Völlig verschimmelt: Experiment mit Toastbrot zeigt, wie wichtig Händewaschen ist

Idaho -

Grippeviren, Bakterien und andere fiese Keime – auf unseren Händen sammelt sich so einiges, besonders in den Wintermonaten. Hygieniker predigen immer wieder das gründliche Händewaschen, um die Ansteckungsgefahr im Alltag zu reduzieren. Trotzdem wird das von vielen gerne mal vergessen. Die Grundschullehrerin Jaralee Annice Metcalf hat deshalb mit ihrer Klasse ein eindrückliches Experiment gemacht. Wer sich die Ergebnisse zu Gemüte führt, wird in Zukunft vermutlich öfter ein Stück Seife zur Hand nehmen.

In einem Facebook-Post teilt die Lehrerin den Ablauf des Experiments mit: Die Klasse hat frisches Toastbrot dafür genutzt. Die Schüler haben eine Scheibe komplett unberührt gelassen, eine mit ungewaschenen Händen angefasst, bei einer Scheibe die Hände vor dem Anfassen desinfiziert, einmal die Hände gewaschen und einmal den Laptop berührt und danach den Toast angefasst.

Keime übertragen sich von den Händen auf das Brot

Die Toastbrotscheiben haben die Schüler luftdicht in Gefrierbeuteln verpackt und drei bis vier Wochen gewartet. Das Ergebnis fasst Jaralee Annice Metcalf so zusammen: „Es ist widerlich!“ Die Brotscheibe, die mit gewaschenen Händen berührt wurde, sieht frisch aus. Der Toast, der mit ungewaschenen Händen berührt wurde, ist stark verschimmelt. Am schlimmsten aber sieht das Brot aus, das die Schüler angefasst haben, nachdem sie vorher ihre Laptops benutzt haben.

Die Lehrerin erklärt auf Facebook, dass sie die Laptops normalerweise regelmäßig desinfizieren, dies vor dem Experiment aber absichtlich nicht gemacht hätten. Nach diesem Versuch appelliert Metcalf an uns alle: „Wascht eure Hände und sorgt dafür, dass sich auch eure Kinder die Hände waschen!“

Experiment zeigt, wie wichtig es ist, sich die Hände zu waschen

Die Lehrerin erklärt, dass sie nur normale Seife und Wasser benutzt haben, um die Hände zu reinigen. Nur Desinfektionsmittel zu benutzen, sei keine Alternative. (rha)