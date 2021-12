Wechsel und Gerüchte: Absage für Barcelona: Adeyemi hat Bundesliga-Club im Visier

Köln -

Das kommende Transferfenster im europäischen Profifußball wird den gesamten Januar 2022 geöffnet sein. Schon jetzt ranken sich die ersten Transfer-Gerüchte um Spieler und Vereine.



Die wichtigsten Wechsel und Gerüchte im Überblick:

Kein Wechsel von Nationalspieler Adeyemi zum FC Barcelona



Ein Wechsel von Nationalspieler Karim Adeyemi in die Fußball-Bundesliga wird einem Medienbericht zufolge wahrscheinlicher. Der Offensivspieler von Red Bull Salzburg habe sich gegen einen Transfer zum FC Barcelona entschieden, berichtete Sky am Montagabend. Demnach hätten die Katalanen zuletzt ein Angebot für den 19-Jährigen beim österreichischen Champions-League-Vertreter hinterlegt. Adeyemi steht noch bis 30. Juni 2024 bei Salzburg unter Vertrag.



Als heißer Kandidat für eine Verpflichtung Adeyemis gilt Borussia Dortmund. Mit Blick auf den Nationalspieler hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc zuletzt auf dessen Vertrag bei Salzburg verwiesen. Adeyemi sei ein großes deutsches Talent, er bringe extreme Schnelligkeit mit und ein Profil, das grundsätzlich spannend sei, sagte Zorc der „Bild“.

Holt Liverpool zwei Spieler aus Chelsea?



Lange spiele Christian Pulisic bei Borussia Dortmund, bei seinem anschließenden Verein, dem FC Chelsea, kommt der US-Nationalspieler unter dem deutschen Trainer Thomas Tuchel aber immer noch nicht über eine Reservistenrolle hinaus: Jetzt soll Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp ein Auge auf den flinken Angreifer geworfen haben. Dies berichteten zuletzt mehrere englische Medien.

Jürgen Klopp imago images/PA Images Foto:

Klopp wolle offenbar seine Offensivreihe beim FC Liverpool stärken und auf mögliche Abgänge reagieren. Laut Calciomercato könnte Pulisic die Blues bei einem passenden Angebot verlassen. Auch ein Leihgeschäft könnte zu einem Transfer führen.

Der Daily Star bringt zudem noch einen weiteren Spieler von Chelsea mit dem FC Liverpool in Verbindung: Nationalspieler Mason Mount, der wie Pulisic aktuell kein Stammspieler mehr unter Tuchel ist.

Pochettino statt Zidane? - Schwierige Trainersuche bei Man United

Zinedine Zidane hat angeblich keine Lust. Der ehemalige Real-Madrid-Coach will Medienberichten zufolge nicht den vakanten Trainerposten bei Manchester United übernehmen. Beim englischen Fußball-Rekordmeister galt Zidane nach der Trennung von Ole Gunnar Solskjaer als Wunschkandidat ab kommendem Sommer. Doch laut dem Sender BBC, der sich auf Quellen aus dem Umfeld Zidanes beruft, hat der Franzose kein Interesse an dem Job im Old Trafford. Zuvor hatte die „Times“ berichtet, der Club habe bereits Kontakt zu ihm aufgenommen und wolle sein Angebot noch einmal erhöhen.



Zinedine Zidane picture alliance/dpa/AP Foto:

Als Topkandidat gilt nun der frühere Tottenham-Hotspur-Coach Mauricio Pochettino, der schon häufiger mit den Red Devils in Verbindung gebracht wurde. Der Argentinier steht derzeit bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Dort soll Pochettino jedoch schon länger unzufrieden sein. Bei Man United hätte er mehr Handlungsspielraum, weil er als Trainer zugleich Manager des Clubs wäre. Auch privat soll der 49-Jährige eine Rückkehr nach England anstreben. Seine Familie lebt weiterhin in London, während der Coach in Paris im Hotel wohnt.



Weitere mögliche Kandidaten, die in britischen Medien genannt wurden, sind Leicester-City-Trainer Brendan Rodgers und Ajax-Amsterdam-Coach Erik ten Hag. Nach Informationen der „Sun“ soll Man United sogar schon bei Rodgers angefragt haben und bereit sein, umgerechnet rund 9,5 Millionen Euro Ablösesumme für den Nordiren zu zahlen. Als ehemaliger Trainer des Erzrivalen Liverpool würde der 49-Jährige allerdings bei den Man-United-Fans auf wenig Gegenliebe stoßen.

Berater bietet Süle offenbar in Newcastle an

Fußball-Nationalspieler Niklas Süle steht möglicherweise vor seinem Abschied von Bayern München zum Saisonende. Einem Bericht des kicker zufolge tendiere der 26-Jährige dazu, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Süles Berater biete den Abwehrspieler bereits offensiv auf dem Markt an, unter anderem bei Newcastle United. Der Premier-League-Klub will nach der Übernahme durch ein Konsortium aus Saudi-Arabien groß einkaufen.Laut Bild-Zeitung hat der FC Bayern Süle allerdings ein erstes Angebot zur Vertragsverlängerung inklusive Gehaltserhöhung unterbreitet. Der deutsche Rekordmeister, heißt es, sehe gute Chancen auf eine Einigung, zumal Süle in seinem einstigen Traumziel England nicht mehr verdienen würde.



Niklas Süle dpa Foto:

Die Münchner setzen im Werben um die Dienste des 37-maligen Nationalspielers unter anderem auf Trainer Julian Nagelsmann, unter dem Süle mit Neuzugang Dayot Upamecano die Stammbesetzung in der Innenverteidigung bildet. Aktuell fällt er aber wegen seiner COVID-19-Erkrankung aus.



Unterdessen sollen auch die Gespräche mit Serge Gnabry (26) weiterlaufen, der noch bis 2023 an die Bayern gebunden ist. Eine schnelle Einigung wird zwar nicht erwartet, die Tendenz gehe aber in Richtung weiterer Zusammenarbeit.

Medien: Stürmerstar Agüero droht unfreiwilliges Karriereende

Stürmerstar Sergio „Kun“ Agüero vom FC Barcelona droht nach Medienberichten wegen seiner Herzprobleme ein unfreiwilliges Karriereende. Die Ärzte hätten dem 33 Jahre alten Argentinier bereits mitgeteilt, dass die bei ihm festgestellten Herzrhythmusstörungen bösartig seien, berichteten am Freitag der katalanische Radiosender „Catalunya Ràdio“ und andere spanische Medien unter Berufung auf Clubkreise. Die nach den bisherigen Untersuchungen festgestellten Gesundheitsprobleme seien mit Profifußball unvereinbar, hieß es.



Sergio „Kun“ Agüero war gegen Deportivo Alaves plötzlich zusammengebrochen. imago images/NurPhoto Foto:

Agüero war Ende Oktober in der 40. Minute des Erstligaspiels des FC Barcelona im heimischen Camp Nou gegen Deportivo Alavés plötzlich zusammengebrochen. Er fasste sich an die Brust und rang mit angstverzerrtem Blick nach Luft. Bisher hatte es geheißen, er werde wegen der nötigen Therapie mindestens drei Monate ausfallen.



Nach zehn erfolgreichen Jahren bei Manchester City war der Profi erst im Sommer nach Barcelona gewechselt. Bei den Fans von „The Citizens“ war er ein Idol. In 275 Pflichtspielen traf er 184 Mal.



Nach Medienberichten will der Club von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen in der Winter-Transferperiode den spanischen Nationalspieler Dani Olmo von RB Leipzig als Agüero-Ersatz nach Barcelona holen.



Timo Werner auf der Liste vom FC Barcelona?

Mit Xavi als neuen Trainer des in die Schieflage geratenen FC Barcelona läuft bei den Katalanen die Suche nach Verstärkungen i- insbesondere im Sturm - auf Hochtouren. So berichtet die spanische Zeitung Marca, der verschuldete Verein eine Leihe ab Januar angestrebt, um noch in dieser Saison Qualität in die Mannschaft zu bringen.

Timo Werner dpa Foto:

Drei Stürmer aus der Premier League sollen auf der Barcas Liste stehen: Timo Werner vom FC Chelsea, Raheem Sterling von Manchester City und Edinson Cavani von Manchester United. Alle drei Angreifer gehören in ihren jeweiligen Klubs derzeit nicht zur Stammelf.

Platz machen in der Offensive soll dafür Luuk de Jong. Der frühere Gladbacher war ein Wunschspieler von Ex-Trainer Ronald Koeman, seine Leihe vom FC Sevilla soll laut der spanischen Zeitung Sport aber nun vorzeitig im Januar abgebrochen werden.

Früherer Bayern-Profi Andersson: Haaland fehlt ein Wechsel

Der frühere Bayern-Abwehrchef Patrik Andersson rät Topstürmer Erling Haaland, Borussia Dortmund zu verlassen. „Was ihm fehlt, ist ein Wechsel“, sagte der schwedische Ex-Profi dem Nachrichtenportal „t-online.de“. Der 21 Jahre alte Haaland sei auf einem guten Weg zu ähnlicher Stärke wie Schwedens Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic (40). „Aber um auf ein Level wie Zlatan zu kommen und sich mit ihm vergleichen zu können, muss er diesen letzten Schritt machen und wechseln“, sagte Andersson.

Der Norweger Haaland spielt seit Januar 2020 in Dortmund und hat noch einen Vertrag bis Ende Juni 2024 beim BVB. Wegen einer Verletzung am Hüftbeuger fällt er derzeit aus. Immer wieder gibt es Spekulationen um eine Ausstiegsklausel und ein Interesse vieler europäischer Topclubs an einer Verpflichtung des Angreifers.



Vor allem die Premier League käme sicher für Haaland als Ziel infrage, befand Andersson. „Haaland ist aber auch ein sehr cleverer Spieler, er findet immer wieder seine Räume – genau wie Lewandowski. Von daher könnte ich ihn mir auch in anderen Topligen vorstellen“, sagte der 50-Jährige, der in der Bundesliga beim FC Bayern München und davor bei Borussia Mönchengladbach spielte.

Newcastle will ter Stegen bei Barça abwerben

Der kürzlich von einem saudischen Konsortium übernommene britische Fußballclub Newcastle United will nach einem Bericht der spanischen Zeitung „El Nacional“ den deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona abwerben. Der abstiegsgefährdete Club der Premier League sei bereit, dem in einer Finanzkrise steckenden katalanischen Verein eine Ablösesumme in Höhe von 55 Millionen Euro zu zahlen, schrieb die Zeitung ohne Nennung von Quellen.

Marc-André ter Stegen dpa Foto:

Barça, das unter einem Schuldenberg von 1,35 Milliarden Euro ächzt, könnte das Geld gut gebrauchen. Zudem seien die Leistungen des 29-jährigen Deutschen zuletzt nicht mehr so spektakulär gut gewesen wie früher, gab die Zeitung zu bedenken. Größtes Hindernis für einen Wechsel ter Stegens sei jedoch ter Stegen selbst. Er fühle sich in Barcelona wohl und habe immer gesagt, dass er nach seiner Zeit in Katalonien nach Deutschland zurückkehren wollen, schrieb „El Nacional“. Auch ist die Übernahme Newcastles durch das saudische Konsortium alles andere als unumstritten.



Xavi als neuer Barça-Trainer vorgestellt

Xavi Hernández wurde im Camp Nou gefeiert, als ob es sich um einen neuen Spitzenspieler handeln würde. Der frühere Barça-Profi ist am Montag vor Tausenden Fußballfans im Stadion Camp Nou in Barcelona als neuer Coach vorgestellt worden. Der 41-Jährige und Vereinspräsident Joan Laporta unterzeichneten an einem Tisch auf dem Spielfeld unter dem Jubel der Anhänger den Trainervertrag bis Juni 2024.



Endlich zurück in Barcelona: Der Ex-Starspieler Xavi ist nun Trainer der Katalanen imago images/AFLOSPORT Foto:

Bei der Vorstellung waren auch die Frau Xavis, seine Eltern und mehrere andere Familienmitglieder dabei. Solche Ehren wurden bisher nur neu verpflichteten Star-Spielern zuteil.

„Ich möchte euch nur sagen, dass dieser Tag die Geschichte des Clubs prägen wird. Willkommen zu Hause Xavi und Familie“, sagte Laporta. „Wir brauchen euch alle, es lebe Barça!“, antwortete Xavi. Die Vereinsführung und die Fans hoffen, dass der Weltmeister von 2010 den Club aus der tiefen Krise zu neuen Siegen führen wird. Er war zuletzt Cheftrainer des Clubs Al Sadd in Katar.

Juventus Turin will Dortmunds Mittelfeldspieler Witsel verpflichten

Juventus Turin soll an einer Verpflichtung von Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Axel Witsel interessiert sein. Das berichtet die „Bild“ ohne weitere Quelle. Witsel hat beim Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga noch einen Vertrag bis zum Sommer 2022. Sollte der BVB eine Ablösesumme erzielen wollen und den Kontrakt nicht verlängern, müsste er den 32-Jährigen in diesem Winter verkaufen.



Witsel ist bei den verletzungsgeplagten Dortmundern derzeit gesetzt. In allen zehn Ligaspielen in dieser Saison spielte der Belgier.



Real Madrid will Haaland – Watzke will Ausstiegsklausel nicht bestätigen

Die Gerüchteküche im spanischen Fußball brodelt heftig, im Mittelpunkt steht einmal mehr Ausnahmespieler Erling Haaland (21) vom Bundesligisten Borussia Dortmund. Laut spanischen Medienberichten soll der norwegische Torjäger im kommenden Sommer unbedingt zu den Königlichen von Real Madrid wechseln.



Dafür will sich Real vom belgischen Starstürmer Eden Hazard (30) trennen, der die hochgesteckten Erwartungen bislang in der spanischen Hauptstadt nicht erfüllte. Es wird über eine Rückkehr von Hazard, dessen Bruder Thorgan beim BVB spielt, zu Champions-League-Sieger FC Chelsea mit Teammanager Thomas Tuchel spekuliert.

Erling Haaland imago images/Noah Wedel Foto:

Angeblich soll das Jahressalär von Eden Hazard bei den Madrilenen 30 Millionen Euro betragen. Im Sommer 2019 war Eden Hazard für 115 Millionen Euro Ablöse von Chelsea zu Real gewechselt.

Haalands Vertrag bei den Schwarz-Gelben läuft noch bis 30. Juni 2024. Laut Medienberichten soll er im kommenden Sommer laut einer Klausel für 75 Millionen Euro Ablöse vorzeitig wechseln können. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte allerdings zuletzt im Sport1-Doppelpass offen gelassen, ob Haaland überhaupt eine Ausstiegsklausel besitzt.

Real will außerdem Frankreichs Weltmeister Kylian Mbappe (22) von Paris St. Germain verpflichten. Dessen Vertrag läuft am 30. Juni kommenden Jahres aus, er wäre damit ablösefrei.



(ksta, sid, dpa, afp)