Telekom Baskets Bonn: Adrián Kovács wird zweiter Co-Trainer

Bonn -

Bonn. Nicht nur auf, sondern auch neben dem Feld setzen die Telekom Baskets Bonn auf talentierten Nachwuchs. Der Basketball-Bundesligist verpflichtete Adrián Kovács als zweiten Co-Trainer nach Joonas Iisalo, dem Bruder von Chefcoach Tuomas Iisalo. Kovács ist zwar erst 27 Jahre alt, was für einen höherklassigen Trainer noch recht jung ist, aber der Ungar hat schon einige interessante Stationen hinter sich. Er unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2022.

In den vergangenen zwei Jahren zeichnete Kovács verantwortlich für den ungarischen Erstligisten DEAC Kosárlabda aus Debrecen, zudem ist er der Hauptverantwortliche für die ungarische U-20-Nationalmannschaft. Mit den Nachwuchsbasketballern nimmt er gerade an der Jugend-Europameisterschaft teil, so dass er Anfang August in Bonn erwartet wird.

Er bleibt Trainer der ungarischen U-20-Nationalmannschaft

Dass Kovács ein Mann vom Fach ist, bewies er in der jüngst abgelaufenen Spielzeit. Mit Kosárlabda qualifizierte er sich für das Halbfinale um die Meisterschaft, im Pokal scheiterte er mit seiner Mannschaft erst im Endspiel. Gleich drei Akteure mit einer Bundesliga-Vergangenheit schmückten den Kader: Shaquille Hines (Braunschweig und Frankfurt), Carlton Guyton (Braunschweig) und Djordje Drenovac (Weißenfels) spielten alle schon in Deutschlands Eliteliga.

„Ich freue mich darauf, ein Teil der Baskets-Familie zu werden und mit dem Team zusammenzuarbeiten. Bonn ist ein bekannter und gut organisierter Verein mit Basketball-Tradition. Tuomas Iisalos Philosophie und seine Art, Basketball zu vermitteln, beinhalten harte Arbeit und viel Basketball-Enthusiasmus“, sagt Kovács. Seine Aufgabe als Trainer der ungarischen U-20-Nationalmannschaft wird er beibehalten, während der laufenden Saison aber den Fokus klar auf die Baskets legen.

Talent kommt Die Baskets haben das Talent Ralph Hounnou für zwei Jahre verpflichtet. Der 19-Jährige kommt von den MHP Riesen Ludwigsburg und wird mit einer Doppellizenz ausgestattet, damit er für den Kooperationspartner Dragons Rhöndorf in der drittklassigen ProB auflaufen kann. In der 1. Liga blieb der 1,92 Meter lange Aufbauspieler bislang ohne Spiel, da er als Staatsbürger des Benin einen Kaderplatz für Exportspieler besetzte. Nun hat er einen deutschen Pass. Bei den Baskets ist er als elfter Mann eingeplant, bei den Dragons soll er Spielpraxis sammeln. Trainer Tuomas Iisalo: „Die Teamsituation und Ralphs Fortschritte werden über seine genaue Rolle bei uns entscheiden.“ (lh) (Foto: Käser)

Kovács lebt für den Basketball und sieht die Baskets als nächsten Schritt in seiner Entwicklung und auch auf der Karriereleiter an: „Ich will mich in einem guten Verein und einem herausfordernden Umfeld weiterentwickeln und gleichzeitig dem Team mit meiner Erfahrung dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen. Ich freue mich darauf, Bonn als Stadt und hoffentlich auch die Baskets-Fans im Telekom Dome bald kennenzulernen.“ Vor seinen beiden Jahren als Headcoach war Kovács bereits zwei Jahre als Co-Trainer für Debrecen aktiv und kennt die Aufgaben eines Assistenztrainers nur zu gut.

Baskets-Chefcoach Tuomas Iisalo freut sich über den Zuwachs in seinem Trainerteam: „Wir hatten viele gute Kandidaten für die Position des zweiten Co-Trainers. Wir haben jemanden gesucht, der zusammen mit mir und Joonas ein gut funktionierendes Team bilden wird. Adrián hat uns mit seiner Arbeitseinstellung, seinem Charakter und seiner Erfahrung in diesem Alter beeindruckt.“

Das Aufgabenfeld von Kovács bezieht sich auf die Spezialisierung im Scouting und der individuellen Spielerentwicklung. Beide Aufgaben zu kombinieren, ist nicht einfach, da das Scouting viel Detailarbeit und einige Stunden an Videosichtungen bedeutet, während die individuelle Arbeit mit den Spielern Vertrauen und ein gutes Verhältnis zueinander voraussetzen: „Wir sind uns sicher, dass Adrián für diese Aufgaben bereit ist“, so Cheftrainer Iisalo. (lh)