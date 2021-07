Fragen des Älterwerdens: Wie bringe ich meinen Vater dazu, nicht mehr Auto zu fahren?

Köln -

Älter werden möchte wohl niemand und darüber reden schon gar nicht. Trotzdem gibt es jede Menge wichtige Themen, über die man sprechen muss, zum Beispiel diese hier: Wie bringt man seinen alten Vater oder seine alte Mutter dazu, nicht mehr Auto zu fahren? Woran erkenne ich, dass jemand dement wird? Und wie viele verschiedene Medikamente parallel eingenommen sind eigentlich in Ordnung? Die britische Geriaterin Dr. Lucy Pollock beantwortet diese und weitere Fragen in ihrem „Buch über das Älterwerden (für Leute, die nicht darüber reden wollen)“. Sie sagt: „Reden Sie über diese Themen! Trauen Sie sich! Die Fragen werden sonst zu Sorgen, die Sie nachts nicht schlafen lassen.“ In diesem Text finden Sie Antworten auf die drei oben genannten Fragen.