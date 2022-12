Am Donnerstagmorgen kommt es rund um Köln zu Zugausfällen aufgrund von Personalmangel.

Am Donnerstagmorgen kommt es rund um Köln zu einigen Zugausfällen aufgrund von Personalmangel. Bei der Linie RE 1 fallen vorübergehend einige Fahrten aus.

So kommt es nach Angaben von National Express auf der Linie RE 1 Hamm - Aachen, die auch über Köln fährt, derzeit zu vereinzelten Ausfällen. Reisende sollen demnach kurz vor Abfahrt ihres Zuges ihre Reiseverbindung prüfen.

Bereits am Mittwochmorgen warteten viele Kölner vergeblich auf ihre Bahn: Zahlreiche Verbindungen fielen nach Angaben der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) aus. Laut Homepage der KVB gabes kaum eine Linie, auf der die Stadtbahnen regulär verkehren. Bei der Linie 1 entfielen Verbindungen komplett, ebenso auf den Linien 3, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17 und 18. Neben den Bahnen waren noch mehr Buslinien betroffen.

Grund für die Ausfälle dürften nach wie vor Personalprobleme durch Krankheit sein. Diese treten bereits seit Wochen auf, schienen sich aber am Mittwochmorgen besonders stark bemerkbar zu machen. KVB-Sprecher Stephan Anemüller hatte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ im November gesagt, der Ausfall eines Dienstes führe in der Regel zum Ausfall von drei Verbindungen, da jede Fahrerin und jeder Fahrer eine Strecke ja mehrfach in seiner Schicht bediene. (red)