshalb seit knapp sieben Wochen auf ein Erfolgserlebnis – verkauft sich aber dennoch teuer. So führte sie am Montag in der vorgezogenen Partie bei Spitzenreiter Bayern München nach drei Vierteln mit 58:52, ehe der Topfavorit mit einem 18:0-Lauf ernst machte und noch 77:71 gewann. Mit dem Gastspiel auf dem Hardtberg trifft Heidelberg also innerhalb von fünf Tagen auf die beiden Spitzenteams.

Gehören die Baskets denn schon wieder zu den Topteams der Liga? Oder ist dies nur eine Momentaufnahme in der Tabelle nach gut einem Viertel der Saison? Bonns herausragender Spielmacher Parker Jackson-Cartwright hat dazu eine eindeutige – und selbstbewusste – Meinung: „Natürlich sind wir ein Topteam. Wir wussten schon vor dem Saisonstart, dass wir ein Topteam sein würden, weil wir in der Vorbereitung extrem hart trainiert haben. Und: Wir kämpfen in jedem Spiel und geben keinen Ball verloren! In unseren Ergebnissen spiegelt sich unsere Gier nach Erfolg und unsere Leidenschaft wider“, sagte der nur 1,80 m lange dribbelstarke Wirbelwind nach dem knappen 78:76 zuletzt gegen Oldenburg.

Seine Konstanz auf hohem Niveau ist verblüffend: Er ist mit einem Schnitt von 18,9 Punkten nicht nur drittbester Scorer der Liga (hinter TJ Shorts aus Crailsheim mit 19,3 und Bambergs Christian Sengfelder mit 18,9), er hat auch in jedem Spiel mindestens 16 Punkte erzielt. Dritter ist „PJC“ auch bei den Assists (7,1 Vorlagen pro Spiel) und den Ballgewinnen (2,2 Steals), was ihn in der Summe auf Rang vier bei der Effektivität hievt.

Auf den Wiederaufstieg 36 Jahre lang gewartet

Den Sieg über Oldenburg (Baskets-Coach Tuomas Iisalo: „Wir hatten am Ende ein bisschen mehr Glück“) sicherten die Baskets, obwohl sie erstmals Ladehemmung bei den Distanzwürfen hatten: Sie trafen nur sieben Dreier, nachdem sie zuvor in jedem Spiel eine zweistellige Ausbeute hatten. Aber Jeremy Morgan (0 von 7) hatte einen rabenschwarzen Tag. Dennoch stehen die Bonner mit 11,3 Dreiern pro Spiel und 102 Treffern insgesamt in zwei Statistiken weiter auf Rang eins.

Gegen Heidelberg müssen die Baskets ein Quartett in der Wirkung begrenzen, das zweistellig punktet: die Shooting Guards Jordan Geist (13,4 Punkte) und Shyron Ely (12,5), den Point Guard Robert Lowery (13,1) und Power Forward Brekott Chapman (12,8).

Die Glanzzeit des Traditionsclubs werden auch diese Leistungsträger allenfalls aus den Geschichtsbüchern kennen: Unter dem Namen USC Heidelberg sammelte der Verein zwischen 1957 und 1977 neun Meistertitel, versank dann aber 1985 in der 2. Liga – es sollte 36 Jahre bis zum Wiederaufstieg in diesem Sommer dauern.