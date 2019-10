Alles für den Mann: 30-Jährige lebt wie Hausfrau in den 50ern und ist glücklich dabei

Köln -

Die 30-jährige Katrina Holtes träumt nicht davon, dass ihr Mann ihr morgens das Frühstück macht und sie abends bekocht. Sie wünscht sich das genaue Gegenteil: Ihn von morgens bis abends zu verwöhnen. Damit das möglich ist, hat die Amerikanerin aus Hilsboro, Oregon, 2018 sogar ihren Job als Buchhalterin aufgegeben. So hat sie mehr Zeit für ihren Lars (28). Ihr Job sei ihr ohnehin zu stressig gewesen, sagte sie der New York Post.

Kleidung rauslegen und am Abend das perfekte Menü mit Rezepten aus den 50er-Jahren kochen

Viel Zeit braucht Katrina auf jeden Fall. Um 6.30 Uhr steht sie auf, legt ihrem Mann die Kleidung raus, macht Frühstück und schmiert ihm Brote für die Arbeit. Das alles tut sie nicht ungeschminkt im Schlafanzug, sondern voll aufgestylt wie eine Frau aus den 1950er-Jahren mit hübschem Kleid, einer aufwendigen Frisur und knallrotem Lippenstift. Ihre Kleider näht sie selbst aus Vintage-Stoffen, als Vorbild für ihr Make-up dienen Bilder von Hausfrauen aus den 50er-Jahren. Auch das Haus hat sie in diesem Stil eingerichtet.



„Ich habe das Gefühl, so zu leben, wie ich es immer wollte. Es ist mein Traumleben und mein Ehemann teilt meine Vision. Natürlich ist es viel Arbeit, ich erledige tonnenweise Wäsche und Abwasch. Aber es hilft dabei, sich um meinen Mann zu kümmern und das macht mich wirklich glücklich“, sagte sie der New York Post. Wenn Lars abends nach Hause kommt, erwartet ihn ein perfekt zubereitetes Mahl, das vor 70 Jahren auch so auf den Tisch gekommen wäre. Anschließend spielen die beiden Scrabble, sehen sich alte TV-Shows an oder lesen. „Wenn ich mir ansehe, was alles in der Welt passiert, habe ich das Gefühl, in ein schöneres, altmodischeres Zuhause zu gehören“, sagt sie. Es gefalle ihr, als Hausfrau zu leben, andere zu umsorgen und das Haus in einem perfekten Zustand zu halten.



Waschen, putzen, bügeln und kochen, damit alles schön ist, wenn ihr Lars von der Arbeit als technischer Direktor nach Hause kommt – das war einfach das Schönste, was Katrina sich vorstellen konnte. Trotzdem hat sie ihren Mann vorher um Erlaubnis gefragt: „Ich habe mit ihm gesprochen und ihm gesagt, dass ich eine Hausfrau sein möchte. Er war damit einverstanden. Es war ein fantastisches Gefühl, als ich gekündigt habe.“

„Wenn eine Frau Hausfrau sein möchte, sollten wir nicht sagen, dass das nicht richtig ist“

Sie findet, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen sollten und wehrt sich gegen Kritik: „Wenn eine Frau Hausfrau sein möchte, sollten wir nicht sagen, dass das nicht richtig ist.“ Jeder habe das Recht, selbst über sein Leben zu bestimmen. Sie selbst findet zudem, dass sie in einer gleichberechtigten Beziehung lebt: „Mein Mann arbeitet so hart und lässt meine Träume wahr werden. Ich versuche also, auch seine wahr werden zu lassen.“



Ihr nächstes Projekt ist nun, vier Kinder zu bekommen. Und das, obwohl sie bereits ahnt, dass die ihre perfekte Ordnung im Haus etwas durcheinander bringen könnten: „Ich bin nicht sicher, ob ich mit Kindern meine perfekte Ordnung werde halten können, aber wir möchten gerne eine große Familie haben. Ich plane, meinen kleinen Mädchen Vintage-Kleider, Petticoats und Hüte anzuziehen. Aber wenn sie älter werden, können sie selbst entscheiden.“