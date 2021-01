Bonn -

Ein sportliches Wunder konnte auch Will Voigt bei seinem Comeback als Cheftrainer der Telekom Baskets nicht vollbringen. Nach nur zwei Trainingstagen konnten die Bonner am Sonntag gegen den Tabellenzweiten Crailsheim Merlins für keinen Favoritensturz sorgen und unterlagen mit 84:93 (13:16, 17:26, 27:21, 27:30). Damit bleiben die Baskets mit drei Siegen auf Rang 15 im Tabellenkeller.

Die Situation hat sich sogar insofern verschärft, dass auch Vechta am Freitag in Göttingen seinen dritten Sieg landete und zu Bonn und Göttingen aufgeschlossen hat. Damit lastet weiter Druck auf den Baskets, die mit dem Nachholspiel in Braunschweig am Mittwoch sowie den Partien am Sonntag in Frankfurt und am 6. Februar beim Mitteldeutschen BC jetzt aber drei lösbare Aufgaben vor sich haben.

Gegen Crailsheim fehlte Center Leon Kratzer wegen einer Schulterverletzung, aber auch die Gäste mussten auf Nimrod Hilliard verzichten. Das Bonner Spiel litt von Anfang daran, dass es zu viele Phasen mit schwachen Wurfquoten ab. Gerade mal 31 Prozent der Würfe fanden in der ersten Halbzeit ihr Ziel (11 von 35). Obwohl die Baskets dann 54 Punkte nach der Pause erzielten, blieb Crailsheim immer Herr der Lage.

Einen rabenschwarzen Tag erwischte Josh Hagins (l.), der bei acht Würfen keinen Treffer hatte. Sein Gegenspieler Trae Bell-Haynes (r.) überragte mit 27 Punkten, 9 Rebounds und vier Assists. Fotos: Sascha Engst Foto:

Bis zur 15. Minute konnten die Hausherren die Partie ausgeglichen gestalten. So konterten sie den schnellen 0:7-Rückstand mit einem 8:0-Lauf (8:7), gerieten aber postwendend wieder 9:14 ins Hintertreffen. Bis zum 23:25 (15.) glichen sie die offensive Schwäche mit Einsatz aus, dann zogen die Gäste mit einem 17:4-Lauf auf 15 Punkte davon (27:42, 20.). Immerhin ließ Chris Babb sein Team mit einem verwegenen Dreier in der Schlusssekunde mit einem Erfolgserlebnis in die Kabine gehen (30:42).

Und dieser Kunstschuss wirkte tatsächlich positiv ins dritte Viertel. Plötzlich passten die Würfe der Baskets. Ihr Topscorer Strahinja Micovic, vor der Pause ohne Punkt, traf zwei Dreier in Folge – mit einem 16:5-Lauf verkürzten die Bonner zum 46:47. Es folgte ein mitreißendes Duell Bonn gegen Trae Bell-Haynes: Als auch T.J. DiLeo und Xavier Pollard Fernschüsse trafen, fand der 25-jährige Kanadier im Alleingang mit drei Dreiern in Folge immer die passende Antwort. Damit verhinderte er eine Bonner Führung und brachte Crailsheim vor dem Schlussviertel 63:57 in Front.

Als Bell-Haynes (27 Punkte) hier seine Dreier Nummer vier und fünf versenkte, sahen sich die Baskets wieder einem zweistelligen Rückstand gegenüber (64:77, 34.). Ein letztes Mal bäumten sie sich auf. Obwohl Josh Hagins offensiv ein Totalausfall war (kein Punkt bei acht Würfen), kämpften sie sich noch mal auf 81:86 heran (38.). Aber Crailsheim wankte nicht, sondern beseitigte mit einem letzten 7:0-Spurt zum 81:93 letzte Zweifel am Sieger.

„Wir hatten nur zwei Trainingstage zusammen. Man hat gesehen, dass wir gute Phasen hatten, wenn wir das Tempo und die Intensität bestimmt haben. Aber wenn wir im Tempo und unserer defensiven Energie nachgelassen haben, hat der Gegner seine Läufe bekommen“, sagte Will Voigt zu seiner ersten Partie nach der Rückkehr.

Baskets (Punkte/3er): Pollard (13/2), Thompson (3), Micovic (15/5), Hagins (1), Babb (18/4), Lischka (4), DiLeo (15/3), Binapfl (6), Gailius (9/1); Rebounds: 31 (Thompson 6); Assists: 18 (Hagins 5); Trefferquote Feld: 46 % (30/65); Dreierquote: 47 % (15/32); Freiwurfquote: 60 % (9/15). Crailsheim (Punkte/3er): Bell-Haynes (27/5), Stuckey (9/1), Lasisi (5/1), Highsmith (8/1), Coleman (16), Bleck (2), Caisin, Radosavljevic (13/1), McNeace (8), Jones (5); Rebounds: 38 (Radosavlevic 10); Assists: 12 (Bell-Haynes 4); Trefferquote Feld: 53 % (33/62); Dreierquote: 36 % (9/25); Freiwurfquote: 86 % (18/21).