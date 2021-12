Zweite Handball-Liga: VfL Gummersbach trifft an Nikolaus auf die Eulen Ludwigshafen

Gummersbach -

Drei Siege in Folge hat der VfL Gummersbach in der Zweiten Handball-Bundesliga eingefahren, darunter zuletzt der deutliche 32:25-Heimsieg gegen Bietigheim. Auch auswärts möchte die Mannschaft von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson ihre Stärke beweisen und weitere zwei Punkte holen, wenn sie am Montagabend, 19 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Halle auf die Eulen Ludwigshafen trifft.

Gute Angriffsleistung nötig

Ludwigshafen könnte ein harter Gegner werden, spielte die Mannschaft von Neu-Trainer Ceven Klatt in der vergangenen Saison noch in der ersten Liga. Der VfL trifft somit am heutigen Abend auf den dritten von vier Erstliga-Absteigern. Dass die Gummersbacher aber auch mit diesen Teams mithalten können, bewiesen sie bereits mit dem Auswärtssieg in Nordhorn sowie den Heimsieg gegen Essen.

Siegessicher möchte sich VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson aber nicht geben: „Ludwigshafen ist eine körperlich sehr starke Mannschaft mit sehr starken Rückraumspielern, die auch aus der Distanz sehr sicher werfen können.“ Sigurdsson sieht neben der zuletzt guten Abwehrleistung seines Teams vor allem den Angriff als Schlüssel zum Sieg. „Wir müssen im Angriff gut spielen und dürfen keine Bälle verlieren und zu einfach hergeben“, so der VfL-Trainer.

Verschärfte Regeln für Heimspiele des VfL Wegen der neuen landesweiten Corona-Anordnungen darf der VfL Gummersbach ab sofort bei Heimspielen nur 50 Prozent der Gesamtzuschauerzahl , also 2101 Fans, Zutritt in die Schwalbe-Arena gewähren. Darüber hinaus gilt in der Arena die 2G-Regel sowie Maskenpflicht auch am Platz. Die Maske darf nur kurzzeitig zum Essen und Trinken abgenommen werden. Zugelassen sind zudem keine Stehplätze. Inhabern von Stehplatzkarten wird laut VfL vor Ort ein Sitzplatz zugewiesen. (lth)

Blohme fällt verletzungsbedingt aus

Neben viel Erfahrung, die Ludwigshafen mitbringt, dürfte auch der Heimvorteil nicht zu unterschätzen sein. „Ludwigshafen ist zu Hause sehr stark, sie haben in dieser Saison fünf ihrer sechs Heimspiele in der Friedrich-Ebert-Halle gewonnen“, weiß auch VfL-Torhüter Martin Nagy.

Mit vier Siegen, vier Unentschieden und drei Niederlagen nach erst elf ausgetragenen Duellen belegen die Eulen derzeit den achten Tabellenplatz in der Zweiten Handball-Liga. Der VfL Gummersbach steht weiterhin an der Tabellenspitze.

Nicht bei der Partie auflaufen wird VfL-Rechtsaußen Lukas Blohme, der sich am vergangenen Mittwoch beim Heimspiel gegen Bietigheim einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen hatte und für sechs Wochen ausfallen wird. „Lukas wird sehr fehlen. Da auch Mathis Häseler verletzt ist, fehlen uns auf der Position rechts außen gleich zwei erfahrene Spieler. Das wird nicht leicht sein aufzufangen“, gibt Sigurdsson zu bedenken, zeigt sich aber dennoch optimistisch, dass sein Team auch diese Lücke bestmöglich füllen werde.