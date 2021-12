Deutliche Auswärtsniederlage: VfL Gummersbach verliert gegen die Eulen Ludwigshafen

Mit 30:25 (18:13) hat der VfL Gummersbach am Montagabend in der Zweiten Handball-Liga gegen Ludwigshafen verloren. Das Team von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson tat sich von Anfang an in der Abwehr und vor dem Tor der Eulen schwer.

Das lag auch am gegnerischen Torhüter Ziga Urbic, der insgesamt 17 Mal parierte. Auch den Rückraumspieler der Eulen, Hendrik Wagner, der in der Partie 12 Mal traf, bekamen die Gummersbacher nicht in den Griff. Zeitweise lag der VfL mit sieben Toren (28.) zurück, kämpfte sich gegen Ende aber nochmal auf zwei Tore ran. Für einen Schreckensmoment sorgte VfL-Spieler Ole Pregler, der nach einem Foul durch Max Neuhaus auf den Hinterkopf fiel und nicht mehr weiterspielen konnte. Neuhaus sah rot, ebenso wie im späteren Spielverlauf VfL-Spieler Raul Santos nach der dritten 2-Minuten-Strafe.

Der VfL bleibt trotz der Niederlage auf dem ersten Tabellenplatz. Am Freitag, 10. Dezember, empfängt er in der Schwalbe Arena den HC Elbflorenz.